Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки

МВС спростовує пропагандистські фейки про те, що нібито українська армія відступає.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає!

Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється.

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