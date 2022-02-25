РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4044 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
28 192 16
война (46763) Киевская область (3537)

В ВСУ предупреждают, что войска РФ могут зайти в Ворзель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Возможен заход противника в Ворзель и окрестные населенные пункты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.

"Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Жги оккупанта! Все к оружию!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Превосходящие силы врага остановлены на рубеже реки Тетерев в Киевской области. Мост разрушен, чтобы перекрыть путь танкам РФ, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

В ВСУ предупреждают, что войска РФ могут зайти в Ворзель 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
НАСТАВ ЧАС-ВСЯ УКРАЇНА-ЦЕ ЗСУ
показать весь комментарий
25.02.2022 08:23
+18
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .
показать весь комментарий
25.02.2022 08:26
+11
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
показать весь комментарий
25.02.2022 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАСТАВ ЧАС-ВСЯ УКРАЇНА-ЦЕ ЗСУ
показать весь комментарий
25.02.2022 08:23 Ответить
ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЙНА
идёт типично африканский переворот по смене власть , в котором раша поднаторела в Африке

Хутин хочет убрать легитимную власть в Киеве и поставить свой марионеточный режим
США ЕС ООН ПАСЕ - проосто наблюдают за убийством демократии в Украине .
показать весь комментарий
25.02.2022 08:26 Ответить
Разжиревшие евнухи....
показать весь комментарий
25.02.2022 08:30 Ответить
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Задавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
показать весь комментарий
25.02.2022 08:28 Ответить
В спам отправляйте провокаторов в коментах (по типу все пропало) !!!
показать весь комментарий
25.02.2022 08:28 Ответить
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
показать весь комментарий
25.02.2022 08:31 Ответить
будут брать гостомель опять, наверное, для плацдарма
показать весь комментарий
25.02.2022 08:34 Ответить
Там певно аеропорт не придатний дляпосадки
показать весь комментарий
25.02.2022 08:40 Ответить
В ЄС, Євросоюзі, вийшла резолюція, всі російські військові, які здались в полон в Україні, можуть бути репатрійовані в країни ЄС і після процедур отримати громадянство!
показать весь комментарий
25.02.2022 08:35 Ответить
Сподіваюсь це правда. А головне треба щоб рашиссти про це дізналися (що навряд).
показать весь комментарий
25.02.2022 08:42 Ответить
...))...
показать весь комментарий
25.02.2022 08:45 Ответить
ссылка?
показать весь комментарий
25.02.2022 08:42 Ответить
...))...
показать весь комментарий
25.02.2022 08:46 Ответить
касабів потрібно допускати туди, де погано вдобрена земля, хоч добриво з них набагато гірше ніж гівно з під свинки, але дармове ж.....
показать весь комментарий
25.02.2022 08:42 Ответить
У нас на работе ,все за Украину , и не понимают, Байдена ,
показать весь комментарий
25.02.2022 09:32 Ответить
 
 