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Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Читайте: Польща готова прийняти біженців з України

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Ну, сильна допомога, нічого не скажеш. Вже 5 годин язики в дупах всього євросоюзу...
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24.02.2022 15:24
+34
Треба давати зброю
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24.02.2022 15:24
+18
Это хорошо, но сейчас гораздо важнее оружие и разведданные. Оружие должно идти в Украину эшелонами.
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24.02.2022 15:27
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Треба давати зброю
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Автомати????
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24.02.2022 15:26 Відповісти
І автомати. Орки не все життя будуть жити в танках.
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24.02.2022 15:30 Відповісти
ну не скажите.... это хорошая новость для детей беременных пожилых инвалидов статус беженца какая никакая помощь а то и работа это лучше чем просто быть погребенным под завалами домов.. покажут реальность "любови" в "!Руска рашизму" даже Настоятель Православной Церкви в Украине Онуфрий МП мягко говоря упрашивал Путина прекратить войну отсылая его к Библии Каину что мы какие не есть а крещенные в Днепре... думаю ожидали войны и все же надеялись а тут... оказалось это не сон и не поганый сериал в котором ты в массовке - а РЕАЛЬНОСТЬ ДА СТРАШНО ДА В ШОКЕ ДА ВСЕ ЖУТЬ И ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ.... со временем страх притупится станет привычным если можно так сказать родным понятие война станет обыденностью налеты взрывы и все такое... мы то ладно за свою землю город поселок село улицу дом парадную квартиру воевать и помирать будем.. даже те кто гражданское погибнет они САКРАЛЬНЫЕ ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ но они погибли от рук убийц которым не понравилась национальность наша наша вера желание иметь свою Историю знать правду уничтожения на протяжении 400 лет.. что мы Украина Украинцы этнос народ многогранный со своими тараканами заскоками можем делать и делали кучу ошибок.....но мы не лезли с Уставом свои в дела России никогда были благосклонны молчали если даже нам что то не нравилось... увы все это ПУТИНЫМ ПЕРЕЧЕРКНУТО ПРОЙДЕНА ТОЧКА НЕВОЗВРАТА РУБИКОН сейчас мы как Сцилла и Харибда.....
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24.02.2022 15:36 Відповісти
Ну, сильна допомога, нічого не скажеш. Вже 5 годин язики в дупах всього євросоюзу...
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Ці європейскі с"ки просто вже 5 годин думають що б таке зробити щоб нічого не робити і щоб бізнес з РФ продовжувати!
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24.02.2022 15:33 Відповісти
СУКИ !!!!!

замість зброї та реальних санкцій проти рашки вони обіцяють матрац у притулку !
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24.02.2022 15:45 Відповісти
принять неограниченное количество беженцев из Украины

молодых, естественно, старики ж не побегут.
беженцев, которые обеспечат гейропу трудовыми ресурсами и поднимут демографию

СУКИ !!!
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24.02.2022 15:49 Відповісти
лять! зброю надайте!
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Тупа п..да! Зброю треба було давати! Ще місяць назад!
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24.02.2022 15:26 Відповісти
Это хорошо, но сейчас гораздо важнее оружие и разведданные. Оружие должно идти в Украину эшелонами.
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24.02.2022 15:27 Відповісти
Дайте ЛЕТАЛЬНУ ЗБРОЮ !!!! Годі соплі жувати !!!!!
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Придурошная Ляйнен , только удар по кацапскому бизнесу в ЕС, запрет проживания семьям кацапов на западе - только это остановит кровопролитие
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24.02.2022 15:28 Відповісти
в твітеры пишуть що "За останньою інформацією Каховську ГЕС відбито ЗСУ" дай Боже щоб це була правда
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24.02.2022 15:29 Відповісти
Я дома. До сусіда жити не піду. А орків буду різати. Крапка.
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24.02.2022 15:29 Відповісти
какие еще беженцы откуда?
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Згоден.
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24.02.2022 15:32 Відповісти
Біженців приймете, а землю - касапам, так??? Ні фуя ви не учитесь....Скоти!! Одна надія на США
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Они сегодня заявили, что НАТО и США не вмешаются, и ***** об этом предупредило " вмешаетесь - будет ещё хуже. Ссыкуны.
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24.02.2022 15:34 Відповісти
Лучше б закрыли наше небо.
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24.02.2022 15:45 Відповісти
вместо этого дайте оружие раз самим не хочется воевать!
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Вас просили помогти нам відстояти державу.
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Путін пообіцяв європейцям (в першу чергу німцям) віддавати задарма українські чорноземи, тому вони й чекають поки ми їх звільнимо
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24.02.2022 15:47 Відповісти
так. це захоплення українських земель
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24.02.2022 15:49 Відповісти
Надо не беженцев принимать а выгнать кхерам всех рашистов из Европы вместе с их детками, а бабло у них просто отобрать.
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24.02.2022 15:49 Відповісти
усім? їй пуцін вже заплатив за звільнення українських земель від українців? що вона ляпає, ****?
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24.02.2022 15:50 Відповісти
это только мне кажется, что европейцы сливают Украину взамен

десятка миллионов молодых и здоровых остарбайтеров с Украины ?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
сучий план !
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24.02.2022 15:51 Відповісти
спасибо за беженцев конечно...
но может и против агрессора что то начнете предпринимать ?
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Какое там "спасибо"...
По этому приглашению побегут лишь любители скреп, "руцкага мира" и халявы, короче те, кому здесь ловить и терять нечего. Остальные останутся на своей земле.
А против агрессора предпринимать что-то им финансово не целесообразно. Да и ссыкотно тоже...
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24.02.2022 17:52 Відповісти
вата побежит от русского мира впереди всех
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24.02.2022 15:56 Відповісти
Пошла нах!Дай зброю!
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24.02.2022 16:05 Відповісти
Только что: Правительство Ирландии готово предоставить убежище родственникам украинцев. которые проживают в стране. Понимаю, что этого мало, но Ирландия не имеет запасов оружия, да и армии практически нет. Но, хотя бы может кого-то укрыть от войны. Хоть что-то. А потом и другие подтянутся.
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24.02.2022 16:09 Відповісти
Ирландия может обучать противостоянию.
В Белфасте накоплен большой опыт.
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24.02.2022 16:38 Відповісти
Нам бы вооружение пусть Путин ищет убежище
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24.02.2022 19:16 Відповісти
 
 