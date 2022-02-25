Матрос Віталій Скакун разом із собою підірвав Генічеський автомобільний міст, аби уповільнити просування ворога, - Міноборони

Інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович підірвав Генічеський міст та загинув. Але зміг уповільнити просування ворога.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У цей важкий день для нашої країни, коли український народ дає відсіч російським окупантам на усіх напрямках, одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти.

Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Скакун Віталій Володимирович. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок, та повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону", - йдеться в повідомленні.

Командування морської піхоти буде клопотати перед вищим командуванням про присвоєння матросу Скакуну Віталію Володимировичу державної нагороди.

"Російські окупанти, знайте, під вашими ногами горітиме земля! Ми битимемося, поки живемо! І поки живі будемо битися!", - підсумували в МОУ.

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