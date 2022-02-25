В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель

Можливий захід противника у Ворзель та навколишні населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у фейсбуці.

"Ворзель, Київська область можливий захід противника у навколишні населені пункти. Пали окупанта! Всі до зброї!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж