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Після вступу до НАТО Україна може спробувати силою забрати Крим, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після вступу до НАТО Україна може спробувати силою забрати Крим, - Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що після вступу України в НАТО, загрози для Росії "багаторазово зростуть". За його словами, тоді окупований Крим почнуть повертати силовим шляхом.

Про це він зазначив сьогодні під час засідання Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 5 стаття договору про створення НАТО передбачає, що всі країни повинні воювати на боці свого союзника, якщо він піддається агресії.

"Оскільки ніхто не визнає волевиявлення кримчан і севастопольців, а Україна наполягає, що це її територія, у нас виникає реальна загроза, що вони почнуть відвойовувати цю, як вони вважають, свою територію у військовий спосіб", - запевняє Путін.

За його словами, в такому разі весь Північноатлантичний блок буде зобов'язаний включитися в ці події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про вступ України до НАТО: "Байден запевнив, що можливий якийсь мораторій"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
}{уйло, не забрать, а вернуть, дебил, ***.
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21.02.2022 16:53
+26
Сегодня ВСУ обстреляли территорию РФ. Выпущенный снаряд попал в Царь Колокол. "Не забудем не прастим!" Фотофакт.
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21.02.2022 16:53
+16
Вычислено уже орудие, из которого бандеровцы стреляли:
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21.02.2022 16:56
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}{уйло, не забрать, а вернуть, дебил, ***.
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21.02.2022 16:53 Відповісти
даже не вернуть а просто выгнать окупанта
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21.02.2022 18:12 Відповісти
и избавить Крым от любого оружия Крым это курорт а не военная база и только небо свежий воздух и вода
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21.02.2022 18:21 Відповісти
Сегодня ВСУ обстреляли территорию РФ. Выпущенный снаряд попал в Царь Колокол. "Не забудем не прастим!" Фотофакт.
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21.02.2022 16:53 Відповісти
Вычислено уже орудие, из которого бандеровцы стреляли:
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21.02.2022 16:56 Відповісти
И от этого московский царь наложил царь-кучу. В которой его до сих пор и ищут.
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21.02.2022 16:59 Відповісти
у цьому уся Мокша - дзвін, що ніколи не дзвонив і цар-пушка, яка жодного разу не стрельнула..
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21.02.2022 17:00 Відповісти
вони й не могли цього зробити, бо кацапи бачили, що воно таке є, а технологій виробництва не мали, тому й дзвін лопнув, а з пушкою просто не ризикнули, а зря.
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21.02.2022 18:01 Відповісти
Думаешь, если такое запостить на россайтах не найдется того кто поверит? Полно дебилов которые вознегодуют от "урона нанесенного укродрг этой святыне".
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Надо колокол в лугандон отвезти в качестве выставки...
В первую ночь ******* отвалившейся кусок...
На вторую начнут резать сам колокол..
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21.02.2022 18:12 Відповісти
ага, 3-ды битый шуфрич пойдет отвоевывать свой дворец у моря
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21.02.2022 16:54 Відповісти
По этому нужно напасть на Украину, что бы она не забрала Крысм? Железная логика
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21.02.2022 16:54 Відповісти
А продолжением логичной цепочки будет вывод, - что если не хочешь чтоб Украина вступала в НАТО нужно вернуть ей Крым.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
не зовсім рівноцінний обмін, але предмет для розмови, після того як повернуть Крим.
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21.02.2022 18:02 Відповісти
УЕ"@АН СДОХНИ СДЕЛАЙ ПОДАРУНОК К 23 ЛЮТОГО 2022 ГОДА....
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Как раз НАТО нас сможет остановить, заставив действовать по правилам альянса. А вот без него - нарастим силы и заберем по любэ, чтоб это чмо и не совневалось!
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21.02.2022 16:55 Відповісти
Ну - ворованое рано или поздно придется вернуть.
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21.02.2022 16:55 Відповісти
путлер чешет про марсианские расклады а в это время убивает наших...
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21.02.2022 16:55 Відповісти
узбагойся, х#йло, твои истерики не помогут. Крым вернется в Украину по-любому.
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21.02.2022 16:56 Відповісти
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21.02.2022 16:56 Відповісти
Україна обов'язково поверне все що їй належить...
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21.02.2022 16:56 Відповісти
Волай, волай, пуйло.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
Сцикло знает что оно его спи....ло вот и нервничает.
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21.02.2022 16:58 Відповісти
Після вступу до НАТО Крим сам повернеться, аж бігом
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21.02.2022 16:58 Відповісти
"Весело" буде, коли визнають ОРДЛО в межах станом на 2014 рік - тобто в межах кордонів двох областей. Що це означає, кожен сам хай подумає...
ОКДБ разом із сєпарами будуть "освобождать все земли республик".
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21.02.2022 16:59 Відповісти
Так жители там и не против руского мира на освобожденных териториях. Голосуют за ОПЗЖ и остальную сволочь ..
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21.02.2022 17:01 Відповісти
за зеленского 99%
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21.02.2022 17:11 Відповісти
Пусть признают. Целебные санкции всегда нарасеюшке были полезны.
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21.02.2022 17:12 Відповісти
Шо, опять? нові методички навіть ***** ще не підвезли?
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21.02.2022 16:59 Відповісти
а шо це за нацмены - "крымчане"? Литца крымской національности? Может ***** и печенегскую республику найдёт ?
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21.02.2022 16:59 Відповісти
Крым вернется в Украину, а Путин ввернется в ад.
С НАТО или без, но 100%
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21.02.2022 17:00 Відповісти
Ага, і для цього їй знадобиться, всього- на- всього, згода всіх членів ал'янсу.
Гнила відмазка. Давай нову.
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21.02.2022 17:01 Відповісти
Україна не заспокоїться, доки моль не буде повішаний.
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21.02.2022 17:02 Відповісти
...и в часто стиранные штанишки плешивого гомункула стекла очередная жидкая пука...
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21.02.2022 17:03 Відповісти
Из бункера снова донеслась вонь гнилья, зла и цинизма.
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21.02.2022 17:05 Відповісти
Така йде гра - штати роблять вигляд що нас у НАТО приймуть,Раша робить вигляд що вона цього боїться.А що ми?А нас грають з обох сторін - штати інтелігентно,викачуючи ресурси,в тому числі фінансові,а Рашка грубо,по хамськи,забираючи у нас територіі разом з населенням.З початку незалежності нас поставили в позу "раком" і поки ми не встанемо не має значення,до кого ми розвертаємось у цій позі.Для початку треба розібратись,хто нас отак поставив,і тут треба поспішати,бо перший в цій когорті - Кравчук - вже на ладан дихає...
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21.02.2022 17:10 Відповісти
які ресурси у вас особисто викачали Штати?
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Коротко

Блаженны те, кто не смотрят новости, ибо они унаследуют здоровую психику.

* * *
- А вы уже сделали запасы на случай войны?
- Да мы ещё те, что на случай пандемии не съели.

* * *
- Так, скільки там, десь сто тисяч? Ага. Двома БМП в атаку!
- Може трьома?
- Ніт.
* * *
Каждому, кто готовит свой Гляйвиц, нужно готовиться и к своему Нюрнбергу.
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21.02.2022 17:12 Відповісти
Ай да *****, ай да храбрец!
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21.02.2022 17:13 Відповісти
Відчуває пацюк, що Крим, це "віджата" ним територія України і що її придеться повертати.
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21.02.2022 17:15 Відповісти
Как в Крыму пахнет хвоей... особенно в июне... на берегу моря в Кацивели и у подножья Ай- Петри...(большая Ялта, если кто понимает....) Сколько воспоминаний!!!))))
И ***#дь быдлота-гопота в лице "крысы" всего этого меня, всех мыслящих! Украинцев этого лишила!!!!((((((((
И ***** мало еМУ,... Вселенский понос ему и скорейшего превращения в удобрения!
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21.02.2022 17:16 Відповісти
Украина не только свой Крым вернет, но и репарации с процентами струсит с Рашки.
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21.02.2022 17:17 Відповісти
И Кубань не забыть прихватить обратно. Это тоже Украина.
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21.02.2022 17:33 Відповісти
А хрена ль ты хотел? Таки да, жаль что говны за вами ещё выгребать. И оставьте списки тех, кто получил паспортину двухголовую получал - будем отправлять вплавь через пролив. А вы там этих Чапаевых принимайте.
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21.02.2022 17:28 Відповісти
Нам чужого не треба і своє не віддамо
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21.02.2022 17:48 Відповісти
Пуйло-***** боится . что если Украина будет в НАТО , то тогда ему прийдётся добровольно, без единого выстрела вернуть и Крым и Донбас и т.д.!! засцал карлик!!
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21.02.2022 18:43 Відповісти
сцытся крыса......
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21.02.2022 20:54 Відповісти
 
 