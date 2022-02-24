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Украинская армия не отступает, держим защиту, - МВД опровергло пропагандистские фейки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская армия не отступает, держим защиту, - МВД опровергло пропагандистские фейки

МВД опровергает пропагандистские фейки о том, что якобы украинская армия отступает.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Не верьте в распространенные пропагандистские СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает!

Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины находятся на своих постах, мы держим защиту!", - говорится в сообщении.

Недавно состоялся бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области. Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется.

Читайте также: ФСБ опубликовала кадры уничтожения якобы украинских БМП на своей территории. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Тільки що передали, що у населеному пункті Буринь (не знаю де це) наші військові застосували Джевеліни. Знищенно 15!!! танків. Наступ зупинено. Героям Слава!!!
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24.02.2022 16:07
+14
Ви хлопці більш частіше повідомляйте як справи у нашіх бійців.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
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24.02.2022 16:03
+12
Верим в ЗСУ
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24.02.2022 16:03
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Цензор дай карту где лаптегногие уже засрали!
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24.02.2022 16:02 Ответить
100% тоже посмотрел бы
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24.02.2022 16:03 Ответить
в зоне ООС больше всего, там они по полной выгребли. Наверное потому что там самые опытные наши военные.
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24.02.2022 16:07 Ответить
"На сумском направлении Javelin помогли ВСУ уничтожить 15 танков оккупантов"
Правда сообщила об этом Безуглая. Но очень хочется верить.
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24.02.2022 16:25 Ответить
Вірте - воно , дурненьке , завжди у меншу сторону рахує ))
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24.02.2022 16:28 Ответить
Наші військові всюди досвідчені. Всі пройшли полігони. Багато хто - Донбас. Просто на Донбасі ешелонована лінія оборони. До того ж - суцільна. Тому там просуватися кацапам нема як. Ото замість доріг і мостів, які тепер підривають, треба було вздовж трас будувати інженерні укріплення. Хоча б останні півроку. Але про це пізніше спитаємо. Зараз важливо максимально в палити кацапське залізо. І дякуючи Британії і США наші військові з цим справляються. Буде важко, але ми втримаємося. Кацапи з цієї війни вийдуть з більшими збитками. І відновитися не зможуть. Хіба якщо здадуться Китаю.
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24.02.2022 16:28 Ответить
Верим в ЗСУ
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24.02.2022 16:03 Ответить
Ви хлопці більш частіше повідомляйте як справи у нашіх бійців.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
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24.02.2022 16:03 Ответить
to tak, i публікуйте частіше, скільки уже є ordovskix žmuriv. піднімає настрій.
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24.02.2022 16:28 Ответить
Тримайтеся хлопці. Всй Україна з вами.
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24.02.2022 16:03 Ответить
Та даже если и так то для передислокации сил и взятия в котел
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24.02.2022 16:04 Ответить
Нема куди відступати.
Ми будемо наступати !
Вщент парашню розбити !
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24.02.2022 16:04 Ответить
Каховка сдана без боя, это основная цель, как можно было допустить такое?
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24.02.2022 16:04 Ответить
Каховская ГЕС уже не наш
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24.02.2022 16:07 Ответить
Мордва тупорылая сдёрни отсюда
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24.02.2022 16:16 Ответить
Це тобі ***** особисто про головну мішень розказав ? ((
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24.02.2022 16:30 Ответить
А де лінія фронту? А то я щось не розумію...
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24.02.2022 16:05 Ответить
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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24.02.2022 16:05 Ответить
молодцы ребята, все дружно выбьете этих ублюдков обратно в Мордор
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24.02.2022 16:06 Ответить
Тільки що передали, що у населеному пункті Буринь (не знаю де це) наші військові застосували Джевеліни. Знищенно 15!!! танків. Наступ зупинено. Героям Слава!!!
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24.02.2022 16:07 Ответить
ухх крутяк
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24.02.2022 16:08 Ответить
Це Сумська область, 25 км від кордону.
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24.02.2022 16:12 Ответить
Буры́нь - город в Сумской области Украины. Входит в Конотопский район.
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24.02.2022 16:14 Ответить
Слава нашим військовим ! І святому Джавеліну слава ! Після війни його розробнику поставлю свічку ! Смерть ворогам !
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24.02.2022 16:34 Ответить
Ну і що сказати на те, що щойно репортер CNN показав кацапських вояків, які утримують аеродром за 20 км від Києва?
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24.02.2022 16:08 Ответить
Друзья, ватные, вражеские телеграм помойки: Сплетница, Женщина с косой, Резидент, Зе Рада, Легитимный и т.д. с утра передают массовые фейковые сообщения. Будьте внимательны!
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24.02.2022 16:14 Ответить
Ребята, держитесь! Верим в ВСУ!
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24.02.2022 16:15 Ответить
Чем больше ваты помножим на ноль тем лучше ! Слава Украине ! В единстве и спокойствии наша сила !
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24.02.2022 16:17 Ответить
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24.02.2022 16:18 Ответить
Почему не защищают юг?
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24.02.2022 16:19 Ответить
Тому що зеленський.
Під Миколаєвом почав дорогу будувати. На армію коштів не вистачило.
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24.02.2022 16:21 Ответить
мокші
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24.02.2022 16:26 Ответить
А де гидрант? Хоча би заяву зробив про сітуацію.
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24.02.2022 16:30 Ответить
Канал под контролем кацапов?
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24.02.2022 16:35 Ответить
Сейчас мониторю все ведущие мировые сми. И просто в шоке насколько огромное количество людей во всем мире выражают нам свою поддержку. Так что мы обязаны выстоять и победить путинско-фашистких оккупантов - этого хочет весь цивилизованный мир!
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24.02.2022 16:35 Ответить
Нужно продержаться 2-3 дня и нас завалят самым современным оружием и не только. Параша исчезнет с карты мира.
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24.02.2022 16:41 Ответить
Парашенцам даже отключили доступ к украинским сайтам. Они не знают ничего, им говорят что это операция на Донбассе. Но правду всеравно узнают.
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24.02.2022 16:37 Ответить
 
 