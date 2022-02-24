Польша готова принять украинцев. Визы, тесты и загранпаспорта не нужны

Польша открыла границы для украинцев, въезд в страну сделали свободным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Эспрессо.Запад".

"Польша принимает украинцев и въезд в страну свободный. Возле пропускных пунктов вдоль границы развернуты пункты медицинской и гуманитарной помощи. В Польшу пропускают без загранпаспортов, без виз, без сертификатов о вакцинации, без тестов. Только что получила звонок по управлению иностранцев. Сказали, что главное иметь любой документ, подтверждающий личность", - говорится в сообщении.

Продюсер общественно-культурного мультимедийного украиноведческого проекта Ukraіner Наталка Панченко, проживающая в Польше, также дала комментарий.

"Украинско-польская граница открыта. Можно ехать. Без виз и паспортов тоже пропускают. Распространяйте".

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