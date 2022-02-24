Як діяти під час обстрілів. ІНФОГРАФІКА від СБУ
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Служба безпеки України опублікувала рекомендації щодо дій у разі обстрілів з трьох видів озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекомендації СБУ оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбуку:
"Шановні громадяни! Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати ваше життя:
ЩО РОБИТИ?
- ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ
- ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛІВ
- ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ
Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.
Слава Україні!".
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Віктор Степаненко
показати весь коментар24.02.2022 17:16 Відповісти Мені подобається 1
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Віктор Степаненко
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