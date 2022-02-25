Колона окупантів зупинена під Глуховом, - заступник міністра оборони Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна маляр оприлюднила інформацію про ситуацію на сіверському напрямі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Вона підкреслиа: "На сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена".

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