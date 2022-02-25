Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сегодня планируют танковыми колоннами прорваться в Киев.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Самый трудный день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова в Киев.
Российские танки прекрасно горят при попадании наших ПТУРов – Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelin.
Защитники Киева готовы!" - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+50 Joshua Merlin
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+37 Олександр Корнійчук
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Пожалуйста, подождите...
Кацап смажений під соусом из солярки прикрашений пирієм та піжмою.
Подавати путіну в холодному стані.
Смачного!!!
Вся суть закритого простіру в тому щоб все ще там спробую лілати збивалося без попередження всіми країнами союзниками.
Тому ні, самі мі його закрити не можемо.
нас попереджали що воювати нам доведеться самим, так що не скигліть, краще якимось ділом займіться
Бережи боже кожного бійця нашої України.
З ы Байрактары работают? Кто то видел видео с них?
Якого буя він паніку розганя?
Треба написати йому хай краще далі тарілки вилизує...
НЕрассчитывали на "блицкриГ")