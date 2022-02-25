30 962 30
В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, - ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам. В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Lvbnhj
показати весь коментар25.02.2022 08:59
+13 Крэйда Гібсон
показати весь коментар25.02.2022 09:00
+12 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар25.02.2022 09:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Но у Ольгинцев задача-гадить!!!!
радісно ?
Necro Mancer
@666_mancer
·
12 мин
#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
Сам не вірю, що це пишу....
Херсонска область. Під Олешками розбита группа оккупантів 🇷🇺
https://facebook.com/100066660016222/posts/291004886464843/