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Новости Война в Украине
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война (46726) Бутусов Юрий (3908)

Бутусов: Обстановка по состоянию на 17:00

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бутусов: Обстановка по состоянию на 17:00

Надежды врага на отсутствие сопротивления и на воздушную мощь не оправдались. Пограничные облцентры отразили первые атаки РФ.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Приводим его текст полностью (на языке оригинала)

"Обстановка на 17.00. Незважаючи на масований удар ракетами та авіацією по Україні, Збройні сили чинять ефективний опір. Сподівання росіян на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдались. Гучні заяви про повне знищення української протиповітряної оборони та повітряних сил, спростовані реальними бойовими діями.

Наші пілоти виконують бойові вильоти, а російська авіація змушена визнавати втрати.

На землі Росія намагається дестабілізувати українську оборону. Окремі батальонні тактичні групи намагаються вести маневрену війну, просуватись на максимальну дальність для порушення наших комунікацій. Росіяни намагаються уникати контактних боїв. Зустрівши опір вони намагаються обійти вузли спротиву.

Ключові прикордонні обласні центри Харків, Суми, столиця Київ, успішно відбили перші російські атаки. Росіяни намагаються створити загрозу з тилу великим містам, для цього вони просуваються швидко, не прикриваючи фланги. Раптово захопити ці великі міста ворогу не вдалось.

Це створює можливість для оборони намагатися маневреними бойовими групами бити по російським колонам, які йдуть по магістралях.

Найскладніша обстановка зараз проглядається на південному напрямку.

Україна отримує необхідну розвідувальну інформацію, управління військами працює.

Росія намагається знищити усі вузли спротиву та вогньові засоби, склади боєприпасів. Вони створюють загрозу для Києва, щоб взяти в заручники багатомільйонну столицю та цим самим примусити керівництво до здачі на російських умовах.

Але відчайдушний спротив української армії дає нам час отримати нову допомогу від наших партнерів.

Усі ми сьогодні єдині навколо нашої держави, нашої армії, нашої Батьківщини. Ми будемо разом в цей час".
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Топ комментарии
+41
Нужно больше Javelin они хорошо работают с маневрирующей бронетехникой. Навел и пусть танк себе маневрирует - ракета все равно достанет
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24.02.2022 17:38
+32
КАЦАПИ ЙДУТЬ У СРАКУ!!! МИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. МИ ЇЇ НЕ ЗДАМО!!!
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24.02.2022 17:38
+32
Вот инфа с самих Сум.
Отступают орки.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:40
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Правила форума Совет форумчан
Наскільки захопили?
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24.02.2022 17:39 Ответить
Складно сказати
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24.02.2022 17:44 Ответить
9 танків пішли на Чернеччину тільки що через центр міста біля артяги була спроба зупинити але наші певно відступили
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24.02.2022 17:47 Ответить
с Херсоном беда!
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24.02.2022 17:47 Ответить
Щойно звонив брату в Суми. Нічого там не захопили, навіть не бахкає. Не сійте паніку!!!!!! Говорив що горіла артяга, але не від попадання снаряда, невідомо чому горіла, але загасили все добре. Не роозповсюджуйте фейкі!!!
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24.02.2022 17:51 Ответить
пруфы
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24.02.2022 17:39 Ответить
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 17:44 Ответить
подключился, пусто в городе,военных нет,русских флагов не видно
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24.02.2022 17:44 Ответить
да. сожгли кацапскую машину около артяги. валяются трупы. с захватом я явно поторопился и удалил.
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24.02.2022 17:50 Ответить
ти в Сумах?
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24.02.2022 17:39 Ответить
Ні, слідкую за фейсбуком
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24.02.2022 17:44 Ответить
Вот инфа с самих Сум.
Отступают орки.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:40 Ответить
Тоді добре
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24.02.2022 17:42 Ответить
нажаль ні окопуються в токарях можливо завтра вивісять свої тряпки Суми клоун здав
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24.02.2022 17:48 Ответить
когда? Че-то я сомневаюсь.
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24.02.2022 17:40 Ответить
пруф, или фейкометчик-п@здабол и паникер
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24.02.2022 17:40 Ответить
Якщо неправда, тоді вибачаюсь
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24.02.2022 17:44 Ответить
ок, приймаю. але, будьте уважніши
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24.02.2022 17:46 Ответить
Пішов на х*** кремлівський вибл***док. Цензор- БАН шпигуну
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24.02.2022 17:42 Ответить
дєрьмака ніхто, з таких як ти, не забанив, а ти хочеш мене за інфу з інсти?
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24.02.2022 17:47 Ответить
Слава Україні !!!
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24.02.2022 17:37 Ответить
КАЦАПИ ЙДУТЬ У СРАКУ!!! МИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. МИ ЇЇ НЕ ЗДАМО!!!
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24.02.2022 17:38 Ответить
Нужно больше Javelin они хорошо работают с маневрирующей бронетехникой. Навел и пусть танк себе маневрирует - ракета все равно достанет
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24.02.2022 17:38 Ответить
Брехня
Вот инфа с самих Сум.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:41 Ответить
Это тебе куратор с Лахта такое прокукарекал?
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24.02.2022 17:43 Ответить
ти провокатор?
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24.02.2022 17:48 Ответить
не. немного поторопился. кацапы влезли в город, но им слегка наподдали, несколько ублюдков подохло, они побросали технику и дали деру. подозревают, что несколько сволочей припряталось в городе.
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24.02.2022 17:58 Ответить
вже не знаеш кому вірити - дописувачі один одного перебивають
кажуть протиположне.
зелення правди не скаже ніколи.
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24.02.2022 18:04 Ответить
Всё будет Украина! Не может быть иначе.
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24.02.2022 19:15 Ответить
Yes, mem..
there is no other choice.
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24.02.2022 19:21 Ответить
Методичка.
Орки отступили.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:42 Ответить
подключилься я как посоветовали сверху к камерам в городе Сумы и не вижу я там вообще никакой военной техники,пустовато но люди ходят все же,и ни одного военного
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24.02.2022 17:43 Ответить
https://sts.sumy.ua/society/operatyvnyj-zvit-vid-sumskoyi-oda-stanom-na-16-45.html
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24.02.2022 18:17 Ответить
Хто із Сум, місто захоплене ?
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24.02.2022 17:43 Ответить
Мои друзья и родственники в сумах, ничего там не захвачено, город окружен, был бой в районе анновки и бой внутри города возле арт училища ... больше пока ничего
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24.02.2022 17:46 Ответить
Я из Сум.. По Харьковской проехали, на пр.Шевченко тоже.
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24.02.2022 17:48 Ответить
Танки в городе, видео есть на телеграм канал @sumygo
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24.02.2022 17:49 Ответить
Хз. Танки пройшли через центр з харківського напрямку. Повернули на Миропілля. Там ні фіга немає. Навіть не здогадуємося навіщо. Хіба, що назад в Росію.
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24.02.2022 18:02 Ответить
" Идут по магистралям " - цитата от Бутусова . После " Великого крадівництва " я так понимаю руSSких танкистов на этих магистралях не укачивает .
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24.02.2022 17:43 Ответить
Сумы отбили?
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24.02.2022 17:45 Ответить
Нет, был бой... Но мрази в городе...
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24.02.2022 17:46 Ответить
Нет в Сумах орков не звизди.
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24.02.2022 17:56 Ответить
Адмінбудівлі Сум - під контролем України. У місті залишаються російські військові, тривають «точкові» бої - повідомляє Сумська ОДА.
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24.02.2022 17:47 Ответить
туда зашли какие то самоходки, несколько ... их бросили и солдаты убежали. больше ничего пока, вокруг города стоят колоны много с западной стороны
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24.02.2022 17:47 Ответить
ДЯКУЮ.
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24.02.2022 17:46 Ответить
Немає у нас партнерів. Як тільки москалики начнуть хоть трохи перемагати, сразу всі партнери припиняться. І не одної патрону допомоги ми не отримаємо.
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24.02.2022 17:46 Ответить
Таке враження що ти у цьому житті розчарувався (( видно що жінка давала лише коли гроші були , звідси і такий песимізм ((
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24.02.2022 17:59 Ответить
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24.02.2022 17:47 Ответить
Что вы отбили если Херсонщину почти потеряли?
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24.02.2022 17:47 Ответить
За распространение пораженческих настроений ты ответишь по закону военного времени!
Можешь ховаться, кацапский провокатор. Все равно мы тебя найдём.
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24.02.2022 18:03 Ответить
Окупанти захопили Херсон і переправи через Дніпро. Переправи (мости) взяли без опору причому. Це так Зе зі штабом готувалися до війни???
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24.02.2022 17:47 Ответить
Российские бабы уже воют

https://tvrain.ru/news/komitet_soldatskih_materej_soobschil_o_perevode_srochnikov_na_kontrakty_i_otpravke_na_granitsu_s_ukrainoj-548543/
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24.02.2022 17:48 Ответить
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24.02.2022 17:48 Ответить
***** насмотрелся трудов Гитлера и пытается применить в жизнь план *барбаросса* по Украине
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24.02.2022 17:48 Ответить
Слава нації..смерть москалям
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24.02.2022 17:48 Ответить
Юрий Бутусов, пожалуйста, почаще пишите новости про обстановку, чтоб не верить в фейки! Вы один из немногих кому можно верить.
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24.02.2022 17:49 Ответить
Дякуємо, Бутусов.
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24.02.2022 17:52 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 17:55 Ответить
выродок плешивы решил в наполеона поиграть кто его в палату отправить наконец то
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24.02.2022 18:01 Ответить
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 18:02 Ответить
Саме так...
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24.02.2022 18:31 Ответить
Юра, почему росии не рубанули инет и свифт до сих пор?
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24.02.2022 18:09 Ответить
https://sts.sumy.ua/society/operatyvnyj-zvit-vid-sumskoyi-oda-stanom-na-16-45.html
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24.02.2022 18:14 Ответить
Оптимистично. Но все значительно хуже. Увы...
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24.02.2022 18:27 Ответить
https://t.me/nexta_live/16768
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24.02.2022 18:35 Ответить
Россияне никак не рассчитывали,что их не боятся и готовы с ними сражаться.Путинские стратеги снова ошиблись -народ оказался не "адин". а совсем отличный от россиян и готовый сражаться с превосходящим противником,чего вряд ли бы позволили себе россияне..Народ Украины (независимо от этноса)- не "мышибратья"..И даже коварство нападения исподтишка не имело успех...Пусть россияне готовятся к массовым ежедневным похоронам своих солдат,погибших за путинские хотелки
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24.02.2022 18:36 Ответить
да уж
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24.02.2022 18:36 Ответить
В Киеве стрельбы не слышно. Стало быть истощение ресурсов наступающих имеет место. Кроме того, возобновление работы Северо-Крымсого канала займкт очень много времени. Вряд ли это будет возможно в текущем году.
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24.02.2022 19:30 Ответить
 
 