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В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Києвом ідуть бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Найбільша небезпека зараз розвивається з напрямку Димер-Іванків, це північний захід від Києва. Там бої зараз уже йдуть в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча", - зазначив він.

Арестович додав, що російські війська намагаються наступати.

"Але наші десантні механізовані частини виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніка, працювали "Джавеліни"", - розповів він.

Арестович також повідомив, що пілота літака, який збили у п’ятницю зранку в Києві, взяли в полон.

Читайте також: В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблизи наших границ, можно Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
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25.02.2022 11:21
+27
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:22
+14
Дави москальских ******** свиней
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25.02.2022 11:23
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Надо бить на опережение ракетами по скоплению воен. техники в беларуси и россии вблизи наших границ, можно Точками-У, война открытая, уже нечего боятся. Оккупанты будут шокированы и скорее деморализированные после этого.
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25.02.2022 11:21 Відповісти
Треба!

Але Точок-У в нас не вистачає, а на виробництво нових ракет, типу "Сапсана" і "Нептуна", не зробили Держзамовлення. Самі вирішуйте, хто в цьому винен.
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25.02.2022 11:32 Відповісти
Есть грады смерч и ураган
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25.02.2022 11:34 Відповісти
сорок і сто км дальності. Самі вирішуйте, куди вони дістануть
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25.02.2022 11:44 Відповісти
Необходим приказ Верховного
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25.02.2022 11:43 Відповісти
Так придавите ему яйца в двери, чт бы приказал.
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25.02.2022 11:50 Відповісти
тактически это правильно, но технически не знаю, есть ли возможность. Аэродром в ростовщине вроде херякнули
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25.02.2022 13:12 Відповісти
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 11:22 Відповісти
Молодцы!)
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25.02.2022 11:22 Відповісти
Дави москальских ******** свиней
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25.02.2022 11:23 Відповісти
Арестович--бери автомат і досить базікати. Ти ж говорив ,що пішов від брехунів.
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25.02.2022 11:23 Відповісти
Минометами пристрелять все главные дороги и развязки, а обочину заминировать и месить кацапоидов по мере их поступления
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25.02.2022 11:24 Відповісти
***** кацапью!)
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25.02.2022 11:25 Відповісти


БАЙДЕН!!!!! Прочитай Устав ООН и ты поймеш свою РЕАЛЬНУЮ СУЩНОСТЬ "НИКЧЕМИ" ... санкции в данном случае для ОТМАЗКИ ... НО УКР.НАРОД, КОТОРОГО УБИВАЮТ, - НЕ ДУРНИ!
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25.02.2022 11:27 Відповісти
Вчера отдали славный город Конотоп, а завтра - столицу?
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25.02.2022 11:29 Відповісти
И не мечтай, засранец.Конотоп ещё вернётся , его уже 2 раза отбивали.
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25.02.2022 11:38 Відповісти
ЗСУ Герои. Нато и Раха Гандоны.
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25.02.2022 11:30 Відповісти
Богоизбранные?
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25.02.2022 11:51 Відповісти
Дымер и Гомель - это ведь совершенно разные направления...
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25.02.2022 11:38 Відповісти
Твоя правда,только Гомель в Беларуси,а здесь речь о Гостомеле
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25.02.2022 11:41 Відповісти
Я неправильно написал. Гостомель - это северо-западный въезд в Киев - выход на Берковцы. Дымер - это вышгородское направление - выход на Оболонь и Куреневку.
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26.02.2022 22:31 Відповісти


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:39 Відповісти


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:39 Відповісти


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:41 Відповісти
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:41 Відповісти
что у нас с обеспечением? хватит ли расходников? не слышал ни об одном новом борте с оружием.....
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25.02.2022 12:02 Відповісти
красивое...
«Промсвязьбанк» предупредил, что клиенты банка не смогут использовать бесконтактные платежные системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате картами Visa и Mastercard как в России, так и за рубежом из-за наложенных 22 февраля на финансовую организацию санкций в США.
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25.02.2022 13:15 Відповісти
 
 