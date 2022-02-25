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В Киеве объявлена воздушная тревога: всех призывают немедленно направляться в укрытия

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве объявлена воздушная тревога: всех призывают немедленно направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"!!Внимание! Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время сигнала "Воздушная тревога" шесть наземных станций метро не будут работать, - КГГА. СПИСОК

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Тримайтеся!!!!!!!
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25.02.2022 11:32
+8
Сами в гамне живут и нас затягивают два враждебных монстра.
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25.02.2022 11:37
+7
Никто им не даст переговариваться
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25.02.2022 11:40
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Тримайтеся!!!!!!!
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25.02.2022 11:32 Ответить
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
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25.02.2022 13:47 Ответить
Я не знаю як докричатися. Не чутно її, Дізнаюся тут! Я чую бій на відстані 10 км, а сирени немає!
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25.02.2022 11:34 Ответить
Бой и воздушная тревога- две разные вещи
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25.02.2022 11:41 Ответить
Я маю на увазі, що чую бій за10 км, а от сирени яка має бути ближче - ні! В КМДА додзвонитися неможливо.
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25.02.2022 11:54 Ответить
Сами в гамне живут и нас затягивают два враждебных монстра.
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25.02.2022 11:37 Ответить
Никто им не даст переговариваться
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25.02.2022 11:40 Ответить
Заганяйя ПРовокатора.. в спам
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25.02.2022 11:42 Ответить
Уймись,не время.
Победим ,потом будешь рассказывать.
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25.02.2022 11:42 Ответить
засохни, гнида!
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25.02.2022 11:51 Ответить
здохни мразь
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25.02.2022 11:55 Ответить
Бот,ти дурень
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25.02.2022 12:06 Ответить
Харьков молчит что там?
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25.02.2022 11:40 Ответить
Объявлена тревога, прилёты по жилым кварталам в разных районах...
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25.02.2022 11:51 Ответить
а мне звонили только что, сидят по домам не выходят ничего нет центр города
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25.02.2022 11:53 Ответить
Странно, у нас на холодной тряслись окна, разрывы были со стороны центра, точно не знаю но похоже Град
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25.02.2022 11:56 Ответить
вчера искали убежище, то что во дворе затоплен водой. ночь дома с утра снова ищут ближайшие убежища там список большой метро далеко идти что до ст.Захисникив что до центра. Нашли место вроде в прокуратуре только холодно
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25.02.2022 12:01 Ответить
ну так,где салтовка и где холодная гора...расстояния ого-го
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25.02.2022 12:01 Ответить
10 км
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25.02.2022 12:04 Ответить
Все спускаются в метро
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25.02.2022 11:57 Ответить
Я не ошибся, уже в сети есть фото торчащих в асфальте ракет
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25.02.2022 12:02 Ответить
УВАГА!!! ВАЖЛИВО!!! ПРОХАННЯ РОЗПОВСЮДИТИ!!!

25 лютого з 10.00 до 13.00 у КНП «Київська міська клінічна лікарня #18, бульвар Т.ШЕВЧЕНКА 17 буде працювати бригада міського центру переливання крові.
Запрошуємо усіх, хто бажає бути донором та здати кров для поранених та потерпілих.
Пункт буде розташовано на 1 поверсі гінекологічного корпусу.
Вхід з тильної сторони. Контактна особа Мірошніченко Неля Михайлівна +380 (96) 185 88 0811:00
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25.02.2022 11:42 Ответить
вже якась ***** летить в нас від свинособак
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25.02.2022 11:49 Ответить
Украина держись ! Весь мир с Вами. Мордор будет разрушен !!! Без паники !!!
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25.02.2022 11:52 Ответить


Агрессия России. Обращение Анзора Масхадова к народу Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=mcZfH3MlIXM
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25.02.2022 11:53 Ответить


Обращение к украинцам: Украина, вперёд!
https://www.youtube.com/watch?v=UItWNv4LAYs
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25.02.2022 11:54 Ответить


Украина, чеченцы с тобой!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.02.2022 11:55 Ответить
VIDEO: https://t.me/BerezaJuice/9561
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25.02.2022 11:58 Ответить
Внимание! Поступила инфа, что в районе ж/д вокзала в Киеве обнаружена вражеская ДРГ. Тероборона Соломенского района - будьте готовы!
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25.02.2022 12:02 Ответить
Уже холодные👍
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25.02.2022 12:09 Ответить
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
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25.02.2022 13:45 Ответить
 
 