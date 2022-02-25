Колонна оккупантов остановлена под Глуховом, - заместитель министра обороны Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала информацию о ситуации на северском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она подчеркнула: "На северском направлении ведутся оборонные бои в районах Перемоги и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена".
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коли знешкодять кримський міст??
Ну я не понимаю почему до сих пор не расхерачили крымский мост.
ВеТРоДуй
11 минут назад
Десантников в Гостомеле просто бросили, прямо как в Грозном. Наши их окружили и били из всех стволов пока всех не перебили, пленных не брали, специально. Подсумируем за весь день: Харьков - враг откинут от городской черты, больше 3000 убитых большинство срочники молокососы и куча таких же пленных; Сумская область отбита: регулярные войска ударили в лоб, а тероборона когда стемнело ударила с тыла и флангов, выгорела вся находящаяся там техника рф; зона ООС - прорыва нет, на многих участках враг откинут с линии разграничения; Каховка, дамба и гес - отбиты; Мелитополь - отбит; Черниговская область - выжженые колонны танков рф. Итого за весь день армия долб0ëбов смогла лишь занять несколько приграничных сёл из-за крысиной тактики, как Гитлер в 5 утра в расплох и 2 города возле Крымской косы. Потеряв при этом десятки самолётов и вертолётов, около 450 единиц танков, бтр, бмп и мтлб; и тысячи если не десятки тысяч солдат которых тупо выкашивали с байрактаров. Добро пожаловать в АД!!! Слава Украине
А то вітродуй на нього підписаний
-Россия развёртывает мобильные крематории позади своих войск.
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать