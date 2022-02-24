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Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей, - Столтенберг

Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей унаслідок агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Російські лідери несуть повну відповідальність за їхні безрозсудні дії та втрачені життя. Союзники з НАТО засуджують вторгнення Росії в Україну у найсильніших висловлюваннях. Це кричуще порушення міжнародного права та акт агресії проти суверенної, незалежної та мирної країни та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Ми закликаємо Росію негайно припинити її воєнні дії, вивести свої війська з України та обрати дипломатію", - сказав генсек на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг
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Топ коментарі
+13
Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
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24.02.2022 14:04
+12
И западные косвенную ответственность несут также.

Можно было "закрытое небо" сделать.

Можно было поставки ПВО сделать.

Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

Они тоже должны нести ответственность!
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24.02.2022 14:06
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Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
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24.02.2022 14:04 Відповісти
никогда
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24.02.2022 14:11 Відповісти
Эти дибилы ищдеваются
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24.02.2022 14:04 Відповісти
Усі вони на чолі з ****..м-військові злочинці...
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24.02.2022 14:05 Відповісти
И западные косвенную ответственность несут также.

Можно было "закрытое небо" сделать.

Можно было поставки ПВО сделать.

Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

Они тоже должны нести ответственность!
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24.02.2022 14:06 Відповісти
Закрийте небо, союзники херові😡
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24.02.2022 14:11 Відповісти
НАТО має закрити небо для російських окупантів над Україною??? Де Будапешський меморандум??? Де захист?
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24.02.2022 14:12 Відповісти
Я вибачаюсь,у вас яйця є?
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24.02.2022 14:17 Відповісти
и европейские натовские лидеры тоже несут ответственность. неужели нельзя было дать Украине статус главного союзника НАТО? и если не хотите сюда солдат своих посылать, то хотя бы воздух перекройте для авиации ихней. та и пару эсминцев с авианосцем можно было бы поставить у берегов Турции или Румынии.
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24.02.2022 14:21 Відповісти
Да помогите же ! Помогите отбиться!
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24.02.2022 14:23 Відповісти
"ы призываем Россию немедленно прекратить ее военные действия..."

Что за хрень?

Замени слово "россия" на гитлер и ты поймёшь, что несешь детские речи, несешь на посту гллавы военного союза!

"Мы призываем гитлера немедленно прекратить свои военные действия...." ага
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24.02.2022 14:36 Відповісти
столтенберг вилізло перелякане і обдристане, сам несе не меншу відповідальність. І знає, що далі будуть країни Балтії, а їх захистити, воно забздить.
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Забудьте слово "закликати".
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24.02.2022 14:48 Відповісти
 
 