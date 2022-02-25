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Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Автобусы, которые ехали в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении.
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+22 Hanka Panyanka
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+18 Игорь Бондович
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Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:
@operativnoZSU
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Увага, Є інфо!
Шевроле Авео, ярко оранжевого цвета, д.н. АН 3492 ОО с шашкой такси.
За рулем водитель Вадим. 50 лет
Коректировщик огня артилерии.
Работает на разведку Рф
коли знешкодять кримський міст??
Интересно что нам позже расскажет найвеличпйший об остановленных ракетных программах и открытых дорогах из Крыма.
кого они там заправляют?
Интересно!!!
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********