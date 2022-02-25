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Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ накрыли

Войска РФ накрыли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусы, которые ехали в Счастье эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами". Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
горите в аду, русские, чтоб ваши гребаные пожары наконец-то сожгли вашу гребаную мацкву
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25.02.2022 11:09
+19
Когда уже Ростов бомбить будут?
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25.02.2022 11:09
+18
Правильно пишут, надо точками У накрывать их аеропорта и артилерию ЗА нашей границей!
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25.02.2022 11:09
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Когда уже Ростов бомбить будут?
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25.02.2022 11:09 Ответить
Оперативний ЗСУ, [25.02.2022 10:40]
Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:

@operativnoZSU
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25.02.2022 11:18 Ответить
А зупинити ці машини і відбити ногами голови власникам?
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25.02.2022 11:38 Ответить
уже, но мало!!! нужно больше целей
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25.02.2022 11:36 Ответить
Правильно пишут, надо точками У накрывать их аеропорта и артилерию ЗА нашей границей!
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25.02.2022 11:09 Ответить
Мілітарний@mil_in_ua

· 4 мин

Увага, Є інфо!
Шевроле Авео, ярко оранжевого цвета, д.н. АН 3492 ОО с шашкой такси.
За рулем водитель Вадим. 50 лет
Коректировщик огня артилерии.
Работает на разведку Рф
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25.02.2022 11:10 Ответить
АНхххх донецкие номера, почему даже то не удивляет. Коктейль Молотова в эту мразь.
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25.02.2022 11:13 Ответить
копіюйте та перекидуйте на всі ресурси! де це є? район, місце?
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25.02.2022 11:13 Ответить
Все традиційно. Як отримують по пиці - починають вбивати мирняк.
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25.02.2022 11:09 Ответить
горите в аду, русские, чтоб ваши гребаные пожары наконец-то сожгли вашу гребаную мацкву
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25.02.2022 11:09 Ответить
.
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25.02.2022 11:10 Ответить
КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ПОКИДЬОК-ВБИВЦЯ БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ.ЗСУ ПОВНА ТА ВСЕБіЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.
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25.02.2022 11:10 Ответить
если автобусов нет, то пусть сидят по подвалам
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25.02.2022 11:10 Ответить
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 11:10 Ответить
А де наші Гради Урагани смерчі ?
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25.02.2022 11:12 Ответить
А это интересный вопрос!
Интересно что нам позже расскажет найвеличпйший об остановленных ракетных программах и открытых дорогах из Крыма.
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25.02.2022 11:29 Ответить
четвертый заправщик около западной границы на флайтрадаре...
кого они там заправляют?
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25.02.2022 11:17 Ответить
Я сомневаюсь что у нас летает 200 разведчиков.
Интересно!!!
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25.02.2022 11:31 Ответить
На кацапских форумах мечтают что если Украина капитулирует за пару дней то и курс срубля и акции обратно вырастут. Мы же не дадим сбыться их мечтам?
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25.02.2022 11:18 Ответить
Зеленский, где наши Грады??
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25.02.2022 11:19 Ответить
На даче красиво стоят. Да и асфальт нынче дорогой.
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25.02.2022 11:32 Ответить
Почему ответок нет по российским объектам на ее территории?
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25.02.2022 11:22 Ответить
нет дальнобойных ракет
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25.02.2022 11:34 Ответить
В асфальт закатаны
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25.02.2022 12:01 Ответить

Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:25 Ответить
Спасибо! Слава Ичкери!
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25.02.2022 11:59 Ответить

Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:26 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:27 Ответить
Спасибо!
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25.02.2022 12:01 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:27 Ответить
кацонацисти
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25.02.2022 11:33 Ответить
 
 