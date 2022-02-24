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Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки

МВС спростовує пропагандистські фейки про те, що нібито українська армія відступає.

Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає!

Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється.

Також читайте: Станом на 15:00 зафіксовано 203 обстріли з боку військ РФ та 7 фактів незаконного перетину кордону

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Тільки що передали, що у населеному пункті Буринь (не знаю де це) наші військові застосували Джевеліни. Знищенно 15!!! танків. Наступ зупинено. Героям Слава!!!
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24.02.2022 16:07
+14
Ви хлопці більш частіше повідомляйте як справи у нашіх бійців.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
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24.02.2022 16:03
+12
Верим в ЗСУ
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24.02.2022 16:03
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Цензор дай карту где лаптегногие уже засрали!
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24.02.2022 16:02 Відповісти
100% тоже посмотрел бы
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24.02.2022 16:03 Відповісти
в зоне ООС больше всего, там они по полной выгребли. Наверное потому что там самые опытные наши военные.
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24.02.2022 16:07 Відповісти
"На сумском направлении Javelin помогли ВСУ уничтожить 15 танков оккупантов"
Правда сообщила об этом Безуглая. Но очень хочется верить.
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24.02.2022 16:25 Відповісти
Вірте - воно , дурненьке , завжди у меншу сторону рахує ))
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Наші військові всюди досвідчені. Всі пройшли полігони. Багато хто - Донбас. Просто на Донбасі ешелонована лінія оборони. До того ж - суцільна. Тому там просуватися кацапам нема як. Ото замість доріг і мостів, які тепер підривають, треба було вздовж трас будувати інженерні укріплення. Хоча б останні півроку. Але про це пізніше спитаємо. Зараз важливо максимально в палити кацапське залізо. І дякуючи Британії і США наші військові з цим справляються. Буде важко, але ми втримаємося. Кацапи з цієї війни вийдуть з більшими збитками. І відновитися не зможуть. Хіба якщо здадуться Китаю.
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Верим в ЗСУ
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Ви хлопці більш частіше повідомляйте як справи у нашіх бійців.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
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24.02.2022 16:03 Відповісти
to tak, i публікуйте частіше, скільки уже є ordovskix žmuriv. піднімає настрій.
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24.02.2022 16:28 Відповісти
Тримайтеся хлопці. Всй Україна з вами.
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24.02.2022 16:03 Відповісти
Та даже если и так то для передислокации сил и взятия в котел
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Нема куди відступати.
Ми будемо наступати !
Вщент парашню розбити !
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Каховка сдана без боя, это основная цель, как можно было допустить такое?
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24.02.2022 16:04 Відповісти
Каховская ГЕС уже не наш
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24.02.2022 16:07 Відповісти
Мордва тупорылая сдёрни отсюда
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Це тобі ***** особисто про головну мішень розказав ? ((
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24.02.2022 16:30 Відповісти
А де лінія фронту? А то я щось не розумію...
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24.02.2022 16:05 Відповісти
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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24.02.2022 16:05 Відповісти
молодцы ребята, все дружно выбьете этих ублюдков обратно в Мордор
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24.02.2022 16:06 Відповісти
Тільки що передали, що у населеному пункті Буринь (не знаю де це) наші військові застосували Джевеліни. Знищенно 15!!! танків. Наступ зупинено. Героям Слава!!!
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24.02.2022 16:07 Відповісти
ухх крутяк
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24.02.2022 16:08 Відповісти
Це Сумська область, 25 км від кордону.
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24.02.2022 16:12 Відповісти
Буры́нь - город в Сумской области Украины. Входит в Конотопский район.
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Слава нашим військовим ! І святому Джавеліну слава ! Після війни його розробнику поставлю свічку ! Смерть ворогам !
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24.02.2022 16:34 Відповісти
Ну і що сказати на те, що щойно репортер CNN показав кацапських вояків, які утримують аеродром за 20 км від Києва?
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24.02.2022 16:08 Відповісти
Друзья, ватные, вражеские телеграм помойки: Сплетница, Женщина с косой, Резидент, Зе Рада, Легитимный и т.д. с утра передают массовые фейковые сообщения. Будьте внимательны!
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24.02.2022 16:14 Відповісти
Ребята, держитесь! Верим в ВСУ!
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24.02.2022 16:15 Відповісти
Чем больше ваты помножим на ноль тем лучше ! Слава Украине ! В единстве и спокойствии наша сила !
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24.02.2022 16:17 Відповісти
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24.02.2022 16:18 Відповісти
Почему не защищают юг?
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24.02.2022 16:19 Відповісти
Тому що зеленський.
Під Миколаєвом почав дорогу будувати. На армію коштів не вистачило.
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24.02.2022 16:21 Відповісти
мокші
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24.02.2022 16:26 Відповісти
А де гидрант? Хоча би заяву зробив про сітуацію.
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24.02.2022 16:30 Відповісти
Канал под контролем кацапов?
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24.02.2022 16:35 Відповісти
Сейчас мониторю все ведущие мировые сми. И просто в шоке насколько огромное количество людей во всем мире выражают нам свою поддержку. Так что мы обязаны выстоять и победить путинско-фашистких оккупантов - этого хочет весь цивилизованный мир!
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24.02.2022 16:35 Відповісти
Нужно продержаться 2-3 дня и нас завалят самым современным оружием и не только. Параша исчезнет с карты мира.
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24.02.2022 16:41 Відповісти
Парашенцам даже отключили доступ к украинским сайтам. Они не знают ничего, им говорят что это операция на Донбассе. Но правду всеравно узнают.
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24.02.2022 16:37 Відповісти
 
 