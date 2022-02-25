В ВСУ предупреждают, что войска РФ могут зайти в Ворзель
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Возможен заход противника в Ворзель и окрестные населенные пункты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Фейсбуке.
"Ворзель, Киевская область возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Жги оккупанта! Все к оружию!" – говорится в сообщении.
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