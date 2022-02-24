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Польша готова принять украинцев. Визы, тесты и загранпаспорта не нужны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Польша готова принять украинцев. Визы, тесты и загранпаспорта не нужны

Польша открыла границы для украинцев, въезд в страну сделали свободным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эспрессо.Запад".

"Польша принимает украинцев и въезд в страну свободный. Возле пропускных пунктов вдоль границы развернуты пункты медицинской и гуманитарной помощи. В Польшу пропускают без загранпаспортов, без виз, без сертификатов о вакцинации, без тестов. Только что получила звонок по управлению иностранцев. Сказали, что главное иметь любой документ, подтверждающий личность", - говорится в сообщении.

Продюсер общественно-культурного мультимедийного украиноведческого проекта Ukraіner Наталка Панченко, проживающая в Польше, также дала комментарий.

"Украинско-польская граница открыта. Можно ехать. Без виз и паспортов тоже пропускают. Распространяйте".

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Топ комментарии
+18
В сраку. Ніхто тікати не збирається!
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24.02.2022 17:25
+13
Треба писати, крім військовозобов'язаних і прихильників зажопинців.
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24.02.2022 17:19
+11
Дякую друзі ! Тераз зобачімо кто ест на друзі !
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24.02.2022 17:20
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Треба писати, крім військовозобов'язаних і прихильників зажопинців.
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24.02.2022 17:19 Ответить
Дякую друзі ! Тераз зобачімо кто ест на друзі !
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24.02.2022 17:20 Ответить
такими заявами вони тільки закликають українців втікати, а не закликають оборонятися.
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24.02.2022 17:20 Ответить
Украинские власти должны это контролировать
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24.02.2022 17:23 Ответить
Хай поляки теж турбуються про наших біженців.
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24.02.2022 17:59 Ответить
В сраку. Ніхто тікати не збирається!
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24.02.2022 17:25 Ответить
Я семью вывезу к границе и обратно. Оч хочется кацапу глазик выковырять)))
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24.02.2022 17:31 Ответить
а я хочу паяльной лампой глазик прогреть им, и моей болгаркой макита на запчасти аккуратно распиливать потихоньку, наслаждаясь каждым распилом.
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24.02.2022 18:24 Ответить
Ну не знаю, как по мне зря, сейчас туда ломануться толпы! Причем именно любители Рашки
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24.02.2022 17:25 Ответить
а их немало
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24.02.2022 17:26 Ответить

Візи, тести та закордонні паспорти не потрібні

т.е мы уже в ЕС ?
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24.02.2022 17:26 Ответить
Іди нах бидло !
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24.02.2022 17:31 Ответить
справжні брати а не фейкові
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24.02.2022 17:27 Ответить
I heard that we are also preparing special hospitals for the wounded. More on that soon.

Слава Україні!
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24.02.2022 17:53 Ответить
Пристосуються ті, хто кликав і чекав путіна
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24.02.2022 18:07 Ответить
Вот это-братский народ, а не всякие там набивающиеся в "братушки" касабы.
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24.02.2022 18:11 Ответить
Вони здаються!

Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон.

Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

Навчання були в Єльні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

«Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию»
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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24.02.2022 18:13 Ответить
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24.02.2022 18:14 Ответить
⚡️За отключение России от SWIFT выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва.



Против отключения России от SWIFT - Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Рашисткие консервы вскрылись в который раз!
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24.02.2022 18:14 Ответить
При пересечении польской границы обязательно говорить пароль - паляныця
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24.02.2022 18:15 Ответить
Спасибо полякам. Но если и принимать беженцев, то только женщин, детей и стариков. Мужикам не дело бежать
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24.02.2022 18:17 Ответить
Dzięki Polsko!
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24.02.2022 18:27 Ответить
Предложите полякам используясь случаем, обновить свой парк летательных апаратов одним звонком другу. С передачей старых Украине, естественно
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24.02.2022 18:28 Ответить
Они уже заказали 32 F-35. Но к сожалению, поставки по заказу начнутся только в 2024 г.
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24.02.2022 18:46 Ответить
К сожаление можно легко исправить пока прибудет собственная техника. Ситуация диктуе другие правила чем в мирное время.
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24.02.2022 18:51 Ответить
весна, в Польше требуются батраки на клубничных плантациях...
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24.02.2022 22:11 Ответить
 
 