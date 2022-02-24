Лідери G7 згодні запровадити "нищівний" пакет санкцій проти РФ, - Байден

Президент США Джо Байден за підсумками зустрічі з лідерами G7 у четвер заявив, що союзники готові запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього ранку я провів переговори зі своїми колегами щодо G7, щоб обговорити невиправдану атаку президента Путіна на Україну, й ми погодилися впровадити нищівний пакет санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності", - написав Байден.

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Він також висловив підтримку громадянам України.