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В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вблизи Старобельска украинские артиллеристы нанесли урон оккупантам. В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар. Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", - говорится в сообщении.
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Но у Ольгинцев задача-гадить!!!!
радісно ?
Necro Mancer
@666_mancer
·
12 мин
#Миллерово, Ростовская обл., предположительно, последствия удара "Точкой-У" по аэродрому
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1497100859582255104
Сам не вірю, що це пишу....
Херсонска область. Під Олешками розбита группа оккупантів 🇷🇺
https://facebook.com/100066660016222/posts/291004886464843/