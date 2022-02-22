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Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг

Наразі існує реальний ризик повномасштабної війни в Європі, але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за наслідками позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є реальний ризик. Тому ми попереджали про це протягом місяців. На жаль, те, що ми побачили в останні місяці, що те, що ми пророкували, сталося. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування і не вторгатися далі в Україну", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вступу до НАТО Україна може спробувати силою забрати Крим, - Путін
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Топ коментарі
+18
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22.02.2022 18:56
+17
От большой войны лучше всего помогает глубокая озабоченность.
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22.02.2022 18:52
+13
Росія змінить курс тільки якщо її почнуть силою карати за дії. Інакше росіяни не розуміють бо вони лиш подібні на людей, а по факту тварини які розуміють тільки силу.
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22.02.2022 18:54
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НАТО привело свої літаки в повну бойову готовність. Мова йде про 100 одиниць, які зможуть виконувати завдання в будь який момент..ух і нічка буде
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22.02.2022 18:51 Відповісти
вы серьйозно?100!это капля в море
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22.02.2022 18:53 Відповісти
та ні. 100 - це дуже серйозно. Ми не про кукурузники говорим чи старий радянський хлам. Поцікався скільки вермахт мав літаків в 41році на східному фронті і скільки СССР. Пропорція втрат була 1 до 20 на користь німців. Зараз пропорція 1 до 8 по теорії повинна бути.
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22.02.2022 19:04 Відповісти
2300 літаків мінімум в *********. у "вікі" подивився
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22.02.2022 19:07 Відповісти
А скільки з них можуть літати?
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22.02.2022 19:25 Відповісти
Жоден бо вони тяжєлєє воздуха ((
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22.02.2022 19:31 Відповісти
та . У Сталіна було десь під 20000. І танків стільки ж. А у німців десь біля 1000 -із них самих винищувачів десь біля 400. Але всі радянські літаки чи танки,які змогли злетіти \поїхати (значно менше ніж було взагалі) далеко не полетіли\не заїхали. Ресурс в тої техніки був дуже низький - десь до 20 годин у літаків і 50 годин у танків. Заклинення двигуна в літака чи полетівша трансмісія в танка тоді було в нормі. Теперішні небойові втрати авіації у рф будуть не менші
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22.02.2022 19:48 Відповісти
Смієтесь? 100 це більше ніж у мокшан живих бортів .
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22.02.2022 19:06 Відповісти
вроде 400 у них ,это без полковой.
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22.02.2022 19:41 Відповісти
Де про це можна почитати докладніше?
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22.02.2022 19:13 Відповісти
нам от того ни горячо ни холодно
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22.02.2022 19:14 Відповісти
От большой войны лучше всего помогает глубокая озабоченность.
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22.02.2022 18:52 Відповісти
Там Собчачка ржала, отвечая на Гордону, что его речь пафосная и Россия войну не начнет. Ну, что теперь ты ответишь, Ксения?
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Яка вона, в сраку, Ксенія. ******* сцикуха.
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22.02.2022 19:04 Відповісти
Что сейчас будет делать **** ?
Он будет создавать ОБОЗ В ЛУГАНДОНЕ- продукты, медикаменты, госпиталя, ремонтные базы.

все должны понимать , что нападающих надо кормить , мыть , лечить.

пока не будет создан ОБОЗ , **** дальше не пойдёт. Потому надо мешать ему создать ОБОЗ .
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Нажаль Ви помиляєтесь. Ця вся база вже існує. У нас! 0 будуть зносити, 2 лінію массивно накривати. І потім найстрашніше! Вбивати всіх в шпиталях та лікарнях щоб своїх лікувати
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22.02.2022 18:58 Відповісти
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22.02.2022 18:53 Відповісти
Мужики, изучаем опыт Чечни уничтожения танков в городских условиях!
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22.02.2022 18:53 Відповісти
сегодня удар по объекту наносится точечно ракетой с воздуха , используйте другой военный опыт , например Н.Карабах
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22.02.2022 19:47 Відповісти
Росія змінить курс тільки якщо її почнуть силою карати за дії. Інакше росіяни не розуміють бо вони лиш подібні на людей, а по факту тварини які розуміють тільки силу.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
дайте нам нормальное пво и про или сами закройте небо.дальше мы сами
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22.02.2022 18:54 Відповісти
прочитал "нормальное пиво"))) Смерть ***@ным кацапам
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22.02.2022 19:14 Відповісти
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22.02.2022 18:56 Відповісти
"Азабоченость - 2022" серия 512...
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22.02.2022 18:56 Відповісти
Это было понятно еще в 2014 ...бабло и соплежуйство довело ситуацию до абсурда.
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22.02.2022 18:57 Відповісти
Не до абсурда! До всемирной войны.
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23.02.2022 15:33 Відповісти
Європа,хочете,щоб війна не прийшла до вас-воюйте в Україні,разом з українцями.
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22.02.2022 18:59 Відповісти
Боже, та шо ж они все прозрели на девятый год этой войны? Крым нормально было, ниче?
Военые действия в 2014, тысячи погибших?
То не война была в Европе?!
Достали уже...
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22.02.2022 19:03 Відповісти
Треба було раніше зупиняти, а не гратись в ПП 2.
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22.02.2022 19:04 Відповісти
Он это евроимпотентам говорил? Если орда придет в Европу, чисто теоретически, так там сразу начнутся войны Мадьяростана с Румынией и на Балканах полыхнет, там же ничего не решено, просто пластырем ЕС и НАТО на соплях склеено ... был бы у нас нормальный МИД, уже бы давно разыграл эту карту... оно у нас же одни идиоты в чиновниках
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22.02.2022 19:04 Відповісти
кому он это говорит?
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22.02.2022 19:06 Відповісти
Нє расшативайтє лодку-палкаводца ташніт...
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22.02.2022 19:07 Відповісти
Європейський Союз готується до узгодження санкцій проти Росії, політиків і чиновників. Проте Угорщина, Італія та Австрія не підтримали..
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22.02.2022 19:12 Відповісти
Все предупреждали, Порошенко тоже предупреждал, но Зеленский говорил та херня всё это, не нагнетайте.. в Буковеле отдыхал, на Сейнешлах, в Карпатах... много где только за январь, фоточки есть
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22.02.2022 19:17 Відповісти
Погодите со своей войной. бубочка еще не все дороги засфальтировал за деньги ВСУ. Вот когда еще 500 лярдов закатает в асфальт, то тогда можно будет.
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22.02.2022 19:21 Відповісти
Бабушке бене нужнее
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22.02.2022 19:28 Відповісти
Задрал уже, коммунист норвежский.
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22.02.2022 19:43 Відповісти
Скопирую сюда:
сравнение речи Гитлера перед аннексией половины Чехии и Путина перед аннексией лугандона

https://0paste.com/350662#md

Гитлер: Чешское государство зародилось во лжи. Нет никакой чехословацкой нации! Есть чехи и есть словаки. И словаки не желали иметь ничего общего с чехами. Тогда чехи их просто аннексировали. Три с половиной миллиона немцев лишены права на самоопределение

Путин: Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.

Гитлер (машинный перевод c английского): Недавно нам это объяснил бывший министр авиации Франции Пьер Кот. По его словам, Чехословакия существует для того, чтобы в случае войны обеспечить базу для нанесения воздушных ударов и сброса бомб на немецкие города и промышленные предприятия.

Путин: Наконец после разрыва Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.

Гитлер (машинный перевод c английского): Благодаря сообществу, сформированному более тысячи лет, немецкое влияние в значительной степени сформировало их культуру. Их экономика является результатом принадлежности к большей немецкой экономике. Иногда столицей этой области был немецкий имперский город. Здесь находится старейший немецкий университет. Многочисленные соборы, ратуши, дворцы дворян и горожан свидетельствуют о культурном влиянии Германии. На протяжении столетий чешский народ формировал свои отношения с немецким народом то более тесно, то более отдаленно. Близость отношений ведет к расцвету как немецкого, так и чешского народов; разлука к катастрофе.

Путин: Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.

Гитлер (машинный перевод c английского): Когда в то время в Австрии все же было принято решение провести референдум об аншлюсе - и я мог бы особо напомнить господам демократам в Лондоне и Париже, что это была мелодия, при которой национал-социализма не существовало ни в Германии, ни в Австрии - а на референдуме более 95 процентов всех голосов за объединение, апостолы нового международного права просто воспользовались силой грубой силы, чтобы без лишних слов запретить эту мирную демонстрацию истинного желания несчастных людей, которые разделены от своего Волка.

Путин: отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям нечего противопоставить

Гитлер (машинный перевод c английского): Я не прошу ни того, чтобы Германии было позволено угнетать три с половиной миллиона французов, ни того, чтобы три с половиной миллиона англичан были отданы на нашу милость. Скорее я просто требую, чтобы угнетение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии прекратилось, и чтобы его место заняло неотъемлемое право на самоопределение.

Путин: А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек.
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22.02.2022 19:53 Відповісти
так не повторяйте ошибок 2 мировой и остановите агрессора с помощью силы а не беззубых санкций!
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22.02.2022 20:01 Відповісти
IgorGirkin


@GirkinGirkin

·
25 мин



Це відбувається зараз. По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.

https://twitter.com/i/status/1496191396709077001
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Дід Микола


@malitskiy_

·
1 ч



Турчинов: Україну попередили про те, що московія готує напад на Україну ще 4 місяці тому! Чотири місяці!!! А ЗЕвлада, замість того, щоб готуватися до нападу, почала звинувачувати наших міжнародних партнерів в інформаційних провокаціях.
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22.02.2022 21:01 Відповісти
Кто играет в преферанс, тот поймёт - в картах панибратства нет! Не будет Украины - не будет Европы. Чухайтесь!
А, и еще: выражаю искреннюю глубокую озабоченность судьбой Европы!
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22.02.2022 21:34 Відповісти
 
 