Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей, - Гайдай

Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусы, которые ехали в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении.

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