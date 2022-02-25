Матрос Виталий Скакун вместе с собой подорвал Генический автомобильный мост, чтобы замедлить продвижение врага, - Минобороны

Инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович подорвал Генический мост и погиб. Но смог замедлить продвижение врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В этот трудный день для нашей страны, когда украинский народ дает отпор российским оккупантам по всем направлениям, одним из самых тяжелых мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты.

Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста.

Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что подрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - говорится в сообщении.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию Владимировичу государственной награды.

"Российские оккупанты, знайте, под вашими ногами будет гореть земля! Мы будем биться пока живем! И пока живы будем биться!" - подытожили в МОУ.

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