НАТО збереться на засідання у зв'язку із ситуацією щодо України, - Столтенберг
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Країни Північноатлантичного альянсу скликали саміт щодо ситуації в Україні. Засідання заплановане на 25 лютого. Саміт запланований на 25 лютого.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Країни НАТО вирішили привести в дію плани альянсу з оборони.
При цьому Столтенберг заявив, що сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії, але в Україну їх вводити не будуть.
"Ми підсилюємо присутність на східних флангах, сотні літаків і кораблів готові відбивати атаку. Мета Кремля - перекроїти вплив на світовій арені і підірвати всі дипломатичні цінності", - зазначив генсек НАТО.
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