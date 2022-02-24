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США поставлять Україні більше зброї, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США поставлять Україні більше зброї, - посольство

Сполучені Штати збираються поставити Україні більше зброї.

Про це йдеться у повідомленні посольства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для захисту. Сьогодні можна очікувати оголошення нових санкцій", - йдеться у повідомленні.

США зазначили, що союзники та партнери запровадять проти Росій суворі санкції. Лідери G7 зберуться сьогодні, щоб узгодити цей процес.

Читайте: Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю, - Нацполіція

"Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, а союзники та партнери по НАТО відповідатимуть об’єднаним і рішучим способом", - зазначено у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
ПВО и ПРК. Пожалуйста. Это сейчас самое необходимое
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24.02.2022 16:45
+30
Цензор не спи. Контроль над Новой Коховкой восстановлен!
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24.02.2022 16:47
+26
Небо закрывайте!
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24.02.2022 16:45
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Бляха , що там вирішувати ? Швидше !!
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24.02.2022 16:44 Відповісти
каждій делает свою работу
Через російське вторгнення в Україну сервіс Jooble припиняє роботу в зонах ru та by

Сервіс пошуку роботи Jooble висловив свою позицію стосовно російського вторгнення в Україну. Керівництво сервісу засуджує ці події та через російську військову агресію Jooble припиняє роботу в зонах ru та by.

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24.02.2022 16:47 Відповісти
ПВО и ПРК. Пожалуйста. Это сейчас самое необходимое
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24.02.2022 16:45 Відповісти
Небо закрывайте!
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24.02.2022 16:45 Відповісти
Раніше треба було просити.
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24.02.2022 16:51 Відповісти
мост раздолбайте у них будет чем заняться
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24.02.2022 16:45 Відповісти
Це дуже добре.але щоб не було запізно...Краще закрийте небо...
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24.02.2022 16:45 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=252591323731610
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24.02.2022 16:46 Відповісти
Завтра ,часов в 11-12 тоже буду в военкомате, сегодня никак ,застала война в командировке.
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24.02.2022 16:57 Відповісти
4 часа просидел в военкомате сегодня. Наконец-то дали предписание в часть. Завтра поеду. Волокита зашкаливает.
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24.02.2022 17:07 Відповісти
Вот это и раздражает. Я и раньше писал что надо максимально упростить вступление в тероборону. Я раньше , недели 2 назад,ходил военкомат так было в тероборону почти тоже что и на контракт.
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24.02.2022 17:12 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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24.02.2022 16:47 Відповісти
Русня, не паплюжте нашу святу землю !

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24.02.2022 17:00 Відповісти
Бл... бої під Києвом, а вони збираються. НАФТОВЕ І ГАЗОВЕ ЕМБАРГО ВВОДЬТЕ.
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24.02.2022 16:47 Відповісти
та пікуй. нехай качають нафту і газ в Європу. просто не платити їм ніхера за це, посилаючись на санкції, типу ви відрізані від західних ринків фінансування. )
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24.02.2022 17:24 Відповісти
Санкции поздно
Только атака ядерого арсенала москвы спасет мир от гибели
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24.02.2022 16:47 Відповісти
Цензор не спи. Контроль над Новой Коховкой восстановлен!
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24.02.2022 16:47 Відповісти
пока нет подтверждения
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24.02.2022 16:50 Відповісти
зато есть видео как танки едут через днепр к херсону(((
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24.02.2022 18:22 Відповісти
Це треба було робити в 2015.
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24.02.2022 16:51 Відповісти
Налагоджено перевезення вантажівками тех. допомоги від західних партнерів.Збройні сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур.Знайдено допомогу у необхідному обсязі-перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались.
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24.02.2022 16:51 Відповісти
Томагавки і Петріоти плиииз будь ласка, і ще 100 000 мішків для москалів.
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24.02.2022 16:52 Відповісти
томагвков сухопутных они в США на складах будем получать птрк и прочее включая тяжёлое стрелковое ну и стингера с дажвелинами только джавелинами от её величества там такой комплекс пво есть
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24.02.2022 16:56 Відповісти
Все нормально у тебя? У нас потри вакцины и тьфу,тьфу,тьфу -ни разу не болели.
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24.02.2022 16:58 Відповісти
Та я перехворів ще Дельтою, вже давно, а так все нормально, тероборона, сирени, мінування...
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24.02.2022 17:04 Відповісти
ПВО!!!
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24.02.2022 16:52 Відповісти
надавайте...
треба буде платити більше за допомогу Україні? - буду.
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24.02.2022 16:55 Відповісти
пока держимся тяжело кроваво но держимся не так страшен кац армий они как идиоты позалазили в огневые мешки - и спасибо шахидам Ичкерии за ваш бесценный опыт принятый в ЗСУ
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24.02.2022 16:58 Відповісти
все бачно..
кацапня жарітся - кацапне нравітся.
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24.02.2022 17:02 Відповісти
Карфаген должен быть разрушен! Условия задачи повторены,а у США есть опыт решения такой задачи.
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24.02.2022 16:56 Відповісти
Толерастні тормоза
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24.02.2022 16:56 Відповісти
Помогите небо немножко закрыть и песец*_* Русня уже пищит
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24.02.2022 16:59 Відповісти
кто захочет сдать территорию нужно расстреливать , или ждут прихода?
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24.02.2022 17:00 Відповісти
Оружие должно поступать и поступать.. Всем ясно что первая неделя имеет решающее значение...
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24.02.2022 17:04 Відповісти
а нельзя чтобы и американские военные со своей технике (купленной в местном военторге конечно) тоже в "отпуск" в Украину поехали? Ну такие "american ikhtamnety"?
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24.02.2022 17:04 Відповісти
тим більше, що можна сміливо застосувати мокшанську тактику - змушені захищати рюске від геноциду в Україні. ну так зараз дуже багато є амриканських громадян в Україні, які не встигли виїхати. от їх амери напряму, без натівських шевронів, сміливо можуть захищати в Україні від мокшанського геноциду.
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24.02.2022 17:28 Відповісти
а европа санкциями ограничивается
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24.02.2022 17:14 Відповісти
Ось коли на тебе нападуть, я дам тобі пістолет. Напали. Відбили печінку, селезінку, зломали ребра та щелепу. Благодійник протягує тобі пістолет.
США і обдристаний ЕС так і діють.
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24.02.2022 17:40 Відповісти
Когда даст? Вчера надо было
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24.02.2022 19:11 Відповісти
 
 