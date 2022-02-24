Бутусов: Обстановка станом на 17:00

Сподівання ворога на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдалися. Прикордонні облцентри відбили перші атаки РФ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Наводимо його текст повністю.

Обстановка на 17.00. Незважаючи на масований удар ракетами та авіацією по Україні, Збройні сили чинять ефективний опір. Сподівання росіян на відсутність спротиву та на повітряну міць не виправдались. Гучні заяви про повне знищення української протиповітряної оборони та повітряних сил, спростовані реальними бойовими діями.

Наші пілоти виконують бойові вильоти, а російська авіація змушена визнавати втрати.

На землі Росія намагається дестабілізувати українську оборону. Окремі батальонні тактичні групи намагаються вести маневрену війну, просуватись на максимальну дальність для порушення наших комунікацій. Росіяни намагаються уникати контактних боїв. Зустрівши опір вони намагаються обійти вузли спротиву.

Ключові прикордонні обласні центри Харків, Суми, столиця Київ, успішно відбили перші російські атаки. Росіяни намагаються створити загрозу з тилу великим містам, для цього вони просуваються швидко, не прикриваючи фланги. Раптово захопити ці великі міста ворогу не вдалось.

Це створює можливість для оборони намагатися маневреними бойовими групами бити по російським колонам, які йдуть по магістралях.

Найскладніша обстановка зараз проглядається на південному напрямку.

Україна отримує необхідну розвідувальну інформацію, управління військами працює.

Росія намагається знищити усі вузли спротиву та вогньові засоби, склади боєприпасів. Вони створюють загрозу для Києва, щоб взяти в заручники багатомільйонну столицю та цим самим примусити керівництво до здачі на російських умовах.

Але відчайдушний спротив української армії дає нам час отримати нову допомогу від наших партнерів.

Усі ми сьогодні єдині навколо нашої держави, нашої армії, нашої Батьківщини. Ми будемо разом в цей час.