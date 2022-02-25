Сьогодні Росія планує танковий прорив у Київ, - Геращенко
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Війська РФ сьогодні планують танковими колонами прорватись до Києва.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Найважчий день буде сьогодні. План ворога - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва.
Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРів - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin.
Захисники Києва напоготові!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Joshua Merlin
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+44 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+37 Олександр Корнійчук
показати весь коментар25.02.2022 07:56
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Будь ласка, зачекайте...
Кацап смажений під соусом из солярки прикрашений пирієм та піжмою.
Подавати путіну в холодному стані.
Смачного!!!
Вся суть закритого простіру в тому щоб все ще там спробую лілати збивалося без попередження всіми країнами союзниками.
Тому ні, самі мі його закрити не можемо.
нас попереджали що воювати нам доведеться самим, так що не скигліть, краще якимось ділом займіться
Бережи боже кожного бійця нашої України.
З ы Байрактары работают? Кто то видел видео с них?
Якого буя він паніку розганя?
Треба написати йому хай краще далі тарілки вилизує...
НЕрассчитывали на "блицкриГ")