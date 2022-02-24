Мы готовы предоставить убежище всем беженцам из Украины, - фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европейского союза принять неограниченное количество беженцев из Украины и оказать любую гуманитарную помощь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также готовы приютить всех беженцев, мы готовы предоставить всю гуманитарную помощь немедленно, которая потребуется, в дополнение к макрофинансовой помощи Украине в размере более 1 млрд евро. Мы не знаем, сколько будет беженцев, но мы полностью готовы их принять", – сказала фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе в четверг.

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