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НАТО соберется на заседание из-за ситуации в Украине, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

НАТО соберется на заседание из-за ситуации в Украине, - Столтенберг

Страны Североатлантического альянса созвали саммит по ситуации в Украине. Заседание запланировано на 25 февраля. Саммит запланирован на 25 февраля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Страны НАТО решили привести в действие планы оборонного альянса.

При этом Столтенберг заявил, что сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России, но в Украину их вводить не будут.

"Мы усиливаем присутствие на восточных флангах, сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаку. Цель Кремля – перекроить влияние на мировой арене и подорвать все дипломатические ценности", – отметил генсек НАТО.

Также читайте: Путин готов вести переговоры с руководством Украины о ее нейтральном статусе и отказе от размещения вооружения, - Песков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Не дуже поспішають)
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24.02.2022 14:13
+14
Закрийте небо для росіян. https://youtu.be/ceCRu-OHFIs
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24.02.2022 14:14
+13
Та небо ***** закрийте ! Что бы ракеты не летали! Ну вы же не импотенты
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24.02.2022 14:14
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Не дуже поспішають)
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24.02.2022 14:13 Ответить
на нас рассчитывают. защищать нас они не собираются. своя шкурка ближе к телу.
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24.02.2022 14:20 Ответить
А куда им спешить, у них всё хорошо. Если бы не чёкнутый бункерный карлик, так до сих пор в летаргическом сне отдыхали
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24.02.2022 14:31 Ответить
В июне?
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24.02.2022 14:14 Ответить
Закрийте небо для росіян. https://youtu.be/ceCRu-OHFIs
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24.02.2022 14:14 Ответить
НАТО вже повинно було зібратись...
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24.02.2022 14:14 Ответить
Та небо ***** закрийте ! Что бы ракеты не летали! Ну вы же не импотенты
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24.02.2022 14:14 Ответить
Чому,чому так "поспішаєте"?
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24.02.2022 14:15 Ответить
Без паники! Маховик раскручивается медленно,но когда наберет обороты - цапам места будет мало!
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24.02.2022 14:18 Ответить
Дай Бог. Скільки людей мріє про таке, почуй наші молитви,Господе🙏
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24.02.2022 20:51 Ответить
Адміни видаліть сергея яковлева, це провокатор.
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24.02.2022 14:15 Ответить
прийняти Україну в НАТО вже зараз!
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24.02.2022 14:16 Ответить
Яка бистро реакція, сук
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24.02.2022 14:16 Ответить
якщо ви не приймете Україну в нато зараз - то путін захватить україну, і заставить українську армію вже проти вас воювати. російська 2,5 мільйонна армія уже стане 3 мільйонною.

слідуюча - польша і прибалтика!
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24.02.2022 14:17 Ответить
<****** тут засідати... Треба допомога, а не засідання. Відключити мордор від "свіфт", та інші санкції як мінімум
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24.02.2022 14:18 Ответить
Чекаєте на що?, коли нас тисячами будуть нищити.
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24.02.2022 14:18 Ответить
Da uspokoisa, dovno sobralis i idjot podgotovka, vot ***** dolozhili i ta skotina uzhe gotova k peregovoram s Ukrainoi. Vot jesli poidjote na ustupki, to eto podpisatsia v rabstvo maskovitam - vash vibor.

Publichnije zajavlenije odno realjnostj i perspektiva na mnogo huzhe dlja rashki.
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24.02.2022 14:29 Ответить
У меня в эвакуации под Киевом щас только одна мысль: по ходу ручная испугалась количества совещаний и озобоченностей от НаТО.Просто больше бояться ,я смотрю, нечего
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24.02.2022 14:19 Ответить
НАТО - помогите авиацией, херачте кацапов где они зашли на нашу територию.
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24.02.2022 14:22 Ответить
Давайте-давайте...
Мы падаждём...
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24.02.2022 14:23 Ответить
НАТО само нуждается в защите.
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24.02.2022 14:26 Ответить
Мы тут в сторонке постоим покурим, пока гопник избивает прохожего.
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24.02.2022 14:27 Ответить
Прям так оперативно …
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24.02.2022 14:28 Ответить
Я смотрю спешат помочь Украине аж спотыкаются. Завтра может соберутся попи**еть ниочем. А может послезавтра.
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24.02.2022 14:30 Ответить
Накуй такие санкции на туалетную бумагу.. Все не соберутся ни как.
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24.02.2022 14:30 Ответить
Серьезно? А чего так рано?
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24.02.2022 14:30 Ответить
А у НАТО відпускників нема? Чи "настамнєтів" з прикупленими на військових базах озброєннями?
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24.02.2022 14:33 Ответить
Собираются выразить свою озабоченность?
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24.02.2022 14:33 Ответить
ну фсе, мы спасены, шас выразят "deep concern" и все наладится, ну можно еще и стороны призвать к диалогу или сдержанности, что-то в этом роде....
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24.02.2022 14:36 Ответить
СобЕРЕТСЯ?!?! Боже,які кончені
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24.02.2022 14:36 Ответить
Та чё вы, уже после выходных, куда спешить? Длб бл
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24.02.2022 14:39 Ответить
вже 15:00...Війна триває 10 годин.
Санкцій нема...
Кроків нема...
Чуємо стурбованності і мантри. Очікувано
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24.02.2022 14:40 Ответить
jesli neznajesh nesvisti
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24.02.2022 15:08 Ответить
вас обов'язок НАТО погасити війну в Україні .тому,що від цієї війни постраждає не тільки Європа,але весь світ.в Україні АЕС.реальна ядерна небезпека .вводьте війська швидше або нейтралізуйте путіна.
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24.02.2022 14:45 Ответить
На Українській правді пишуть, шо збираються через Україну, але України туди не покликали. Натомість запросили туди Фінляндію і Швецію, які теж не є членами НАТО. Схоже, під той шумок вони швиденько в НАТО можуть прийняти Фінляндію, Швецію, а через Україну будуть послаблювати московію. санкції - це звісно добре, але ж вони дадуть ефект не сьогодні і навіть не завтра.
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24.02.2022 14:49 Ответить
Мямли конченые ,а не нато!
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24.02.2022 14:50 Ответить
Йде спільна пресуха керівників НАТО та Євросоюзу
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24.02.2022 14:59 Ответить
эти байдены, столстесберги и прочая европейская шваль, кроме ухмылки не вызывают ничего. опять будут санкции против кота пушкова)))
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24.02.2022 15:07 Ответить
 
 