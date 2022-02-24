Мы готовы предоставить убежище всем беженцам из Украины, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы также готовы приютить всех беженцев, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, которая потребуется, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более 1 млрд евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять", – сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в четверг.
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+36 Руслан Фнтонь
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+34 Alex Bylim #199631
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замість зброї та реальних санкцій проти рашки вони обіцяють матрац у притулку !
молодых, естественно, старики ж не побегут.
беженцев, которые обеспечат гейропу трудовыми ресурсами и поднимут демографию
СУКИ !!!
десятка миллионов молодых и здоровых остарбайтеров с Украины ?
но может и против агрессора что то начнете предпринимать ?
По этому приглашению побегут лишь любители скреп, "руцкага мира" и халявы, короче те, кому здесь ловить и терять нечего. Остальные останутся на своей земле.
А против агрессора предпринимать что-то им финансово не целесообразно. Да и ссыкотно тоже...
В Белфасте накоплен большой опыт.