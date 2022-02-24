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Лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Лидеры G7 согласны ввести

Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В это утро я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились внедрить сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден.

Он также выразил поддержку гражданам Украины.

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Топ комментарии
+22
Не треба звинувачувати в "зраді", наших єдиних надійних партнерів.
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24.02.2022 20:17
+18
да ну? а я думал что можно еще с пару суток подождать,куда ж спешить то?
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24.02.2022 20:17
+18
Будемо дивитись наскільки вони нищівні...Краще дайте більше потрібної ЗСУ зброї...
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24.02.2022 20:19
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да ну? а я думал что можно еще с пару суток подождать,куда ж спешить то?
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24.02.2022 20:17 Ответить
Не треба звинувачувати в "зраді", наших єдиних надійних партнерів.
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24.02.2022 20:17 Ответить
Ну так. Треба трохи почекати 5-6 років Егеж? Вісім попередніх було недостатньо
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24.02.2022 20:32 Ответить
Не тупи.Клоуну это раскажи,3 года после Пороха сплошное мародерство страны,армии почти не стало,а таким как ты виноваты США
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24.02.2022 20:54 Ответить
Та іди т и у сраку млять. Може ти обісрався і не пам'ятаеш, як було проголошено, що санкції автоматом будуть введені? Вже майже доба минула Можливо ти ще і за зелену тварюку голосував?
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24.02.2022 21:12 Ответить
Санкції будуть. Не сумнівайтесь! Але ж, жодні санкції не зупинять російську навалу. Не важливо коли їх ввести - сьогодні, чи завтра. Це все "інструменти" довготривалої праці
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24.02.2022 21:39 Ответить
Я вже своє відбоявся. Вісім років отак живу у Луганській області Сьогодні до нас по аеродрому чотири калібри прилетіло. Дуже гучно
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24.02.2022 21:50 Ответить
Украинцы самоотверженно сражаются прежде всего за свою свободу, но своими телами они защищают Запад от ядерного маньяка, а Запад не может даже согласовать отключение сраного SWIFTа. Между позором и Санкциями на сегодняшний день он выбирает позор. (С)
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24.02.2022 21:55 Ответить
В 5 утра по нашему времени, в Вашингтоне уже спят. Так что, как только Америка проснулась - так сразу и среагировали
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24.02.2022 21:08 Ответить
нищівний? ну посмотрим
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24.02.2022 20:17 Ответить
Баскетбольна Євроліга призупинила проведення матчів за участю російських клубів






Найближчі матчі московського ЦСКА, петербурзького "Зеніту" та казанського УНІКС у баскетбольній Євролізі призупинено, повідомляє пресслужба турніру.

Так, скасовано матчі "Баварія" - ЦСКА, "Басконія" - УНІКС і "Зеніт" - "Барселона".

У п'ятницю відбудеться засідання представників клубів-учасників Євроліги, на якому обговорюватиметься ситуація навколо Росії та України.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з загостренням конфлікту між зазначеними країнами низка команд відмовляється приїжджати до Росії на матчі з місцевими клубами.
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24.02.2022 20:18 Ответить
Litva bolse nedast viz vsem grazdanam rosiji,znacyt i ES takze
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24.02.2022 21:03 Ответить
Дай Боже!
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24.02.2022 20:18 Ответить
Роздуплилися.
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24.02.2022 20:18 Ответить
Їм спішить нікуди, чим більше їх тут зав'язане, тим слабіший стане *********.
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24.02.2022 20:19 Ответить
бизнес. европейцы больше в адеквате - им близко.
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24.02.2022 20:34 Ответить
Будемо дивитись наскільки вони нищівні...Краще дайте більше потрібної ЗСУ зброї...
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24.02.2022 20:19 Ответить
Певен - зброю нададуть в першу чергу. Бо зупинити ворога може лише зброя. Санкції - це довготривалий процес
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24.02.2022 21:41 Ответить
Накриється паРаша мідним тазом. Готуйтеся гризти шишки запиваючи боярою
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24.02.2022 20:19 Ответить
Та вже 20 годин пройшло а вони все збираються Чим це допоможе Україні в найближчі дні?
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24.02.2022 20:20 Ответить
Угу. Обіцяли автоматом. Та як завжди...
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24.02.2022 20:33 Ответить
поконкретнее, пожалуйста.
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24.02.2022 20:20 Ответить
то вони цілий день обдумували це?
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24.02.2022 20:20 Ответить
Ну а шо ты хочешь, они же не гопники

В США утро сейчас. Байден переговорил с лидерами стран, обменялись мнением и приняли решение. Это нормально.
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24.02.2022 21:10 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:23 Ответить
Давно пора... честно говоря.. еду сегодня в трамвае на работу... всё тихо-мирно-богатобялть... и только маленькая кучка украинцев, человек 20, собралась на площади к 4-м часам дня, заплаканные женщины... их дети что-то рисуют на листках альбома..
так противно вдруг стало находиться в этой стране... жирующей на деньгах расейских миллиардеров, украинских коррупционеров и всякого прочего человеческого гавна
вот они реалии
бог теперь для всех один...
и это ДЕНЬГИ
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24.02.2022 20:26 Ответить
Захід - це Вавілон. Сьогоднішній день це підтвердив
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24.02.2022 20:34 Ответить
Вы знаете, в мои 50 я понимаю, что весь наш мир людской - это Вавилон. Увы.
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24.02.2022 20:40 Ответить
не отчаивайтесь. Вся информация ,что нагенерировала наша планетка за миллионы лет, вся осталась шлейфом в космосе и ее можна будет собрать и воссоздать - вот тогда и припомнят всем этим пирующим европам чего они стоили при своей никчемной жизни
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24.02.2022 20:55 Ответить
От свифта засцали отключить, тьфу!
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24.02.2022 20:26 Ответить
Не верю. как бы мы не опуели от цинизма этих санкций
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24.02.2022 20:28 Ответить
Якщо у санкції включено залп 6-го флоту по коритам рашки , а за такі санкції !!!!!
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24.02.2022 20:28 Ответить
Не базікати потрібно, а робити.
Хоча хто там допоможе, якщо самі дозволили до такого дійти. Просто очікіють момент коли зможуть нажитися на цій ситуації(слово через букву "х").
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24.02.2022 20:29 Ответить
ще трьом мажорам заборонять в'їзд на шопінг?
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24.02.2022 20:30 Ответить
Пора запроваджувати найжорсткіші санкціі ,що б після них імперія зла розвалилась.
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24.02.2022 20:30 Ответить
в общем авиации и флота не будет. даже символически судя по всему. может поэтому Хйло так раздухарился
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24.02.2022 20:33 Ответить
Санкції досить потужні,але запізно((((((
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24.02.2022 20:35 Ответить
Він тому так себе веде,що йому це все дозволяють. Все продумав і знав наперед всі кроки.
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24.02.2022 20:37 Ответить
Жила себе страна, была в G8, торговала газом и нефтью, могла бы стать Эмиратами, но захотелось поехавшему сцарю поиграть в Герострата на закате жизни
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24.02.2022 20:39 Ответить
Когда деньги и внутренняя власть уже не мотивирует, хочется чего то большего
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24.02.2022 21:14 Ответить
да сколько можно обещалками кормить??? тут города целый день бомбят, а вы все слова местами переставляете "адские" меняете на "уничтожающий" и на оборот ... небо закройте, а на земле мы и сами с кацапней разберемся
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24.02.2022 20:41 Ответить
Боягузи і балаболки. Про ці санкції говорять вже місяць. Враження таке що спеціально тягнули щоб довести до війни.
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24.02.2022 20:45 Ответить
"… Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война."

У росіян залишився єдиний вихід - негайно замочити свого біснуватого фюрера в кремлівському сортирі.
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24.02.2022 20:49 Ответить
Про свіфт Байден нічого не каже
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24.02.2022 20:56 Ответить
как те санкции не назови... это вряд ли поможет отбить атаку ********** убийц сегодня и сейчас...
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24.02.2022 20:58 Ответить
Америка, Ваші джевіліни зробили классну справу. Але Ваша ****** про санкції мені вже осточортіла!
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24.02.2022 20:58 Ответить
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24.02.2022 20:58 Ответить
Причесать бы этих ***** ракетным шквалом, ну так по плотнее, что бы камня на камне не осталось. Может тогда дойдет.
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24.02.2022 20:59 Ответить
Еще против 2 банков и 3 мажоров.
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24.02.2022 21:01 Ответить
У Російській Федерації припинили роботу сайти владних структур. Зокрема, офіційний сайт предидента країни Володимира Путіна, Міністерства оборони і Державної думи. Крім того, не працює сайт російсього уряду.

Офіційні ресурси РФ наразі не завантажуються.

У російських медіа почали озвучуватися питання щодо можливої DDOS-атаки. Однак, як повідомляє російське видання «Фонтанка.ру», офіційних заяв щодо причин відсутності доступу до сайтів ще не було.
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24.02.2022 21:01 Ответить
Да ему насрать на санкции. У него масса денег в рашен-банках. И раша ему до сраки.
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24.02.2022 21:03 Ответить
То чого чекають, старі *******.
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24.02.2022 21:07 Ответить
А эмбарго на газ и нефть?
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24.02.2022 21:14 Ответить
Гостомель в Киевской области, в котором велись бои в течение нескольких часов 24 февраля, находится под полным контролем украинских военных. Об этом говорится в официальном канале Верховной Рады в Telegram
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24.02.2022 21:15 Ответить
Спасибо за хорошую новость . Пишу конгресмену о немедленной военной помощи Украине . Держитесь , прошу вас не сдавайтесь , весь мир на вашей стороне .
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24.02.2022 21:29 Ответить
свифт эмбарго на нефть? шось нечув ничого такого
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24.02.2022 21:16 Ответить
Мне очень жаль. Супер "сокрушительный" ответ, конечно...
Вы скоро поймете, что мы ощущали в 2008г.
Санкции ВТБ, гос. предприятиям и ограничения на тех. экспорт. Это уже прогресс, в 2008г. не было совершенно ничего. Но чем это остановит остановит путина и поможет нам....
Америка и запад должны Украине около 50-60 млрд. дол. помощи (примерно столько дали Грузии после 2008, на душу населения). Минимум. Так как в Грузии русские все решили очень быстро и намного меньше объектов было разрушено...
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24.02.2022 21:23 Ответить
Извините Украинцы за дементивного идиота Байдена чья бездарная . трусливая и двуличная политика заигрывания с росией привела к войне в вашей стране .
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24.02.2022 21:27 Ответить
ви рузкое????
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24.02.2022 21:41 Ответить
еслиб я был рузкое , уже б давно самоубился чтобы одним кацапом стало на свете меньше .
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24.02.2022 21:50 Ответить
Что Вы несёте. Байден же оказал адскую помощь Украине.
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24.02.2022 21:50 Ответить
Выгнать из оон вместе с лукастаном. Отключить от всей цивилизации.
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24.02.2022 22:02 Ответить
пусть пришлет хотя бы столько же оружия, как Джонсон
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24.02.2022 22:07 Ответить
Эмбарго, будет?
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24.02.2022 22:17 Ответить
Шо там зеля про сына Байдена ходотайствовал? Прокурор на 100% наш? Вот дед и вымещает старую обиду на шмарклю, за наш счёт.
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24.02.2022 22:20 Ответить
 
 