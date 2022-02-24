Українська армія не відступає, тримаємо захист, - МВС спростувало пропагандистські фейки
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МВС спростовує пропагандистські фейки про те, що нібито українська армія відступає.
Про це у Facebook повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Не вірте у поширеним пропагандистськими ЗМІ фейкам про те, що нібито українська армія відступає!
Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України перебувають на своїх постах, ми тримаємо захист!" - йдеться в повідомленні.
Нещодавно відбувся бій біля прикордонного пунку "Вільче" на Житомирщині. Нацгвардія спільно з прикордонниками відбивають спроби російського агресора і зараз ситуація контролюється.
Топ коментарі
+23 Юрий Хорошунов
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+14 mrSmith
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+12 Петр Иванов 418d5d02
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Правда сообщила об этом Безуглая. Но очень хочется верить.
Це буде корисно для всіх, а ворог втратить можливість брехати!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
Ми будемо наступати !
Вщент парашню розбити !
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.
Під Миколаєвом почав дорогу будувати. На армію коштів не вистачило.