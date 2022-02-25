Колонна оккупантов остановлена под Глуховом, - заместитель министра обороны Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр обнародовала информацию о ситуации на северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она подчеркнула: "На северском направлении ведутся оборонные бои в районах Перемоги и Глухова. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады остановлена".

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