Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей, - Столтенберг

Российские лидеры несут полную ответственность за гибель людей в результате агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Российские лидеры несут полную ответственность за их безрассудные действия и утраченные жизни. Союзники про НАТО осуждают вторжение России в Украину в самых сильных выражениях. Это вопиющее нарушение международного права и акт агрессии против суверенной, независимой и мирной страны и серьезная угрозу евроатлантической безопасности. Мы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия, вывести свои войска из Украины и выбрать дипломатию", - сказал генсек на брифинге в Брюсселе в четверг.

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