Украинские военные сбили вражеский самолет у Вознесенского, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Украинские военные в Золотоношском районе сбили вражеский самолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Фейсбуке.
Отмечается, что правоохранители и военнослужащие производят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировал во время падения сбитого самолета.
"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться во время его падения.
Просим местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города", - говорится в сообщении.
Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота. Если вы владеете какой-либо информацией или заметите подозрительное лицо по ориентировке, просьба обращаться в полицию по телефону: "102"!
Пожалуйста, подождите...
Ка-та-пуль-тув-ва-ти-ся, двоїшникі!
Якби "капітулювати", то й шукати було б не треба
У х,йла этих пилотов не так много
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM