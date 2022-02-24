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Як діяти під час обстрілів. ІНФОГРАФІКА від СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Служба безпеки України опублікувала рекомендації щодо дій у разі обстрілів з трьох видів озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рекомендації СБУ оприлюднила на своїй сторінці на Фейсбуку:

"Шановні громадяни! Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати ваше життя:

ЩО РОБИТИ?

  • ПІД ЧАС АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ОБСТРІЛІВ СИСТЕМАМИ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ
  • ПІД ЧАС АРТОБСТРІЛІВ
  • ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ СТРІЛЕЦЬКОЮ ЗБРОЄЮ

Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці.

Слава Україні!".

Як діяти під час обстрілів 01
Як діяти під час обстрілів 02
Як діяти під час обстрілів 03
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СБУ . Давайте згадаємо хто очолює зараз СБУ .
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24.02.2022 17:16 Відповісти
Маємо те, що маємо. Да и коней на переправе не меняют.
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24.02.2022 17:32 Відповісти
Троянських коней також ?
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24.02.2022 17:37 Відповісти
Не уверен что Баканова так можно называть, но не стоит от него ожидать такой прыткости и силы как от какого-нибудь Буцефала. Делает что может.
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24.02.2022 17:39 Відповісти
 
 