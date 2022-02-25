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В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС

Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Старобільськ на Луганщині. Горять дві двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається виток газу, - Гайдай. ФОТО

В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Слава нації Смерть москалям
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25.02.2022 08:59
+13
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25.02.2022 09:00
+12
нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

Necro Mancer


@666_mancer

·
12 мин



#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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25.02.2022 09:00
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Слава нації Смерть москалям
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25.02.2022 08:59 Відповісти
Новини зранку радують
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Поки щось огидне не ляпне "верховний"....
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25.02.2022 09:01 Відповісти
Главнокомандующий справляется со своими обязанностями.
Но у Ольгинцев задача-гадить!!!!
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25.02.2022 09:09 Відповісти
ну скажи дебіле про сенс свого висеру ?
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25.02.2022 09:23 Відповісти
а така- кацапи вже в Києві
радісно ?
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25.02.2022 09:11 Відповісти
Ті перевдягнені на трьох захоплених машинах? Вони приречені, головне щоб нікого з наших не забрали на той світ
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25.02.2022 09:26 Відповісти
Поки вони живі.
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25.02.2022 09:27 Відповісти
Вже ні.
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25.02.2022 09:52 Відповісти
На жаль, ще живі.
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25.02.2022 10:10 Відповісти
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Ну Зеля же обещал весной шашлыки кушать......, вот пусть и ест.......
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25.02.2022 09:28 Відповісти
нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

Necro Mancer


@666_mancer

·
12 мин



#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Почитаю поважати Зелю.
Сам не вірю, що це пишу....
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25.02.2022 09:12 Відповісти
про це пишуть кацапські сайти взахльоб, це провокація кацапів вдарити по собі і сказати на іншого
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25.02.2022 09:15 Відповісти
Ага, свій аеродром військовий... Вибрали б жилу будівлю...
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25.02.2022 09:23 Відповісти
У Точка У как они говорят предел 120км.Ближайшее расстояние нашего удара по Миллерово километров 150.
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25.02.2022 09:27 Відповісти
100% кацапская провокация с целью расхерячить ракетами Киев
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25.02.2022 09:23 Відповісти
ЛАПАТНІ ВБИВЦІ УЛЄТЄЛІ В ПУТЄНСКІЙ РАЙ.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ.ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 09:00 Відповісти
Слава Україні !
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25.02.2022 09:02 Відповісти
Слава Україні- ганьба Європі, яка заблокувала відключення росії від SFIFT.виявляється європа продажна дівка!
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25.02.2022 09:09 Відповісти
Європа боїться , що залишиться від газпромівського , кровавого бабла 😡
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25.02.2022 09:24 Відповісти
Запомни ***** ,УКРАИНА тебя утырка чмошного ПОХОРОНИТ !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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25.02.2022 09:22 Відповісти
Слава українським воїнам, захисникам і територіальній обороні. Хлопці та дівчата. Ви найкращі
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25.02.2022 09:25 Відповісти
Героям слава !!
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25.02.2022 09:27 Відповісти
А может уже пора линию фронта переходить, чтобы начать наносить им поражение на Донбассе? Потому, что они уже к Киеву подходят.
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25.02.2022 09:31 Відповісти
Бейте этих Сук, сейчас вы воюете за весь Мир , просто очень много продажных политиков , или просто глупых, у некоторых деменция
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25.02.2022 09:38 Відповісти
Это все хорошо,но стремает отсутствие новостей с Херсонщины. Кто то знает как там дела?
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25.02.2022 09:50 Відповісти
ЗС УКРАЇНИ@ArmedForcesUkr·6 хв

Херсонска область. Під Олешками розбита группа оккупантів 🇷🇺
https://facebook.com/100066660016222/posts/291004886464843/
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25.02.2022 10:14 Відповісти
БРАВО !смерть кацапам!
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25.02.2022 10:21 Відповісти
 
 