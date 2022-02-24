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Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.
Топ коментарі
+36 Руслан Фнтонь
показати весь коментар24.02.2022 15:24
+34 Alex Bylim acfe5d4d
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+18 Мобильный крематорий
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Будь ласка, зачекайте...
замість зброї та реальних санкцій проти рашки вони обіцяють матрац у притулку !
молодых, естественно, старики ж не побегут.
беженцев, которые обеспечат гейропу трудовыми ресурсами и поднимут демографию
СУКИ !!!
десятка миллионов молодых и здоровых остарбайтеров с Украины ?
но может и против агрессора что то начнете предпринимать ?
По этому приглашению побегут лишь любители скреп, "руцкага мира" и халявы, короче те, кому здесь ловить и терять нечего. Остальные останутся на своей земле.
А против агрессора предпринимать что-то им финансово не целесообразно. Да и ссыкотно тоже...
В Белфасте накоплен большой опыт.