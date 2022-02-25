В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Киевом идут бои в районе населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча.
Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Наибольшая опасность сейчас развивается по направлению Дымер-Иванков, это северо-западнее Киева. Там бои сейчас уже идут в районах населенных пунктов Гостомель, Ворзель и Буча", - отметил он.
Арестович добавил, что российские войска пытаются наступать.
"Но наши десантные механизированные части выставили надежный заслон, уничтожено несколько вертолетов противника и по меньшей мере одна колонна боевой техники, работали "Джавелины"", - рассказал он.
Арестович также сообщил, что пилота самолета, который сбили в пятницу утром в Киеве, взяли в плен.
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