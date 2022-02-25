На столичной Оболони вражеские ДРГ, - Минобороны

Российская ДРГ сейчас в Оболонском районе Киева.

Об этом в Facebook сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям - быть осторожными! Не покидать дома!" – говорится в сообщении.

Об этом также сообщила нардеп Марьяна Безуглая и опубликовала видео.

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