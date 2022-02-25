В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої, – Арестович
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Під Києвом ідуть бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Найбільша небезпека зараз розвивається з напрямку Димер-Іванків, це північний захід від Києва. Там бої зараз уже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча", - зазначив він.
Арестович додав, що російські війська намагаються наступати.
"Але наші десантні механізовані частини виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніка, працювали "Джавеліни"", - розповів він.
Арестович також повідомив, що пілота літака, який збили у п’ятницю зранку в Києві, взяли в полон.
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