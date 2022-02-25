Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців, - Гайдай

Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "Градами". Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні.

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