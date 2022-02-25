УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12152 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
41 396 42
Сумська область (2200) Глухів (21)

Колона окупантів зупинена під Глуховом, - заступник міністра оборони Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колона окупантів зупинена під Глуховом, - заступник міністра оборони Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна маляр оприлюднила інформацію про ситуацію на сіверському напрямі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці. 

Вона підкреслиа: "На сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромнів

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+75
ПЕРЕПОСТ



ВеТРоДуй
11 минут назад

Десантников в Гостомеле просто бросили, прямо как в Грозном. Наши их окружили и били из всех стволов пока всех не перебили, пленных не брали, специально. Подсумируем за весь день: Харьков - враг откинут от городской черты, больше 3000 убитых большинство срочники молокососы и куча таких же пленных; Сумская область отбита: регулярные войска ударили в лоб, а тероборона когда стемнело ударила с тыла и флангов, выгорела вся находящаяся там техника рф; зона ООС - прорыва нет, на многих участках враг откинут с линии разграничения; Каховка, дамба и гес - отбиты; Мелитополь - отбит; Черниговская область - выжженые колонны танков рф. Итого за весь день армия долб0ëбов смогла лишь занять несколько приграничных сёл из-за крысиной тактики, как Гитлер в 5 утра в расплох и 2 города возле Крымской косы. Потеряв при этом десятки самолётов и вертолётов, около 450 единиц танков, бтр, бмп и мтлб; и тысячи если не десятки тысяч солдат которых тупо выкашивали с байрактаров. Добро пожаловать в АД!!! Слава Украине
показати весь коментар
25.02.2022 00:04
+28
Дамо їм роботи, всі до зброї!
-Россия развёртывает мобильные крематории позади своих войск.
показати весь коментар
25.02.2022 00:06
+26
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
показати весь коментар
25.02.2022 00:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
показати весь коментар
25.02.2022 00:03 Відповісти
Мосты тяжело, а вот электроподстанции - на раз.
Ну я не понимаю почему до сих пор не расхерачили крымский мост.
показати весь коментар
25.02.2022 00:06 Відповісти
Чем?
показати весь коментар
25.02.2022 00:09 Відповісти
Точка У.
показати весь коментар
25.02.2022 00:19 Відповісти
a po cjom togda rashka budet drapatj, predstavj skoljko voni budet jesli oni vse ljazhet na malenkom poluostrove.
показати весь коментар
25.02.2022 00:30 Відповісти
У них жеж вЯЯликий мААгучий черноморский флот есть. Нехай грузятся на свои ржавые лоханки и гребут додому.
показати весь коментар
25.02.2022 00:32 Відповісти
вплавь. а свое ржавое железо пусть оставляют. Нам из чего то надо железо выплавлять.
показати весь коментар
25.02.2022 01:30 Відповісти
у Точки разброс +-50 м, по мосту вряд ли попадешь. Да и мало ихю Лучше по колоннам орков пускать.
показати весь коментар
25.02.2022 01:35 Відповісти
арахамії з єрмаками чекають вказівки ....з кремля...
показати весь коментар
25.02.2022 00:09 Відповісти
Лучше газо и нефтепроводы. Именно они качают деньги Х***лу для войны
показати весь коментар
25.02.2022 00:28 Відповісти
краще російського біо добрива може бути лише білоруське біо добриво.
показати весь коментар
25.02.2022 00:04 Відповісти
шо то лайно,шо то...
показати весь коментар
25.02.2022 00:05 Відповісти
а як відомо лайно - найкраще біо добриво
показати весь коментар
25.02.2022 00:06 Відповісти
Зато какие пахучие цветы на нем вырастают...
показати весь коментар
25.02.2022 01:27 Відповісти
Україна - їхня могила.
показати весь коментар
25.02.2022 00:04 Відповісти
ПЕРЕПОСТ



ВеТРоДуй
11 минут назад

Десантников в Гостомеле просто бросили, прямо как в Грозном. Наши их окружили и били из всех стволов пока всех не перебили, пленных не брали, специально. Подсумируем за весь день: Харьков - враг откинут от городской черты, больше 3000 убитых большинство срочники молокососы и куча таких же пленных; Сумская область отбита: регулярные войска ударили в лоб, а тероборона когда стемнело ударила с тыла и флангов, выгорела вся находящаяся там техника рф; зона ООС - прорыва нет, на многих участках враг откинут с линии разграничения; Каховка, дамба и гес - отбиты; Мелитополь - отбит; Черниговская область - выжженые колонны танков рф. Итого за весь день армия долб0ëбов смогла лишь занять несколько приграничных сёл из-за крысиной тактики, как Гитлер в 5 утра в расплох и 2 города возле Крымской косы. Потеряв при этом десятки самолётов и вертолётов, около 450 единиц танков, бтр, бмп и мтлб; и тысячи если не десятки тысяч солдат которых тупо выкашивали с байрактаров. Добро пожаловать в АД!!! Слава Украине
показати весь коментар
25.02.2022 00:04 Відповісти
3000 в Харкові?Брехня.Там на всіх напрямках не більше 2000 рашистів утилізовано
показати весь коментар
25.02.2022 00:07 Відповісти
Просто мед, пишіть вже 10 тис.
показати весь коментар
25.02.2022 00:11 Відповісти
І то добре
показати весь коментар
25.02.2022 00:13 Відповісти
Очень хочется верить.
показати весь коментар
25.02.2022 00:07 Відповісти
Добре розмальовано, Геращенко так не вміє. Добре щоб було правдою Слава героям!
показати весь коментар
25.02.2022 00:10 Відповісти
Дуже оптимістично, але це не може бути правдою. 3000 це забагато. Також ніде немає підтвердження відбиття Каховки та ГЕС.
показати весь коментар
25.02.2022 00:12 Відповісти
Це точно информация не від Гончаренка?
А то вітродуй на нього підписаний
показати весь коментар
25.02.2022 00:29 Відповісти
На "Десантников в Гостомеле просто бросили..." аж сльозу у мене повибивало и шмаклі пішли... Пяши ішшо
показати весь коментар
25.02.2022 05:50 Відповісти
не спать люди, мы победим.
показати весь коментар
25.02.2022 00:05 Відповісти
Дамо їм роботи, всі до зброї!
-Россия развёртывает мобильные крематории позади своих войск.
показати весь коментар
25.02.2022 00:06 Відповісти
Це як банька, тільки пекельна
показати весь коментар
25.02.2022 00:11 Відповісти
Будуть шашлики.
показати весь коментар
25.02.2022 00:14 Відповісти
Для чого ? Нехай в пеклі горять !
показати весь коментар
25.02.2022 00:14 Відповісти
на концерт кобдздона підуть
показати весь коментар
25.02.2022 00:25 Відповісти
До хору Александрова не годні, бо голоси давно пропили.
показати весь коментар
25.02.2022 00:28 Відповісти
ничего, "доктор Лизда" их подлечит, она как раз вместе с хором обитает
показати весь коментар
25.02.2022 01:37 Відповісти
Аха вот это так мотивация. Нужно банеры и листовки перед кацапами разбросать о предоставлении ритуальных услуг по скидке 50 чел яма по цене одного.
показати весь коментар
25.02.2022 00:34 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
показати весь коментар
25.02.2022 00:12 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 00:16 Відповісти
ЗЕЛЯ, РОЗДАВАЙ ЗБРОЮ ПРОСТО НА ВУЛИЦЯХ! НЕ ТУПИ!
показати весь коментар
25.02.2022 00:29 Відповісти
ніякого полону!
показати весь коментар
25.02.2022 04:00 Відповісти
 
 