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Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ накрили

Війська РФ накрили "Градами" автобуси, що прямували до Щастя для евакуації мешканців.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "Градами". Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
горите в аду, русские, чтоб ваши гребаные пожары наконец-то сожгли вашу гребаную мацкву
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25.02.2022 11:09
+19
Когда уже Ростов бомбить будут?
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25.02.2022 11:09
+18
Правильно пишут, надо точками У накрывать их аеропорта и артилерию ЗА нашей границей!
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25.02.2022 11:09
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Когда уже Ростов бомбить будут?
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25.02.2022 11:09 Відповісти
Оперативний ЗСУ, [25.02.2022 10:40]
Ці машини ставлять мітки по Києву . Просимо поширити:

@operativnoZSU
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25.02.2022 11:18 Відповісти
А зупинити ці машини і відбити ногами голови власникам?
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25.02.2022 11:38 Відповісти
уже, но мало!!! нужно больше целей
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25.02.2022 11:36 Відповісти
Правильно пишут, надо точками У накрывать их аеропорта и артилерию ЗА нашей границей!
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25.02.2022 11:09 Відповісти
Мілітарний@mil_in_ua

· 4 мин

Увага, Є інфо!
Шевроле Авео, ярко оранжевого цвета, д.н. АН 3492 ОО с шашкой такси.
За рулем водитель Вадим. 50 лет
Коректировщик огня артилерии.
Работает на разведку Рф
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25.02.2022 11:10 Відповісти
АНхххх донецкие номера, почему даже то не удивляет. Коктейль Молотова в эту мразь.
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25.02.2022 11:13 Відповісти
копіюйте та перекидуйте на всі ресурси! де це є? район, місце?
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25.02.2022 11:13 Відповісти
Все традиційно. Як отримують по пиці - починають вбивати мирняк.
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25.02.2022 11:09 Відповісти
горите в аду, русские, чтоб ваши гребаные пожары наконец-то сожгли вашу гребаную мацкву
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25.02.2022 11:09 Відповісти
.
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25.02.2022 11:10 Відповісти
КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ПОКИДЬОК-ВБИВЦЯ БУДЕ ЗНИЩЕНИЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ.ЗСУ ПОВНА ТА ВСЕБіЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.
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25.02.2022 11:10 Відповісти
если автобусов нет, то пусть сидят по подвалам
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25.02.2022 11:10 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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25.02.2022 11:10 Відповісти
А де наші Гради Урагани смерчі ?
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25.02.2022 11:12 Відповісти
А это интересный вопрос!
Интересно что нам позже расскажет найвеличпйший об остановленных ракетных программах и открытых дорогах из Крыма.
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25.02.2022 11:29 Відповісти
четвертый заправщик около западной границы на флайтрадаре...
кого они там заправляют?
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25.02.2022 11:17 Відповісти
Я сомневаюсь что у нас летает 200 разведчиков.
Интересно!!!
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25.02.2022 11:31 Відповісти
На кацапских форумах мечтают что если Украина капитулирует за пару дней то и курс срубля и акции обратно вырастут. Мы же не дадим сбыться их мечтам?
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25.02.2022 11:18 Відповісти
Зеленский, где наши Грады??
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25.02.2022 11:19 Відповісти
На даче красиво стоят. Да и асфальт нынче дорогой.
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25.02.2022 11:32 Відповісти
Почему ответок нет по российским объектам на ее территории?
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25.02.2022 11:22 Відповісти
нет дальнобойных ракет
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25.02.2022 11:34 Відповісти
В асфальт закатаны
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25.02.2022 12:01 Відповісти

Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:25 Відповісти
Спасибо! Слава Ичкери!
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25.02.2022 11:59 Відповісти

Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:26 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:27 Відповісти
Спасибо!
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25.02.2022 12:01 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:27 Відповісти
кацонацисти
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25.02.2022 11:33 Відповісти
 
 