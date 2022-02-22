Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі існує реальний ризик повномасштабної війни в Європі, але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за наслідками позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Є реальний ризик. Тому ми попереджали про це протягом місяців. На жаль, те, що ми побачили в останні місяці, що те, що ми пророкували, сталося. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування і не вторгатися далі в Україну", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+18 Шимус
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Он будет создавать ОБОЗ В ЛУГАНДОНЕ- продукты, медикаменты, госпиталя, ремонтные базы.
все должны понимать , что нападающих надо кормить , мыть , лечить.
пока не будет создан ОБОЗ , **** дальше не пойдёт. Потому надо мешать ему создать ОБОЗ .
Военые действия в 2014, тысячи погибших?
То не война была в Европе?!
Достали уже...
сравнение речи Гитлера перед аннексией половины Чехии и Путина перед аннексией лугандона
https://0paste.com/350662#md
Гитлер: Чешское государство зародилось во лжи. Нет никакой чехословацкой нации! Есть чехи и есть словаки. И словаки не желали иметь ничего общего с чехами. Тогда чехи их просто аннексировали. Три с половиной миллиона немцев лишены права на самоопределение
Путин: Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.
Гитлер (машинный перевод c английского): Недавно нам это объяснил бывший министр авиации Франции Пьер Кот. По его словам, Чехословакия существует для того, чтобы в случае войны обеспечить базу для нанесения воздушных ударов и сброса бомб на немецкие города и промышленные предприятия.
Путин: Наконец после разрыва Соединенными Штатами Договора о ракетах средней и меньшей дальности Пентагон уже открыто ведет разработку целого ряда ударных средств наземного базирования, в том числе баллистических ракет, способных достигать цели на дистанции до 5,5 тысяч километров. В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом.
Гитлер (машинный перевод c английского): Благодаря сообществу, сформированному более тысячи лет, немецкое влияние в значительной степени сформировало их культуру. Их экономика является результатом принадлежности к большей немецкой экономике. Иногда столицей этой области был немецкий имперский город. Здесь находится старейший немецкий университет. Многочисленные соборы, ратуши, дворцы дворян и горожан свидетельствуют о культурном влиянии Германии. На протяжении столетий чешский народ формировал свои отношения с немецким народом то более тесно, то более отдаленно. Близость отношений ведет к расцвету как немецкого, так и чешского народов; разлука к катастрофе.
Путин: Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.
Гитлер (машинный перевод c английского): Когда в то время в Австрии все же было принято решение провести референдум об аншлюсе - и я мог бы особо напомнить господам демократам в Лондоне и Париже, что это была мелодия, при которой национал-социализма не существовало ни в Германии, ни в Австрии - а на референдуме более 95 процентов всех голосов за объединение, апостолы нового международного права просто воспользовались силой грубой силы, чтобы без лишних слов запретить эту мирную демонстрацию истинного желания несчастных людей, которые разделены от своего Волка.
Путин: отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям нечего противопоставить
Гитлер (машинный перевод c английского): Я не прошу ни того, чтобы Германии было позволено угнетать три с половиной миллиона французов, ни того, чтобы три с половиной миллиона англичан были отданы на нашу милость. Скорее я просто требую, чтобы угнетение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии прекратилось, и чтобы его место заняло неотъемлемое право на самоопределение.
Путин: А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек.
@GirkinGirkin
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25 мин
Це відбувається зараз. По українських позиціях в районі Комишувахи з Первомайська б'ють РСЗО «Град» бойовиків.
https://twitter.com/i/status/1496191396709077001
@malitskiy_
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1 ч
Турчинов: Україну попередили про те, що московія готує напад на Україну ще 4 місяці тому! Чотири місяці!!! А ЗЕвлада, замість того, щоб готуватися до нападу, почала звинувачувати наших міжнародних партнерів в інформаційних провокаціях.
А, и еще: выражаю искреннюю глубокую озабоченность судьбой Европы!