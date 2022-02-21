Після вступу до НАТО Україна може спробувати силою забрати Крим, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що після вступу України в НАТО, загрози для Росії "багаторазово зростуть". За його словами, тоді окупований Крим почнуть повертати силовим шляхом.

Про це він зазначив сьогодні під час засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 5 стаття договору про створення НАТО передбачає, що всі країни повинні воювати на боці свого союзника, якщо він піддається агресії.

"Оскільки ніхто не визнає волевиявлення кримчан і севастопольців, а Україна наполягає, що це її територія, у нас виникає реальна загроза, що вони почнуть відвойовувати цю, як вони вважають, свою територію у військовий спосіб", - запевняє Путін.

За його словами, в такому разі весь Північноатлантичний блок буде зобов'язаний включитися в ці події.

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