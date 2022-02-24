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НАТО збереться на засідання у зв'язку із ситуацією щодо України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

НАТО збереться на засідання у зв'язку із ситуацією щодо України, - Столтенберг

Країни Північноатлантичного альянсу скликали саміт щодо ситуації в Україні. Засідання заплановане на 25 лютого. Саміт запланований на 25 лютого.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Країни НАТО вирішили привести в дію плани альянсу з оборони.

При цьому Столтенберг заявив, що сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії, але в Україну їх вводити не будуть.

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"Ми підсилюємо присутність на східних флангах, сотні літаків і кораблів готові відбивати атаку. Мета Кремля - перекроїти вплив на світовій арені і підірвати всі дипломатичні цінності", - зазначив генсек НАТО.
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Топ коментарі
+17
Не дуже поспішають)
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24.02.2022 14:13
+14
Закрийте небо для росіян. https://youtu.be/ceCRu-OHFIs
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24.02.2022 14:14
+13
Та небо ***** закрийте ! Что бы ракеты не летали! Ну вы же не импотенты
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24.02.2022 14:14
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Не дуже поспішають)
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24.02.2022 14:13 Відповісти
на нас рассчитывают. защищать нас они не собираются. своя шкурка ближе к телу.
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24.02.2022 14:20 Відповісти
А куда им спешить, у них всё хорошо. Если бы не чёкнутый бункерный карлик, так до сих пор в летаргическом сне отдыхали
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24.02.2022 14:31 Відповісти
В июне?
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Закрийте небо для росіян. https://youtu.be/ceCRu-OHFIs
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24.02.2022 14:14 Відповісти
НАТО вже повинно було зібратись...
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Та небо ***** закрийте ! Что бы ракеты не летали! Ну вы же не импотенты
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Чому,чому так "поспішаєте"?
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24.02.2022 14:15 Відповісти
Без паники! Маховик раскручивается медленно,но когда наберет обороты - цапам места будет мало!
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24.02.2022 14:18 Відповісти
Дай Бог. Скільки людей мріє про таке, почуй наші молитви,Господе🙏
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24.02.2022 20:51 Відповісти
Адміни видаліть сергея яковлева, це провокатор.
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24.02.2022 14:15 Відповісти
прийняти Україну в НАТО вже зараз!
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24.02.2022 14:16 Відповісти
Яка бистро реакція, сук
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24.02.2022 14:16 Відповісти
якщо ви не приймете Україну в нато зараз - то путін захватить україну, і заставить українську армію вже проти вас воювати. російська 2,5 мільйонна армія уже стане 3 мільйонною.

слідуюча - польша і прибалтика!
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24.02.2022 14:17 Відповісти
<****** тут засідати... Треба допомога, а не засідання. Відключити мордор від "свіфт", та інші санкції як мінімум
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24.02.2022 14:18 Відповісти
Чекаєте на що?, коли нас тисячами будуть нищити.
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24.02.2022 14:18 Відповісти
Da uspokoisa, dovno sobralis i idjot podgotovka, vot ***** dolozhili i ta skotina uzhe gotova k peregovoram s Ukrainoi. Vot jesli poidjote na ustupki, to eto podpisatsia v rabstvo maskovitam - vash vibor.

Publichnije zajavlenije odno realjnostj i perspektiva na mnogo huzhe dlja rashki.
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24.02.2022 14:29 Відповісти
У меня в эвакуации под Киевом щас только одна мысль: по ходу ручная испугалась количества совещаний и озобоченностей от НаТО.Просто больше бояться ,я смотрю, нечего
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24.02.2022 14:19 Відповісти
НАТО - помогите авиацией, херачте кацапов где они зашли на нашу територию.
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24.02.2022 14:22 Відповісти
Давайте-давайте...
Мы падаждём...
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24.02.2022 14:23 Відповісти
НАТО само нуждается в защите.
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24.02.2022 14:26 Відповісти
Мы тут в сторонке постоим покурим, пока гопник избивает прохожего.
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24.02.2022 14:27 Відповісти
Прям так оперативно …
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24.02.2022 14:28 Відповісти
Я смотрю спешат помочь Украине аж спотыкаются. Завтра может соберутся попи**еть ниочем. А может послезавтра.
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Накуй такие санкции на туалетную бумагу.. Все не соберутся ни как.
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Серьезно? А чего так рано?
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24.02.2022 14:30 Відповісти
А у НАТО відпускників нема? Чи "настамнєтів" з прикупленими на військових базах озброєннями?
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Собираются выразить свою озабоченность?
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24.02.2022 14:33 Відповісти
ну фсе, мы спасены, шас выразят "deep concern" и все наладится, ну можно еще и стороны призвать к диалогу или сдержанности, что-то в этом роде....
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24.02.2022 14:36 Відповісти
СобЕРЕТСЯ?!?! Боже,які кончені
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24.02.2022 14:36 Відповісти
Та чё вы, уже после выходных, куда спешить? Длб бл
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24.02.2022 14:39 Відповісти
вже 15:00...Війна триває 10 годин.
Санкцій нема...
Кроків нема...
Чуємо стурбованності і мантри. Очікувано
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24.02.2022 14:40 Відповісти
jesli neznajesh nesvisti
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24.02.2022 15:08 Відповісти
вас обов'язок НАТО погасити війну в Україні .тому,що від цієї війни постраждає не тільки Європа,але весь світ.в Україні АЕС.реальна ядерна небезпека .вводьте війська швидше або нейтралізуйте путіна.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
На Українській правді пишуть, шо збираються через Україну, але України туди не покликали. Натомість запросили туди Фінляндію і Швецію, які теж не є членами НАТО. Схоже, під той шумок вони швиденько в НАТО можуть прийняти Фінляндію, Швецію, а через Україну будуть послаблювати московію. санкції - це звісно добре, але ж вони дадуть ефект не сьогодні і навіть не завтра.
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24.02.2022 14:49 Відповісти
Мямли конченые ,а не нато!
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24.02.2022 14:50 Відповісти
Йде спільна пресуха керівників НАТО та Євросоюзу
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24.02.2022 14:59 Відповісти
эти байдены, столстесберги и прочая европейская шваль, кроме ухмылки не вызывают ничего. опять будут санкции против кота пушкова)))
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24.02.2022 15:07 Відповісти
 
 