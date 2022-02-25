В Киеве объявлена воздушная тревога: всех призывают немедленно направляться в укрытия
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"!!Внимание! Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий25.02.2022 11:32
+8 Галина Шалаева 6370bbe2
показать весь комментарий25.02.2022 11:37
+7 Vlad Hof
показать весь комментарий25.02.2022 11:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Победим ,потом будешь рассказывать.
25 лютого з 10.00 до 13.00 у КНП «Київська міська клінічна лікарня #18, бульвар Т.ШЕВЧЕНКА 17 буде працювати бригада міського центру переливання крові.
Запрошуємо усіх, хто бажає бути донором та здати кров для поранених та потерпілих.
Пункт буде розташовано на 1 поверсі гінекологічного корпусу.
Вхід з тильної сторони. Контактна особа Мірошніченко Неля Михайлівна +380 (96) 185 88 0811:00
Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********