Українські військові збили ворожий літак поблизу Вознесенського, - поліція

Українські військові на Золотоніщині збили ворожий літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба областної поліції у фейсбуці.

Зазначається, що правоохоронці та військовослужбовці проводять пошукові роботи. Шукають пілота, який капітулював під час падіння збитого літака.

"Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння.

Просимо місцевість звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами. Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження пілота. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите підозрілу особу за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону: "102"!