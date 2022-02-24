Украинская армия не отступает, держим защиту, - МВД опровергло пропагандистские фейки
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
МВД опровергает пропагандистские фейки о том, что якобы украинская армия отступает.
Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Не верьте в распространенные пропагандистские СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает!
Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины находятся на своих постах, мы держим защиту!", - говорится в сообщении.
Недавно состоялся бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области. Нацгвардия совместно с пограничниками отражает попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется.
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+23 Юрий Хорошунов
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Правда сообщила об этом Безуглая. Но очень хочется верить.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
Ми будемо наступати !
Вщент парашню розбити !
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Під Миколаєвом почав дорогу будувати. На армію коштів не вистачило.