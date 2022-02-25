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Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців, - Гайдай
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Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "Градами". Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Hanka Panyanka
показати весь коментар25.02.2022 11:09
+19 Alex Bylim acfe5d4d
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+18 Игорь Бондович
показати весь коментар25.02.2022 11:09
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Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:
@operativnoZSU
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Увага, Є інфо!
Шевроле Авео, ярко оранжевого цвета, д.н. АН 3492 ОО с шашкой такси.
За рулем водитель Вадим. 50 лет
Коректировщик огня артилерии.
Работает на разведку Рф
коли знешкодять кримський міст??
Интересно что нам позже расскажет найвеличпйший об остановленных ракетных программах и открытых дорогах из Крыма.
кого они там заправляют?
Интересно!!!
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********