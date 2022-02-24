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Новости Война в Украине
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США поставят Украине больше оружия, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США поставят Украине больше оружия, - посольство

Соединенные Штаты собираются поставить Украине больше оружия.

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты, безусловно, предоставят Украине больше оружия для защиты. Сегодня можно ожидать оглашения новых санкций", - говорится в сообщении.

США отметили, что союзники и партнеры введут против России строгие санкции. Лидеры G7 соберутся сегодня, чтобы согласовать этот процесс.

"Президент Путин избрал умышленную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, а союзники и партнеры по НАТО будут отвечать объединенным и решительным способом", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ВСУ уничтожают российскую военную технику, используя Bayraktar TB2. ВИДЕО 18+

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
ПВО и ПРК. Пожалуйста. Это сейчас самое необходимое
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24.02.2022 16:45
+30
Цензор не спи. Контроль над Новой Коховкой восстановлен!
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24.02.2022 16:47
+26
Небо закрывайте!
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24.02.2022 16:45
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Правила форума Совет форумчан
Бляха , що там вирішувати ? Швидше !!
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24.02.2022 16:44 Ответить
каждій делает свою работу
Через російське вторгнення в Україну сервіс Jooble припиняє роботу в зонах ru та by

Сервіс пошуку роботи Jooble висловив свою позицію стосовно російського вторгнення в Україну. Керівництво сервісу засуджує ці події та через російську військову агресію Jooble припиняє роботу в зонах ru та by.

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24.02.2022 16:47 Ответить
ПВО и ПРК. Пожалуйста. Это сейчас самое необходимое
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24.02.2022 16:45 Ответить
Небо закрывайте!
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24.02.2022 16:45 Ответить
Раніше треба було просити.
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24.02.2022 16:51 Ответить
мост раздолбайте у них будет чем заняться
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24.02.2022 16:45 Ответить
Це дуже добре.але щоб не було запізно...Краще закрийте небо...
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24.02.2022 16:45 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=252591323731610
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24.02.2022 16:46 Ответить
Завтра ,часов в 11-12 тоже буду в военкомате, сегодня никак ,застала война в командировке.
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24.02.2022 16:57 Ответить
4 часа просидел в военкомате сегодня. Наконец-то дали предписание в часть. Завтра поеду. Волокита зашкаливает.
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24.02.2022 17:07 Ответить
Вот это и раздражает. Я и раньше писал что надо максимально упростить вступление в тероборону. Я раньше , недели 2 назад,ходил военкомат так было в тероборону почти тоже что и на контракт.
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24.02.2022 17:12 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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24.02.2022 16:47 Ответить
Русня, не паплюжте нашу святу землю !

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24.02.2022 17:00 Ответить
Бл... бої під Києвом, а вони збираються. НАФТОВЕ І ГАЗОВЕ ЕМБАРГО ВВОДЬТЕ.
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24.02.2022 16:47 Ответить
та пікуй. нехай качають нафту і газ в Європу. просто не платити їм ніхера за це, посилаючись на санкції, типу ви відрізані від західних ринків фінансування. )
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24.02.2022 17:24 Ответить
Санкции поздно
Только атака ядерого арсенала москвы спасет мир от гибели
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24.02.2022 16:47 Ответить
Цензор не спи. Контроль над Новой Коховкой восстановлен!
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24.02.2022 16:47 Ответить
пока нет подтверждения
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24.02.2022 16:50 Ответить
зато есть видео как танки едут через днепр к херсону(((
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24.02.2022 18:22 Ответить
Це треба було робити в 2015.
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24.02.2022 16:51 Ответить
Налагоджено перевезення вантажівками тех. допомоги від західних партнерів.Збройні сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур.Знайдено допомогу у необхідному обсязі-перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались.
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24.02.2022 16:51 Ответить
Томагавки і Петріоти плиииз будь ласка, і ще 100 000 мішків для москалів.
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24.02.2022 16:52 Ответить
томагвков сухопутных они в США на складах будем получать птрк и прочее включая тяжёлое стрелковое ну и стингера с дажвелинами только джавелинами от её величества там такой комплекс пво есть
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24.02.2022 16:56 Ответить
Все нормально у тебя? У нас потри вакцины и тьфу,тьфу,тьфу -ни разу не болели.
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24.02.2022 16:58 Ответить
Та я перехворів ще Дельтою, вже давно, а так все нормально, тероборона, сирени, мінування...
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24.02.2022 17:04 Ответить
ПВО!!!
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24.02.2022 16:52 Ответить
надавайте...
треба буде платити більше за допомогу Україні? - буду.
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24.02.2022 16:55 Ответить
пока держимся тяжело кроваво но держимся не так страшен кац армий они как идиоты позалазили в огневые мешки - и спасибо шахидам Ичкерии за ваш бесценный опыт принятый в ЗСУ
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24.02.2022 16:58 Ответить
все бачно..
кацапня жарітся - кацапне нравітся.
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24.02.2022 17:02 Ответить
Карфаген должен быть разрушен! Условия задачи повторены,а у США есть опыт решения такой задачи.
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24.02.2022 16:56 Ответить
Толерастні тормоза
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24.02.2022 16:56 Ответить
Помогите небо немножко закрыть и песец*_* Русня уже пищит
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24.02.2022 16:59 Ответить
кто захочет сдать территорию нужно расстреливать , или ждут прихода?
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24.02.2022 17:00 Ответить
Оружие должно поступать и поступать.. Всем ясно что первая неделя имеет решающее значение...
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24.02.2022 17:04 Ответить
а нельзя чтобы и американские военные со своей технике (купленной в местном военторге конечно) тоже в "отпуск" в Украину поехали? Ну такие "american ikhtamnety"?
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24.02.2022 17:04 Ответить
тим більше, що можна сміливо застосувати мокшанську тактику - змушені захищати рюске від геноциду в Україні. ну так зараз дуже багато є амриканських громадян в Україні, які не встигли виїхати. от їх амери напряму, без натівських шевронів, сміливо можуть захищати в Україні від мокшанського геноциду.
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24.02.2022 17:28 Ответить
а европа санкциями ограничивается
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24.02.2022 17:14 Ответить
Ось коли на тебе нападуть, я дам тобі пістолет. Напали. Відбили печінку, селезінку, зломали ребра та щелепу. Благодійник протягує тобі пістолет.
США і обдристаний ЕС так і діють.
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24.02.2022 17:40 Ответить
Когда даст? Вчера надо было
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24.02.2022 19:11 Ответить
 
 