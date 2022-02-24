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Мы готовы предоставить убежище всем беженцам из Украины, - фон дер Ляйен

Мы готовы предоставить убежище всем беженцам из Украины, - фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также готовы приютить всех беженцев, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, которая потребуется, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более 1 млрд евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять", – сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в четверг.

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Автор: 

беженцы (1637) Евросоюз (17060) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+36
Ну, сильна допомога, нічого не скажеш. Вже 5 годин язики в дупах всього євросоюзу...
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24.02.2022 15:24
+34
Треба давати зброю
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24.02.2022 15:24
+18
Это хорошо, но сейчас гораздо важнее оружие и разведданные. Оружие должно идти в Украину эшелонами.
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24.02.2022 15:27
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Треба давати зброю
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24.02.2022 15:24 Ответить
Автомати????
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24.02.2022 15:26 Ответить
І автомати. Орки не все життя будуть жити в танках.
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24.02.2022 15:30 Ответить
ну не скажите.... это хорошая новость для детей беременных пожилых инвалидов статус беженца какая никакая помощь а то и работа это лучше чем просто быть погребенным под завалами домов.. покажут реальность "любови" в "!Руска рашизму" даже Настоятель Православной Церкви в Украине Онуфрий МП мягко говоря упрашивал Путина прекратить войну отсылая его к Библии Каину что мы какие не есть а крещенные в Днепре... думаю ожидали войны и все же надеялись а тут... оказалось это не сон и не поганый сериал в котором ты в массовке - а РЕАЛЬНОСТЬ ДА СТРАШНО ДА В ШОКЕ ДА ВСЕ ЖУТЬ И ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ.... со временем страх притупится станет привычным если можно так сказать родным понятие война станет обыденностью налеты взрывы и все такое... мы то ладно за свою землю город поселок село улицу дом парадную квартиру воевать и помирать будем.. даже те кто гражданское погибнет они САКРАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ но они погибли от рук убийц которым не понравилась национальность наша наша вера желание иметь свою Историю знать правду уничтожения на протяжении 400 лет.. что мы Украина Украинцы этнос народ многогранный со своими тараканами заскоками можем делать и делали кучу ошибок.....но мы не лезли с Уставом свои в дела России никогда были благосклонны молчали если даже нам что то не нравилось... увы все это ПУТИНЫМ ПЕРЕЧЕРКНУТО ПРОЙДЕНА ТОЧКА НЕВОЗВРАТА РУБИКОН сейчас мы как Сцилла и Харибда.....
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24.02.2022 15:36 Ответить
Ну, сильна допомога, нічого не скажеш. Вже 5 годин язики в дупах всього євросоюзу...
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24.02.2022 15:24 Ответить
Ці європейскі с"ки просто вже 5 годин думають що б таке зробити щоб нічого не робити і щоб бізнес з РФ продовжувати!
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24.02.2022 15:33 Ответить
СУКИ !!!!!

замість зброї та реальних санкцій проти рашки вони обіцяють матрац у притулку !
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24.02.2022 15:45 Ответить
принять неограниченное количество беженцев из Украины

молодых, естественно, старики ж не побегут.
беженцев, которые обеспечат гейропу трудовыми ресурсами и поднимут демографию

СУКИ !!!
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24.02.2022 15:49 Ответить
лять! зброю надайте!
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24.02.2022 15:24 Ответить
Тупа п..да! Зброю треба було давати! Ще місяць назад!
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24.02.2022 15:26 Ответить
Это хорошо, но сейчас гораздо важнее оружие и разведданные. Оружие должно идти в Украину эшелонами.
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24.02.2022 15:27 Ответить
Дайте ЛЕТАЛЬНУ ЗБРОЮ !!!! Годі соплі жувати !!!!!
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24.02.2022 15:28 Ответить
Придурошная Ляйнен , только удар по кацапскому бизнесу в ЕС, запрет проживания семьям кацапов на западе - только это остановит кровопролитие
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24.02.2022 15:28 Ответить
в твітеры пишуть що "За останньою інформацією Каховську ГЕС відбито ЗСУ" дай Боже щоб це була правда
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24.02.2022 15:29 Ответить
Я дома. До сусіда жити не піду. А орків буду різати. Крапка.
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24.02.2022 15:29 Ответить
какие еще беженцы откуда?
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24.02.2022 15:31 Ответить
Згоден.
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24.02.2022 15:32 Ответить
Біженців приймете, а землю - касапам, так??? Ні фуя ви не учитесь....Скоти!! Одна надія на США
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24.02.2022 15:31 Ответить
Они сегодня заявили, что НАТО и США не вмешаются, и ***** об этом предупредило " вмешаетесь - будет ещё хуже. Ссыкуны.
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24.02.2022 15:34 Ответить
Лучше б закрыли наше небо.
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24.02.2022 15:45 Ответить
вместо этого дайте оружие раз самим не хочется воевать!
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24.02.2022 15:47 Ответить
Вас просили помогти нам відстояти державу.
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24.02.2022 15:47 Ответить
Путін пообіцяв європейцям (в першу чергу німцям) віддавати задарма українські чорноземи, тому вони й чекають поки ми їх звільнимо
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24.02.2022 15:47 Ответить
так. це захоплення українських земель
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24.02.2022 15:49 Ответить
Надо не беженцев принимать а выгнать кхерам всех рашистов из Европы вместе с их детками, а бабло у них просто отобрать.
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24.02.2022 15:49 Ответить
усім? їй пуцін вже заплатив за звільнення українських земель від українців? що вона ляпає, ****?
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24.02.2022 15:50 Ответить
это только мне кажется, что европейцы сливают Украину взамен

десятка миллионов молодых и здоровых остарбайтеров с Украины ?
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24.02.2022 15:51 Ответить
сучий план !
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24.02.2022 15:51 Ответить
спасибо за беженцев конечно...
но может и против агрессора что то начнете предпринимать ?
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24.02.2022 15:51 Ответить
Какое там "спасибо"...
По этому приглашению побегут лишь любители скреп, "руцкага мира" и халявы, короче те, кому здесь ловить и терять нечего. Остальные останутся на своей земле.
А против агрессора предпринимать что-то им финансово не целесообразно. Да и ссыкотно тоже...
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24.02.2022 17:52 Ответить
вата побежит от русского мира впереди всех
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24.02.2022 15:56 Ответить
Пошла нах!Дай зброю!
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24.02.2022 16:05 Ответить
Только что: Правительство Ирландии готово предоставить убежище родственникам украинцев. которые проживают в стране. Понимаю, что этого мало, но Ирландия не имеет запасов оружия, да и армии практически нет. Но, хотя бы может кого-то укрыть от войны. Хоть что-то. А потом и другие подтянутся.
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24.02.2022 16:09 Ответить
Ирландия может обучать противостоянию.
В Белфасте накоплен большой опыт.
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24.02.2022 16:38 Ответить
Нам бы вооружение пусть Путин ищет убежище
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24.02.2022 19:16 Ответить
 
 