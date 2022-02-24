Бутусов: Обстановка по состоянию на 17:00
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Надежды врага на отсутствие сопротивления и на воздушную мощь не оправдались. Пограничные облцентры отразили первые атаки РФ.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Приводим его текст полностью (на языке оригинала)
"Обстановка на 17.00. Незважаючи на масований удар ракетами та авіацією по Україні, Збройні сили чинять ефективний опір. Сподівання росіян на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдались. Гучні заяви про повне знищення української протиповітряної оборони та повітряних сил, спростовані реальними бойовими діями.
Наші пілоти виконують бойові вильоти, а російська авіація змушена визнавати втрати.
На землі Росія намагається дестабілізувати українську оборону. Окремі батальонні тактичні групи намагаються вести маневрену війну, просуватись на максимальну дальність для порушення наших комунікацій. Росіяни намагаються уникати контактних боїв. Зустрівши опір вони намагаються обійти вузли спротиву.
Ключові прикордонні обласні центри Харків, Суми, столиця Київ, успішно відбили перші російські атаки. Росіяни намагаються створити загрозу з тилу великим містам, для цього вони просуваються швидко, не прикриваючи фланги. Раптово захопити ці великі міста ворогу не вдалось.
Це створює можливість для оборони намагатися маневреними бойовими групами бити по російським колонам, які йдуть по магістралях.
Найскладніша обстановка зараз проглядається на південному напрямку.
Україна отримує необхідну розвідувальну інформацію, управління військами працює.
Росія намагається знищити усі вузли спротиву та вогньові засоби, склади боєприпасів. Вони створюють загрозу для Києва, щоб взяти в заручники багатомільйонну столицю та цим самим примусити керівництво до здачі на російських умовах.
Але відчайдушний спротив української армії дає нам час отримати нову допомогу від наших партнерів.
Усі ми сьогодні єдині навколо нашої держави, нашої армії, нашої Батьківщини. Ми будемо разом в цей час".
Пожалуйста, подождите...
- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!
-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...
- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками
-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.
-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія
Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?
Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!
О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
Отступают орки.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
Вот инфа с самих Сум.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
кажуть протиположне.
зелення правди не скаже ніколи.
there is no other choice.
Орки отступили.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
Можешь ховаться, кацапский провокатор. Все равно мы тебя найдём.
https://tvrain.ru/news/komitet_soldatskih_materej_soobschil_o_perevode_srochnikov_na_kontrakty_i_otpravke_na_granitsu_s_ukrainoj-548543/
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!