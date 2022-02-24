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Новини Війна в Україні
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війна (56365) Бутусов Юрій (3128)

Бутусов: Обстановка станом на 17:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бутусов: Обстановка станом на 17:00

Сподівання ворога на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдалися. Прикордонні облцентри відбили перші атаки РФ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Наводимо його текст повністю.

Обстановка на 17.00. Незважаючи на масований удар ракетами та авіацією по Україні, Збройні сили чинять ефективний опір. Сподівання росіян на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдались. Гучні заяви про повне знищення української протиповітряної оборони та повітряних сил, спростовані реальними бойовими діями.

Наші пілоти виконують бойові вильоти, а російська авіація змушена визнавати втрати.

На землі Росія намагається дестабілізувати українську оборону. Окремі батальонні тактичні групи намагаються вести маневрену війну, просуватись на максимальну дальність для порушення наших комунікацій. Росіяни намагаються уникати контактних боїв. Зустрівши опір вони намагаються обійти вузли спротиву.

Ключові прикордонні обласні центри Харків, Суми, столиця Київ, успішно відбили перші російські атаки. Росіяни намагаються створити загрозу з тилу великим містам, для цього вони просуваються швидко, не прикриваючи фланги. Раптово захопити ці великі міста ворогу не вдалось.

Це створює можливість для оборони намагатися маневреними бойовими групами бити по російським колонам, які йдуть по магістралях.

Найскладніша обстановка зараз проглядається на південному напрямку.

Україна отримує необхідну розвідувальну інформацію, управління військами працює.

Росія намагається знищити усі вузли спротиву та вогньові засоби, склади боєприпасів. Вони створюють загрозу для Києва, щоб взяти в заручники багатомільйонну столицю та цим самим примусити керівництво до здачі на російських умовах.

Але відчайдушний спротив української армії дає нам час отримати нову допомогу від наших партнерів.

Усі ми сьогодні єдині навколо нашої держави, нашої армії, нашої Батьківщини. Ми будемо разом в цей час.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Нужно больше Javelin они хорошо работают с маневрирующей бронетехникой. Навел и пусть танк себе маневрирует - ракета все равно достанет
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24.02.2022 17:38
+32
КАЦАПИ ЙДУТЬ У СРАКУ!!! МИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. МИ ЇЇ НЕ ЗДАМО!!!
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24.02.2022 17:38
+32
Вот инфа с самих Сум.
Отступают орки.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:40
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Наскільки захопили?
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24.02.2022 17:39 Відповісти
Складно сказати
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24.02.2022 17:44 Відповісти
9 танків пішли на Чернеччину тільки що через центр міста біля артяги була спроба зупинити але наші певно відступили
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24.02.2022 17:47 Відповісти
с Херсоном беда!
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Щойно звонив брату в Суми. Нічого там не захопили, навіть не бахкає. Не сійте паніку!!!!!! Говорив що горіла артяга, але не від попадання снаряда, невідомо чому горіла, але загасили все добре. Не роозповсюджуйте фейкі!!!
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24.02.2022 17:51 Відповісти
пруфы
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24.02.2022 17:39 Відповісти
Думаю, що з настанням темноти, настане основна фаза вторгнення Орди:

- сухопутна (танки+мотопіхота) операція Орди активізується з настанням темноти... на безлісових участках України. Тому необхідно їх "рясно" замінувати.
Хоча вже й не дивно, що до цього не організовано "ЗЕ-генералісимумом з його "багратіонами"", підриву (чи любого іншого виду знищення) всього двох, повторюю ДВОХ!!!, мостових переходів з Криму ... через які ввійшли сили окупантів, які вже сіють руїни на Херсонщині!

-здійсниця Ордою і масована повітряно-десантна операція... можливий і морський десант...

- чисто піхотна фаза вторгнення - на лісових частинах кордону (особливо з Білорусі). Тому їх якомога густіше слід "заплести" ще й мінними розтяжками

-В середині України. Вночі мають активізуватися з терактами в містах та їх околицях проти військової, владної інфраструктури ординські ДРГ ( бази їх дислокації і закладки арсеналів зброї, в ОСНОВНОМУ - в храмах, які "орендує" в України УПЦ МП). Тому, вже зараз -необхідна їх превентивна нейтралізація силами та засобами Нацполіції та СБУ.

-видати військовикам тероборони не лише автомати, а й переносні протитанкові пускові установки, які надала нам Англія

Де "Нептуни" і "Байрактари"? Чому немає жодного повідомлення про їх смертельні удари?

Бо сьогоішня операція Орди зі вторгненням носить ЛИШЕ характер розвідки- боєм, коригування "пристрілки" на місцевості. Основне вторгнення - попереду!

О'Кей... зупинюся... - благо, що бардак в Ординських головорізів - ще більший...
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24.02.2022 17:44 Відповісти
подключился, пусто в городе,военных нет,русских флагов не видно
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24.02.2022 17:44 Відповісти
да. сожгли кацапскую машину около артяги. валяются трупы. с захватом я явно поторопился и удалил.
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24.02.2022 17:50 Відповісти
ти в Сумах?
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24.02.2022 17:39 Відповісти
Ні, слідкую за фейсбуком
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24.02.2022 17:44 Відповісти
Вот инфа с самих Сум.
Отступают орки.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:40 Відповісти
Тоді добре
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24.02.2022 17:42 Відповісти
нажаль ні окопуються в токарях можливо завтра вивісять свої тряпки Суми клоун здав
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24.02.2022 17:48 Відповісти
когда? Че-то я сомневаюсь.
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24.02.2022 17:40 Відповісти
пруф, или фейкометчик-п@здабол и паникер
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24.02.2022 17:40 Відповісти
Якщо неправда, тоді вибачаюсь
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24.02.2022 17:44 Відповісти
ок, приймаю. але, будьте уважніши
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Пішов на х*** кремлівський вибл***док. Цензор- БАН шпигуну
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24.02.2022 17:42 Відповісти
дєрьмака ніхто, з таких як ти, не забанив, а ти хочеш мене за інфу з інсти?
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Слава Україні !!!
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24.02.2022 17:37 Відповісти
КАЦАПИ ЙДУТЬ У СРАКУ!!! МИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ. МИ ЇЇ НЕ ЗДАМО!!!
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24.02.2022 17:38 Відповісти
Нужно больше Javelin они хорошо работают с маневрирующей бронетехникой. Навел и пусть танк себе маневрирует - ракета все равно достанет
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24.02.2022 17:38 Відповісти
Брехня
Вот инфа с самих Сум.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:41 Відповісти
Это тебе куратор с Лахта такое прокукарекал?
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24.02.2022 17:43 Відповісти
ти провокатор?
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24.02.2022 17:48 Відповісти
не. немного поторопился. кацапы влезли в город, но им слегка наподдали, несколько ублюдков подохло, они побросали технику и дали деру. подозревают, что несколько сволочей припряталось в городе.
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24.02.2022 17:58 Відповісти
вже не знаеш кому вірити - дописувачі один одного перебивають
кажуть протиположне.
зелення правди не скаже ніколи.
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24.02.2022 18:04 Відповісти
Всё будет Украина! Не может быть иначе.
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Yes, mem..
there is no other choice.
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Методичка.
Орки отступили.
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/409588
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24.02.2022 17:42 Відповісти
подключилься я как посоветовали сверху к камерам в городе Сумы и не вижу я там вообще никакой военной техники,пустовато но люди ходят все же,и ни одного военного
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24.02.2022 17:43 Відповісти
https://sts.sumy.ua/society/operatyvnyj-zvit-vid-sumskoyi-oda-stanom-na-16-45.html
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24.02.2022 18:17 Відповісти
Хто із Сум, місто захоплене ?
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24.02.2022 17:43 Відповісти
Мои друзья и родственники в сумах, ничего там не захвачено, город окружен, был бой в районе анновки и бой внутри города возле арт училища ... больше пока ничего
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Я из Сум.. По Харьковской проехали, на пр.Шевченко тоже.
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24.02.2022 17:48 Відповісти
Танки в городе, видео есть на телеграм канал @sumygo
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24.02.2022 17:49 Відповісти
Хз. Танки пройшли через центр з харківського напрямку. Повернули на Миропілля. Там ні фіга немає. Навіть не здогадуємося навіщо. Хіба, що назад в Росію.
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24.02.2022 18:02 Відповісти
" Идут по магистралям " - цитата от Бутусова . После " Великого крадівництва " я так понимаю руSSких танкистов на этих магистралях не укачивает .
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24.02.2022 17:43 Відповісти
Сумы отбили?
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24.02.2022 17:45 Відповісти
Нет, был бой... Но мрази в городе...
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Нет в Сумах орков не звизди.
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24.02.2022 17:56 Відповісти
Адмінбудівлі Сум - під контролем України. У місті залишаються російські військові, тривають «точкові» бої - повідомляє Сумська ОДА.
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24.02.2022 17:47 Відповісти
туда зашли какие то самоходки, несколько ... их бросили и солдаты убежали. больше ничего пока, вокруг города стоят колоны много с западной стороны
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24.02.2022 17:47 Відповісти
ДЯКУЮ.
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Немає у нас партнерів. Як тільки москалики начнуть хоть трохи перемагати, сразу всі партнери припиняться. І не одної патрону допомоги ми не отримаємо.
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24.02.2022 17:46 Відповісти
Таке враження що ти у цьому житті розчарувався (( видно що жінка давала лише коли гроші були , звідси і такий песимізм ((
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24.02.2022 17:59 Відповісти
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Что вы отбили если Херсонщину почти потеряли?
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24.02.2022 17:47 Відповісти
За распространение пораженческих настроений ты ответишь по закону военного времени!
Можешь ховаться, кацапский провокатор. Все равно мы тебя найдём.
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24.02.2022 18:03 Відповісти
Окупанти захопили Херсон і переправи через Дніпро. Переправи (мости) взяли без опору причому. Це так Зе зі штабом готувалися до війни???
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24.02.2022 17:47 Відповісти
Российские бабы уже воют

https://tvrain.ru/news/komitet_soldatskih_materej_soobschil_o_perevode_srochnikov_na_kontrakty_i_otpravke_na_granitsu_s_ukrainoj-548543/
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24.02.2022 17:48 Відповісти
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24.02.2022 17:48 Відповісти
***** насмотрелся трудов Гитлера и пытается применить в жизнь план *барбаросса* по Украине
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24.02.2022 17:48 Відповісти
Слава нації..смерть москалям
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24.02.2022 17:48 Відповісти
Юрий Бутусов, пожалуйста, почаще пишите новости про обстановку, чтоб не верить в фейки! Вы один из немногих кому можно верить.
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24.02.2022 17:49 Відповісти
Дякуємо, Бутусов.
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24.02.2022 17:52 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 17:55 Відповісти
выродок плешивы решил в наполеона поиграть кто его в палату отправить наконец то
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24.02.2022 18:01 Відповісти
Ни шагу назад! Стоять до последнего!
Не отдадим захватчикам ни пяди родной земли!
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24.02.2022 18:02 Відповісти
Саме так...
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24.02.2022 18:31 Відповісти
Юра, почему росии не рубанули инет и свифт до сих пор?
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24.02.2022 18:09 Відповісти
https://sts.sumy.ua/society/operatyvnyj-zvit-vid-sumskoyi-oda-stanom-na-16-45.html
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24.02.2022 18:14 Відповісти
Оптимистично. Но все значительно хуже. Увы...
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24.02.2022 18:27 Відповісти
https://t.me/nexta_live/16768
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24.02.2022 18:35 Відповісти
Россияне никак не рассчитывали,что их не боятся и готовы с ними сражаться.Путинские стратеги снова ошиблись -народ оказался не "адин". а совсем отличный от россиян и готовый сражаться с превосходящим противником,чего вряд ли бы позволили себе россияне..Народ Украины (независимо от этноса)- не "мышибратья"..И даже коварство нападения исподтишка не имело успех...Пусть россияне готовятся к массовым ежедневным похоронам своих солдат,погибших за путинские хотелки
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24.02.2022 18:36 Відповісти
да уж
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24.02.2022 18:36 Відповісти
В Киеве стрельбы не слышно. Стало быть истощение ресурсов наступающих имеет место. Кроме того, возобновление работы Северо-Крымсого канала займкт очень много времени. Вряд ли это будет возможно в текущем году.
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24.02.2022 19:30 Відповісти
 
 