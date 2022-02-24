НАТО збереться на засідання у зв'язку із ситуацією щодо України, - Столтенберг

Країни Північноатлантичного альянсу скликали саміт щодо ситуації в Україні. Засідання заплановане на 25 лютого. Саміт запланований на 25 лютого.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Країни НАТО вирішили привести в дію плани альянсу з оборони.

При цьому Столтенберг заявив, що сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії, але в Україну їх вводити не будуть.

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"Ми підсилюємо присутність на східних флангах, сотні літаків і кораблів готові відбивати атаку. Мета Кремля - перекроїти вплив на світовій арені і підірвати всі дипломатичні цінності", - зазначив генсек НАТО.