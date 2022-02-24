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Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей, - Столтенберг

Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей в результате агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Российские лидеры несут полную ответственность за их безрассудные действия и утраченные жизни. Союзники про НАТО осуждают вторжение России в Украину в самых сильных выражениях. Это вопиющее нарушение международного права и акт агрессии против суверенной, независимой и мирной страны и серьезная угрозу евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия, вывести свои войска из Украины и выбрать дипломатию", - сказал генсек на брифинге в Брюсселе в четверг.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
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24.02.2022 14:04
+12
И западные косвенную ответственность несут также.

Можно было "закрытое небо" сделать.

Можно было поставки ПВО сделать.

Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

Они тоже должны нести ответственность!
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24.02.2022 14:06
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Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
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24.02.2022 14:04 Ответить
никогда
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24.02.2022 14:11 Ответить
Эти дибилы ищдеваются
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24.02.2022 14:04 Ответить
Усі вони на чолі з ****..м-військові злочинці...
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24.02.2022 14:05 Ответить
И западные косвенную ответственность несут также.

Можно было "закрытое небо" сделать.

Можно было поставки ПВО сделать.

Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

Они тоже должны нести ответственность!
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24.02.2022 14:06 Ответить
Закрийте небо, союзники херові😡
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24.02.2022 14:11 Ответить
НАТО має закрити небо для російських окупантів над Україною??? Де Будапешський меморандум??? Де захист?
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24.02.2022 14:12 Ответить
Я вибачаюсь,у вас яйця є?
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24.02.2022 14:17 Ответить
и европейские натовские лидеры тоже несут ответственность. неужели нельзя было дать Украине статус главного союзника НАТО? и если не хотите сюда солдат своих посылать, то хотя бы воздух перекройте для авиации ихней. та и пару эсминцев с авианосцем можно было бы поставить у берегов Турции или Румынии.
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24.02.2022 14:21 Ответить
Да помогите же ! Помогите отбиться!
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24.02.2022 14:23 Ответить
"ы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия..."

Что за хрень?

Замени слово "россия" на гитлер и ты поймёшь, что несешь детские речи, несешь на посту гллавы военного союза!

"Мы призываем гитлера немедленно прекратить свои военные действия...." ага
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24.02.2022 14:36 Ответить
столтенберг вилізло перелякане і обдристане, сам несе не меншу відповідальність. І знає, що далі будуть країни Балтії, а їх захистити, воно забздить.
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24.02.2022 14:40 Ответить
Забудьте слово "закликати".
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24.02.2022 14:48 Ответить
 
 