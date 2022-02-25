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В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Можливий захід противника у Ворзель та навколишні населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у фейсбуці.

"Ворзель, Київська область можливий захід противника у навколишні населені пункти. Пали окупанта! Всі до зброї!" - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Переважаючі сили ворога зупинено на рубежі річки Тетерів на Київщині. Міст зруйновано, щоб перекрити шлях танкам РФ, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

В ЗСУ попереджають, що війська РФ можуть зайти у Ворзель 01
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Топ коментарі
+29
НАСТАВ ЧАС-ВСЯ УКРАЇНА-ЦЕ ЗСУ
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25.02.2022 08:23
+18
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .
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25.02.2022 08:26
+11
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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25.02.2022 08:28
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НАСТАВ ЧАС-ВСЯ УКРАЇНА-ЦЕ ЗСУ
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25.02.2022 08:23 Відповісти
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .
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25.02.2022 08:26 Відповісти
Разжиревшие евнухи....
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25.02.2022 08:30 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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25.02.2022 08:28 Відповісти
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
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25.02.2022 08:28 Відповісти
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 08:31 Відповісти
будут брать гостомель опять, наверное, для плацдарма
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25.02.2022 08:34 Відповісти
Там певно аеропорт не придатний дляпосадки
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25.02.2022 08:40 Відповісти
В ЄС, Євросоюзі, вийшла резолюція, всі російські військові, які здались в полон в Україні, можуть бути репатрійовані в країни ЄС і після процедур отримати громадянство!
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25.02.2022 08:35 Відповісти
Сподіваюсь це правда. А головне треба щоб рашиссти про це дізналися (що навряд).
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25.02.2022 08:42 Відповісти
...))...
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25.02.2022 08:45 Відповісти
ссылка?
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25.02.2022 08:42 Відповісти
...))...
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25.02.2022 08:46 Відповісти
касабів потрібно допускати туди, де погано вдобрена земля, хоч добриво з них набагато гірше ніж гівно з під свинки, але дармове ж.....
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25.02.2022 08:42 Відповісти
У нас на работе ,все за Украину , и не понимают, Байдена ,
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25.02.2022 09:32 Відповісти
 
 