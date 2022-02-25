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Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко

Війська РФ сьогодні планують танковими колонами прорватись до Києва.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Найважчий день буде сьогодні. План ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.

Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРів - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin.

Захисники Києва напоготові!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Сумах відбувається вуличний бій, - Геращенко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+50
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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25.02.2022 07:57
+44
ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ...
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25.02.2022 07:54
+37
Боже збережи мою країну!!! Джавеліни нам в поміч !!!
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25.02.2022 07:56
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ЗСУ-ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ...
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25.02.2022 07:54 Відповісти
кацапчики в танках дуже гарно будуть горіти.
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25.02.2022 07:55 Відповісти
Амінь !
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Ага!
Кацап смажений під соусом из солярки прикрашений пирієм та піжмою.
Подавати путіну в холодному стані.
Смачного!!!
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25.02.2022 08:24 Відповісти
День жареного бурята
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25.02.2022 07:55 Відповісти
в кожному будинку, в кожній квартирі приготувати не менше 20 коктейлів
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25.02.2022 08:46 Відповісти
Боже збережи мою країну!!! Джавеліни нам в поміч !!!
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25.02.2022 07:56 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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25.02.2022 07:57 Відповісти
тюркскою мовою кацап=живодер
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25.02.2022 08:04 Відповісти
Так а простір повітряний закрили чи так і чекаємо коли почнуть бомбити ??? І хто це мае закрити той простір ??? Україна сама не взмозі чи що ???
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Нато відмовилось закривати повітряний простір - бояться спровокувати россію.
Вся суть закритого простіру в тому щоб все ще там спробую лілати збивалося без попередження всіми країнами союзниками.
Тому ні, самі мі його закрити не можемо.
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25.02.2022 08:01 Відповісти
я вон ниже написал про два заправщика около границ. может потому не закрывают?
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25.02.2022 08:11 Відповісти
нам і так гарно допомогли і далі продовжують допомогати
нас попереджали що воювати нам доведеться самим, так що не скигліть, краще якимось ділом займіться
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25.02.2022 08:40 Відповісти
Хочеш перевірити? Прилітай!
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25.02.2022 10:12 Відповісти
Зупиняй їх "фантомами".
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25.02.2022 07:58 Відповісти
до кабзона в путинский рай хотят попасть сегодня !
Бережи боже кожного бійця нашої України.
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25.02.2022 07:58 Відповісти
Пора готувати коктелі
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25.02.2022 08:00 Відповісти
Пи#да кпцарським покидькам!
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25.02.2022 08:01 Відповісти
Вже пройшли Димер. Шурують по нашим дорогам на великій швидкості. Невже не можна було зірвати до бісової матері ті дороги? Нехай би спробували по болотам і лісам проїхати.
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25.02.2022 08:04 Відповісти
Просто взорвать толку нет. Нужна СИСТЕМА противотанковых рвов.
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25.02.2022 08:12 Відповісти
то что на Сумщине по городу едут оккупанты с куриной тряпкой это нормально? или местная администрация сдулась?
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25.02.2022 08:05 Відповісти
баньте провокаторов (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:06 Відповісти
Кокте́йль Мо́лотова, інша назва Кокте́йль для Мо́лотова - це загальна назва найпростіших саморобних вибухових пристроїв на основі легкозаймистої суміші. Оскільки таку бомбу легко виготовити, її часто використовують під час Партизанських та Вуличних війн.
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25.02.2022 08:06 Відповісти
интересно... а с какой целью около западных кордонов два американских заправщика кружляют?
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25.02.2022 08:08 Відповісти
Я НЕ РОЗУМІЮ В ІВАНКОВІ ПІДІРВАЛИ МІСТ ЗУПИНИЛИ ТАНКИ ТАК ЧОМУ ЇХ ТАМ І НЕ ПОХОВАТИ НА ВІКИ ДЕ ДЖАВЕЛІНИ І РЕШТА ПРИПАСІВ ПРОТИ ТАНКІВ НАКРИТИ ЇХ ВСІХ ПОКА ПАРОМНІ ПЕРЕПРАВИ НЕ ПІДТЯНУЛИ !!!! ПОЛОЖИТИ УСІХ ПУТЛЕРІВЦІВ ТАМ
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25.02.2022 08:14 Відповісти
Дай вам Бог, хлопці, все витримати, зупинити російську мерзоту і перемогти! слава Україні!!!
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25.02.2022 08:17 Відповісти
На севере работает артиллерия. В Киеве слышно.
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25.02.2022 08:19 Відповісти
Пошана ЗСУ !

З ы Байрактары работают? Кто то видел видео с них?
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25.02.2022 08:21 Відповісти
Не забывайте ,что для этого им нужен ещё и аэродром . Пошлют самолёты с
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25.02.2022 08:22 Відповісти
Наши уже два моста взорвали -даже в Ирпене,чтоб свинособаки не дошли...
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25.02.2022 08:22 Відповісти
В Чечне танковые колонны уничтожали с фланга , засада , подбивали первую и последнюю машину , образовался затор , затем уничтожали их полностью .
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25.02.2022 08:25 Відповісти
Нужно следить чтобы эти варвары не пустили в колону автобусы с украинскими детьми
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25.02.2022 08:38 Відповісти
Це геращенку з кацапського Ген. штабу доповіли?
Якого буя він паніку розганя?
Треба написати йому хай краще далі тарілки вилизує...
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25.02.2022 08:32 Відповісти
Про це давно попереджали наші друзі із США і Англії. Був час підготуватися, але ми цього не зробили вчасно і сьогодні хай один, що це натворив попробує захищатися асфальтом. Жалко хлопців, я впевнений, що ворога зупинять, впевнений, що США щось придумає і дуже вірю нашим збройним силам.
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25.02.2022 08:33 Відповісти
Сегодня Россия планирует танковый прорыв в Киев, танки понятно ,а где сухопутные российские войска, которые должны прикрывать ? украинцы с автоматами ждут их встретить и угостить свинцом
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25.02.2022 08:35 Відповісти
Не знаю, что сегодня, но надо обязательно устоять ближайщие ТРИ ДНЯ, потом придет помощь оружием и кацапы увязнут по уши в этой войне (они не рассчитывали на "блицкрик") и через два мясяца ЫМПЕРИ ЗЛА РАЗВАЛИТСЯ (изнутри), она вегда рушится при неудачных войнах!
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25.02.2022 08:53 Відповісти
сорри: (они НЕ рассчитывали на "блицкриГ")
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25.02.2022 08:54 Відповісти
мокшанские блогеры пишут, что ВСУ нанесли удар оперативно-тактическими ракетами по авиабазе Миллерово в Ростовской области
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25.02.2022 08:53 Відповісти
Росія планувала танковий удар ще місяць назад і про це нас попереджалои західні партнери, називали кількість військ і місця їх дислокації.
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25.02.2022 08:59 Відповісти
 
 