УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9472 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
34 729 19
Нацполіція (13921) літак (1986) Черкащина (646)

Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція

Українські військові на Золотоніщині збили ворожий літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба областної поліції у фейсбуці.

Зазначається, що правоохоронці та військовослужбовці проводять пошукові роботи. Шукають пілота, який капітулював під час падіння збитого літака.

"Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння.

Просимо місцевість звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хотят ли русские войны? Ці вже нічого не хочуть": Розбита группа російських окупантів на Херсонщині. ВIДЕО 18+

Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження пілота. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілу особу за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону: "102"!

Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
Пилотов в плен не брать. Это не пушечное мясо. Чтобы обучить одного пилота, нужны сотни тысяч долларов и годы подготовки.
У х,йла этих пилотов не так много
показати весь коментар
25.02.2022 10:45
+20
Поймать с собаками , и повесить
показати весь коментар
25.02.2022 10:36
+16
Вже зловили підара.Місцві лісники.Бігав по полю як довбйб.Я з Золотоноші,єслі що.
показати весь коментар
25.02.2022 10:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КАТАПУЛЬТУВАВСЯ!!! а не капітулював!
показати весь коментар
25.02.2022 10:34 Відповісти
В даному випадку яка катапультувався, так відразу і капітулював.
показати весь коментар
25.02.2022 10:45 Відповісти
Какая разніца...
показати весь коментар
25.02.2022 10:48 Відповісти
Поймать с собаками , и повесить
показати весь коментар
25.02.2022 10:36 Відповісти
Пілот встиг капітулювати під час його падіння. Джерело: https://censor.net/ua/n3319072


Ка-та-пуль-тув-ва-ти-ся, двоїшникі!
Якби "капітулювати", то й шукати було б не треба
показати весь коментар
25.02.2022 10:37 Відповісти
Ка-ца-пуль-ту-ва-ти-ся !
показати весь коментар
25.02.2022 10:38 Відповісти
Ваш вариант прямо в точку!
показати весь коментар
25.02.2022 10:58 Відповісти
Это так важно сейчас?
показати весь коментар
25.02.2022 10:53 Відповісти
Пилотов в плен не брать. Это не пушечное мясо. Чтобы обучить одного пилота, нужны сотни тысяч долларов и годы подготовки.
У х,йла этих пилотов не так много
показати весь коментар
25.02.2022 10:45 Відповісти
А що з ними робити , в санаторій відправити , бо він добре навчений
показати весь коментар
25.02.2022 10:49 Відповісти
Та да, на реабилитации после того как руки отрежут.
показати весь коментар
25.02.2022 11:24 Відповісти
Знайдуть свинособаку по запаху 😠
показати весь коментар
25.02.2022 10:47 Відповісти
Вже зловили підара.Місцві лісники.Бігав по полю як довбйб.Я з Золотоноші,єслі що.
показати весь коментар
25.02.2022 10:55 Відповісти
Чехи только шо сказали, что у Одессы высадился десант. Одесситы, как ситуация?
показати весь коментар
25.02.2022 11:03 Відповісти

Обращение к украинцам: Украина, вперёд!

https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
показати весь коментар
25.02.2022 11:05 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!

https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
25.02.2022 11:08 Відповісти

Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
показати весь коментар
25.02.2022 11:10 Відповісти
Щира подяка чеченському народу , який підтримує Украіну 👍🏼✊🙏🏼
показати весь коментар
25.02.2022 12:25 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
показати весь коментар
25.02.2022 11:11 Відповісти
 
 