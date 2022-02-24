Лидеры G7 согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций против РФ, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами G7 в четверг заявил, что союзники готовы ввести "сокрушительный" пакет санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В это утро я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились внедрить сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", - написал Байден.
Он также выразил поддержку гражданам Украины.
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Найближчі матчі московського ЦСКА, петербурзького "Зеніту" та казанського УНІКС у баскетбольній Євролізі призупинено, повідомляє пресслужба турніру.
Так, скасовано матчі "Баварія" - ЦСКА, "Басконія" - УНІКС і "Зеніт" - "Барселона".
У п'ятницю відбудеться засідання представників клубів-учасників Євроліги, на якому обговорюватиметься ситуація навколо Росії та України.
Раніше повідомлялося, що у зв'язку з загостренням конфлікту між зазначеними країнами низка команд відмовляється приїжджати до Росії на матчі з місцевими клубами.
В США утро сейчас. Байден переговорил с лидерами стран, обменялись мнением и приняли решение. Это нормально.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
так противно вдруг стало находиться в этой стране... жирующей на деньгах расейских миллиардеров, украинских коррупционеров и всякого прочего человеческого гавна
вот они реалии
бог теперь для всех один...
и это ДЕНЬГИ
Хоча хто там допоможе, якщо самі дозволили до такого дійти. Просто очікіють момент коли зможуть нажитися на цій ситуації(слово через букву "х").
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война."
У росіян залишився єдиний вихід - негайно замочити свого біснуватого фюрера в кремлівському сортирі.
Офіційні ресурси РФ наразі не завантажуються.
У російських медіа почали озвучуватися питання щодо можливої DDOS-атаки. Однак, як повідомляє російське видання «Фонтанка.ру», офіційних заяв щодо причин відсутності доступу до сайтів ще не було.
Вы скоро поймете, что мы ощущали в 2008г.
Санкции ВТБ, гос. предприятиям и ограничения на тех. экспорт. Это уже прогресс, в 2008г. не было совершенно ничего. Но чем это остановит остановит путина и поможет нам....
Америка и запад должны Украине около 50-60 млрд. дол. помощи (примерно столько дали Грузии после 2008, на душу населения). Минимум. Так как в Грузии русские все решили очень быстро и намного меньше объектов было разрушено...