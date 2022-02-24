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обстрел (20139) СБУ (18677)

Как вести себя во время обстрелов. ИНФОГРАФИКА от СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Служба безопасности Украины опубликовала рекомендации по действиям в случае обстрелов из трех видов вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рекомендации СБУ обнародовала на своей странице на Facebook.

"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

  • ВО ВРЕМЯ АРТИЛЕРИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ОГНЯ
  • ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛОВ
  • ВО ВРЕМЯ ОБСТРЕЛА СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Сохраняем спокойствие. Соблюдаем правила безопасности. Не поддаемся панике.

Слава Украине!"

Как вести себя во время обстрелов 01
Как вести себя во время обстрелов 02
Как вести себя во время обстрелов 03
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СБУ . Давайте згадаємо хто очолює зараз СБУ .
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24.02.2022 17:16 Ответить
Маємо те, що маємо. Да и коней на переправе не меняют.
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24.02.2022 17:32 Ответить
Троянських коней також ?
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24.02.2022 17:37 Ответить
Не уверен что Баканова так можно называть, но не стоит от него ожидать такой прыткости и силы как от какого-нибудь Буцефала. Делает что может.
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24.02.2022 17:39 Ответить
 
 