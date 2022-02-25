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Украинские военные сбили вражеский самолет у Вознесенского, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские военные сбили вражеский самолет у Вознесенского, - полиция

Украинские военные в Золотоношском районе сбили вражеский самолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что правоохранители и военнослужащие производят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировал во время падения сбитого самолета.

"Сегодня, 25 февраля, около 08:30 вблизи села Вознесенское Золотоношского района наши военные сбили вражеский самолет. Пилот успел катапультироваться во время его падения.

Просим местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами. Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города", - говорится в сообщении.

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Правоохранители продолжают проводить розыскные мероприятия по установлению местонахождения пилота. Если вы владеете какой-либо информацией или заметите подозрительное лицо по ориентировке, просьба обращаться в полицию по телефону: "102"!

Украинские военные сбили вражеский самолет у Вознесенского, - полиция 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Пилотов в плен не брать. Это не пушечное мясо. Чтобы обучить одного пилота, нужны сотни тысяч долларов и годы подготовки.
У х,йла этих пилотов не так много
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25.02.2022 10:45
+20
Поймать с собаками , и повесить
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25.02.2022 10:36
+16
Вже зловили підара.Місцві лісники.Бігав по полю як довбйб.Я з Золотоноші,єслі що.
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25.02.2022 10:55
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КАТАПУЛЬТУВАВСЯ!!! а не капітулював!
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25.02.2022 10:34 Ответить
В даному випадку яка катапультувався, так відразу і капітулював.
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25.02.2022 10:45 Ответить
Какая разніца...
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25.02.2022 10:48 Ответить
Поймать с собаками , и повесить
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25.02.2022 10:36 Ответить
Пілот встиг капітулювати під час його падіння. Джерело: https://censor.net/ua/n3319072


Ка-та-пуль-тув-ва-ти-ся, двоїшникі!
Якби "капітулювати", то й шукати було б не треба
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25.02.2022 10:37 Ответить
Ка-ца-пуль-ту-ва-ти-ся !
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25.02.2022 10:38 Ответить
Ваш вариант прямо в точку!
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25.02.2022 10:58 Ответить
Это так важно сейчас?
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25.02.2022 10:53 Ответить
Пилотов в плен не брать. Это не пушечное мясо. Чтобы обучить одного пилота, нужны сотни тысяч долларов и годы подготовки.
У х,йла этих пилотов не так много
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25.02.2022 10:45 Ответить
А що з ними робити , в санаторій відправити , бо він добре навчений
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25.02.2022 10:49 Ответить
Та да, на реабилитации после того как руки отрежут.
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25.02.2022 11:24 Ответить
Знайдуть свинособаку по запаху 😠
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25.02.2022 10:47 Ответить
Вже зловили підара.Місцві лісники.Бігав по полю як довбйб.Я з Золотоноші,єслі що.
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25.02.2022 10:55 Ответить
Чехи только шо сказали, что у Одессы высадился десант. Одесситы, как ситуация?
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25.02.2022 11:03 Ответить

Обращение к украинцам: Украина, вперёд!

https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:05 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:08 Ответить

Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:10 Ответить
Щира подяка чеченському народу , який підтримує Украіну 👍🏼✊🙏🏼
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25.02.2022 12:25 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:11 Ответить
 
 