Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг

Наразі існує реальний ризик повномасштабної війни в Європі, але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування та не вторгатися далі в Україну.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за наслідками позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Є реальний ризик. Тому ми попереджали про це протягом місяців. На жаль, те, що ми побачили в останні місяці, що те, що ми пророкували, сталося. Але Росія все ще може змінити курс, не продовжувати військове нарощування і не вторгатися далі в Україну", - сказав Столтенберг.

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