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В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС

Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам. В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ обстреляли Старобельск в Луганской области. Горят две двухэтажки, перебит газопровод, происходит утечка газа, - Гайдай. ФОТО

В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Слава нації Смерть москалям
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25.02.2022 08:59
+13
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25.02.2022 09:00
+12
нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

Necro Mancer


@666_mancer

·
12 мин



#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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25.02.2022 09:00
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Слава нації Смерть москалям
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25.02.2022 08:59 Ответить
Новини зранку радують
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25.02.2022 09:00 Ответить
Поки щось огидне не ляпне "верховний"....
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25.02.2022 09:01 Ответить
Главнокомандующий справляется со своими обязанностями.
Но у Ольгинцев задача-гадить!!!!
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25.02.2022 09:09 Ответить
ну скажи дебіле про сенс свого висеру ?
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25.02.2022 09:23 Ответить
а така- кацапи вже в Києві
радісно ?
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25.02.2022 09:11 Ответить
Ті перевдягнені на трьох захоплених машинах? Вони приречені, головне щоб нікого з наших не забрали на той світ
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25.02.2022 09:26 Ответить
Поки вони живі.
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25.02.2022 09:27 Ответить
Вже ні.
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25.02.2022 09:52 Ответить
На жаль, ще живі.
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25.02.2022 10:10 Ответить
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25.02.2022 09:00 Ответить
Ну Зеля же обещал весной шашлыки кушать......, вот пусть и ест.......
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25.02.2022 09:28 Ответить
нарешті наші перестали соромитися бити по території Московії

Necro Mancer


@666_mancer

·
12 мин



#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
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25.02.2022 09:00 Ответить
Почитаю поважати Зелю.
Сам не вірю, що це пишу....
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25.02.2022 09:12 Ответить
про це пишуть кацапські сайти взахльоб, це провокація кацапів вдарити по собі і сказати на іншого
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25.02.2022 09:15 Ответить
Ага, свій аеродром військовий... Вибрали б жилу будівлю...
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25.02.2022 09:23 Ответить
У Точка У как они говорят предел 120км.Ближайшее расстояние нашего удара по Миллерово километров 150.
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25.02.2022 09:27 Ответить
100% кацапская провокация с целью расхерячить ракетами Киев
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25.02.2022 09:23 Ответить
ЛАПАТНІ ВБИВЦІ УЛЄТЄЛІ В ПУТЄНСКІЙ РАЙ.СМЕРТЬ РАСЄЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ.ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 09:00 Ответить
Слава Україні !
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25.02.2022 09:02 Ответить
Слава Україні- ганьба Європі, яка заблокувала відключення росії від SFIFT.виявляється європа продажна дівка!
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25.02.2022 09:09 Ответить
Європа боїться , що залишиться від газпромівського , кровавого бабла 😡
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25.02.2022 09:24 Ответить
Запомни ***** ,УКРАИНА тебя утырка чмошного ПОХОРОНИТ !!!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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25.02.2022 09:22 Ответить
Слава українським воїнам, захисникам і територіальній обороні. Хлопці та дівчата. Ви найкращі
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25.02.2022 09:25 Ответить
Героям слава !!
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25.02.2022 09:27 Ответить
А может уже пора линию фронта переходить, чтобы начать наносить им поражение на Донбассе? Потому, что они уже к Киеву подходят.
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25.02.2022 09:31 Ответить
Бейте этих Сук, сейчас вы воюете за весь Мир , просто очень много продажных политиков , или просто глупых, у некоторых деменция
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25.02.2022 09:38 Ответить
Это все хорошо,но стремает отсутствие новостей с Херсонщины. Кто то знает как там дела?
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25.02.2022 09:50 Ответить
ЗС УКРАЇНИ@ArmedForcesUkr·6 хв

Херсонска область. Під Олешками розбита группа оккупантів 🇷🇺
https://facebook.com/100066660016222/posts/291004886464843/
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25.02.2022 10:14 Ответить
БРАВО !смерть кацапам!
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25.02.2022 10:21 Ответить
 
 