В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель
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Можливий захід противника у Ворзель та навколишні населені пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у фейсбуці.
"Ворзель, Київська область можливий захід противника у навколишні населені пункти. Пали окупанта! Всі до зброї!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+18 Sophia-Maria Duglass
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+11 Владислав Васильченко
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идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке
Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .
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