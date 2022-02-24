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США поставлять Україні більше зброї, - посольство
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати збираються поставити Україні більше зброї.
Про це йдеться у повідомленні посольства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати, безумовно, нададуть Україні більше зброї для захисту. Сьогодні можна очікувати оголошення нових санкцій", - йдеться у повідомленні.
США зазначили, що союзники та партнери запровадять проти Росій суворі санкції. Лідери G7 зберуться сьогодні, щоб узгодити цей процес.
"Президент Путін обрав навмисну війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака, а союзники та партнери по НАТО відповідатимуть об’єднаним і рішучим способом", - зазначено у повідомленні.
Топ коментарі
+46 Benjie Lucic 01c9ec1b
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Только атака ядерого арсенала москвы спасет мир от гибели
треба буде платити більше за допомогу Україні? - буду.
кацапня жарітся - кацапне нравітся.
США і обдристаний ЕС так і діють.