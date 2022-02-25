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Сумская область (1843) Глухов (20)

Колонна оккупантов остановлена под Глуховом, - заместитель министра обороны Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Колонна оккупантов остановлена под Глуховом, - заместитель министра обороны Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала информацию о ситуации на северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она подчеркнула: "На северском направлении ведутся оборонные бои в районах Перемоги и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена".

Смотрите также: Украинские военные подорвали мост в Харьковской области, чтобы не пропустить врага. ВИДЕО
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Топ комментарии
+75
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ВеТРоДуй
11 минут назад

Десантников в Гостомеле просто бросили, прямо как в Грозном. Наши их окружили и били из всех стволов пока всех не перебили, пленных не брали, специально. Подсумируем за весь день: Харьков - враг откинут от городской черты, больше 3000 убитых большинство срочники молокососы и куча таких же пленных; Сумская область отбита: регулярные войска ударили в лоб, а тероборона когда стемнело ударила с тыла и флангов, выгорела вся находящаяся там техника рф; зона ООС - прорыва нет, на многих участках враг откинут с линии разграничения; Каховка, дамба и гес - отбиты; Мелитополь - отбит; Черниговская область - выжженые колонны танков рф. Итого за весь день армия долб0ëбов смогла лишь занять несколько приграничных сёл из-за крысиной тактики, как Гитлер в 5 утра в расплох и 2 города возле Крымской косы. Потеряв при этом десятки самолётов и вертолётов, около 450 единиц танков, бтр, бмп и мтлб; и тысячи если не десятки тысяч солдат которых тупо выкашивали с байрактаров. Добро пожаловать в АД!!! Слава Украине
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25.02.2022 00:04
+28
Дамо їм роботи, всі до зброї!
-Россия развёртывает мобильные крематории позади своих войск.
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25.02.2022 00:06
+26
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 00:03
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мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 00:03 Ответить
Мосты тяжело, а вот электроподстанции - на раз.
Ну я не понимаю почему до сих пор не расхерачили крымский мост.
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25.02.2022 00:06 Ответить
Чем?
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25.02.2022 00:09 Ответить
Точка У.
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25.02.2022 00:19 Ответить
a po cjom togda rashka budet drapatj, predstavj skoljko voni budet jesli oni vse ljazhet na malenkom poluostrove.
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25.02.2022 00:30 Ответить
У них жеж вЯЯликий мААгучий черноморский флот есть. Нехай грузятся на свои ржавые лоханки и гребут додому.
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25.02.2022 00:32 Ответить
вплавь. а свое ржавое железо пусть оставляют. Нам из чего то надо железо выплавлять.
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25.02.2022 01:30 Ответить
у Точки разброс +-50 м, по мосту вряд ли попадешь. Да и мало ихю Лучше по колоннам орков пускать.
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25.02.2022 01:35 Ответить
арахамії з єрмаками чекають вказівки ....з кремля...
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25.02.2022 00:09 Ответить
Лучше газо и нефтепроводы. Именно они качают деньги Х***лу для войны
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25.02.2022 00:28 Ответить
краще російського біо добрива може бути лише білоруське біо добриво.
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25.02.2022 00:04 Ответить
шо то лайно,шо то...
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25.02.2022 00:05 Ответить
а як відомо лайно - найкраще біо добриво
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25.02.2022 00:06 Ответить
Зато какие пахучие цветы на нем вырастают...
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25.02.2022 01:27 Ответить
Україна - їхня могила.
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25.02.2022 00:04 Ответить
ПЕРЕПОСТ



ВеТРоДуй
11 минут назад

Десантников в Гостомеле просто бросили, прямо как в Грозном. Наши их окружили и били из всех стволов пока всех не перебили, пленных не брали, специально. Подсумируем за весь день: Харьков - враг откинут от городской черты, больше 3000 убитых большинство срочники молокососы и куча таких же пленных; Сумская область отбита: регулярные войска ударили в лоб, а тероборона когда стемнело ударила с тыла и флангов, выгорела вся находящаяся там техника рф; зона ООС - прорыва нет, на многих участках враг откинут с линии разграничения; Каховка, дамба и гес - отбиты; Мелитополь - отбит; Черниговская область - выжженые колонны танков рф. Итого за весь день армия долб0ëбов смогла лишь занять несколько приграничных сёл из-за крысиной тактики, как Гитлер в 5 утра в расплох и 2 города возле Крымской косы. Потеряв при этом десятки самолётов и вертолётов, около 450 единиц танков, бтр, бмп и мтлб; и тысячи если не десятки тысяч солдат которых тупо выкашивали с байрактаров. Добро пожаловать в АД!!! Слава Украине
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25.02.2022 00:04 Ответить
3000 в Харкові?Брехня.Там на всіх напрямках не більше 2000 рашистів утилізовано
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25.02.2022 00:07 Ответить
Просто мед, пишіть вже 10 тис.
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25.02.2022 00:11 Ответить
І то добре
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25.02.2022 00:13 Ответить
Очень хочется верить.
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25.02.2022 00:07 Ответить
Добре розмальовано, Геращенко так не вміє. Добре щоб було правдою Слава героям!
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25.02.2022 00:10 Ответить
Дуже оптимістично, але це не може бути правдою. 3000 це забагато. Також ніде немає підтвердження відбиття Каховки та ГЕС.
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25.02.2022 00:12 Ответить
Це точно информация не від Гончаренка?
А то вітродуй на нього підписаний
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25.02.2022 00:29 Ответить
На "Десантников в Гостомеле просто бросили..." аж сльозу у мене повибивало и шмаклі пішли... Пяши ішшо
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25.02.2022 05:50 Ответить
не спать люди, мы победим.
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25.02.2022 00:05 Ответить
Дамо їм роботи, всі до зброї!
-Россия развёртывает мобильные крематории позади своих войск.
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25.02.2022 00:06 Ответить
Це як банька, тільки пекельна
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25.02.2022 00:11 Ответить
Будуть шашлики.
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25.02.2022 00:14 Ответить
Для чого ? Нехай в пеклі горять !
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25.02.2022 00:14 Ответить
на концерт кобдздона підуть
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25.02.2022 00:25 Ответить
До хору Александрова не годні, бо голоси давно пропили.
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25.02.2022 00:28 Ответить
ничего, "доктор Лизда" их подлечит, она как раз вместе с хором обитает
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25.02.2022 01:37 Ответить
Аха вот это так мотивация. Нужно банеры и листовки перед кацапами разбросать о предоставлении ритуальных услуг по скидке 50 чел яма по цене одного.
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25.02.2022 00:34 Ответить
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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25.02.2022 00:12 Ответить
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25.02.2022 00:16 Ответить
ЗЕЛЯ, РОЗДАВАЙ ЗБРОЮ ПРОСТО НА ВУЛИЦЯХ! НЕ ТУПИ!
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25.02.2022 00:29 Ответить
ніякого полону!
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25.02.2022 04:00 Ответить
 
 