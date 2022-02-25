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В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Киевом идут бои в районе населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Наибольшая опасность сейчас развивается по направлению Дымер-Иванков, это северо-западнее Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - отметил он.

Арестович добавил, что российские войска пытаются наступать.

"Но наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работали "Джавелины"", - рассказал он.

Арестович также сообщил, что пилота самолета, который сбили в пятницу утром в Киеве, взяли в плен.

Также смотрите: Вчера во время атаки войск РФ на Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблизи наших границ, можно Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
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25.02.2022 11:21
+27
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:22
+14
Дави москальских ******** свиней
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25.02.2022 11:23
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Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблизи наших границ, можно Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
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25.02.2022 11:21 Ответить
Треба!

Але Точок-У в нас не вистачає, а на виробництво нових ракет, типу "Сапсана" і "Нептуна", не зробили Держзамовлення. Самі вирішуйте, хто в цьому винен.
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25.02.2022 11:32 Ответить
Есть грады смерч и ураган
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25.02.2022 11:34 Ответить
сорок і сто км дальності. Самі вирішуйте, куди вони дістануть
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25.02.2022 11:44 Ответить
Необходим приказ Верховного
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25.02.2022 11:43 Ответить
Так придавите ему яйца в двери, чт бы приказал.
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25.02.2022 11:50 Ответить
тактически это правильно, но технически не знаю, есть ли возможность. Аэродром в ростовщине вроде херякнули
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25.02.2022 13:12 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:22 Ответить
Молодцы!)
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25.02.2022 11:22 Ответить
Дави москальских ******** свиней
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25.02.2022 11:23 Ответить
Арестович--бери автомат і досить базікати. Ти ж говорив ,що пішов від брехунів.
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25.02.2022 11:23 Ответить
Минометами пристрелять все главные дороги и развязки, а обочину заминировать и месить кацапоидов по мере их поступления
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25.02.2022 11:24 Ответить
***** кацапью!)
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25.02.2022 11:25 Ответить


БАЙДЕН!!!!! Прочитай Устав ООН и ты поймеш свою РЕАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ "НИКЧЕМИ" ... санкции в данном случае для ОТМАЗКИ ... НО УКР.НАРОД, КОТОРОГО УБИВАЮТ, - НЕ ДУРНИ!
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25.02.2022 11:27 Ответить
Вчера отдали славный город Конотоп, а завтра - столицу?
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25.02.2022 11:29 Ответить
И не мечтай, засранец.Конотоп ещё вернётся , его уже 2 раза отбивали.
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25.02.2022 11:38 Ответить
ЗСУ Герои. Нато и Раха Гандоны.
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25.02.2022 11:30 Ответить
Богоизбранные?
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25.02.2022 11:51 Ответить
Дымер и Гомель - это ведь совершенно разные направления...
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25.02.2022 11:38 Ответить
Твоя правда,только Гомель в Беларуси,а здесь речь о Гостомеле
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25.02.2022 11:41 Ответить
Я неправильно написал. Гостомель - это северо-западный въезд в Киев - выход на Берковцы. Дымер - это вышгородское направление - выход на Оболонь и Куреневку.
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26.02.2022 22:31 Ответить


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:39 Ответить


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:39 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:41 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:41 Ответить
что у нас с обеспечением? хватит ли расходников? не слышал ни об одном новом борте с оружием.....
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25.02.2022 12:02 Ответить
красивое...
«Промсвязьбанк» предупредил, что клиенты банка не смогут использовать бесконтактные платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате картами Visa и Mastercard как в России, так и за рубежом из-за наложенных 22 февраля на финансовую организацию санкций в США.
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25.02.2022 13:15 Ответить
 
 