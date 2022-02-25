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Украинские военные сбили российскую крылатую ракету под Винницей, - глава ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные сбили российскую крылатую ракету под Винницей, - глава ОГА

Под Винницей силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в Фейсбуке.

"Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей! Слава ВСУ!" - написал Борзов.

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Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео.

Украинские военные сбили российскую крылатую ракету под Винницей, - глава ОГА 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+38
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25.02.2022 12:01
+26
тримай но без жмуров
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25.02.2022 11:52
+19
давайте більше відео зажмурених кацапів
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25.02.2022 11:51
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давайте більше відео зажмурених кацапів
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25.02.2022 11:51 Ответить
тримай но без жмуров
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25.02.2022 11:52 Ответить
со жмурами лучше
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25.02.2022 12:25 Ответить
со жмурами то уже металлолом. Лучше танк отдельно, котлеты отдельно
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25.02.2022 14:02 Ответить
комментарий отмечен как спам
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25.02.2022 11:55 Ответить
***, Гена иди бухать, прономерованный крокодильчик.
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25.02.2022 11:59 Ответить
один вопрос для таких как ты . Ты в жизни тоже такой @бнутый, или только на сайте ?
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25.02.2022 12:06 Ответить
Урод, я сейчас с отдела иду стоят 5 ментов на входе ,ничего не раздаем все начальство уехало
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25.02.2022 12:26 Ответить
гена , в глазах такого урода как ты , все уроды . Таким как ты #всёпропало даже рогатку нелья , гоко себе выбьешь .
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25.02.2022 13:02 Ответить
панікерів усіх в СПАМ
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25.02.2022 11:57 Ответить
Слышь ты не паникер , ты сам лично пробывал получить обещанное оружие - простой с паспортом - я со вчерашнего дня по городу бегал и кезде хрен . Сейчас в ГОВД идём может хоть менты чего дадут
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25.02.2022 12:06 Ответить
Так тримати, ЗСУ найкращі.
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25.02.2022 11:58 Ответить
.
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25.02.2022 11:58 Ответить
.
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25.02.2022 12:01 Ответить
мелькала новость, что кто то попал в плен...
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25.02.2022 12:05 Ответить
Жартуєте? Це Герої, читайте новини за вчора.
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25.02.2022 12:10 Ответить
не шучу, с утра проскакивал заголовок с такой новостью и что герои, ни кто не сомневается ну и если кто то выживет еще лучше...
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25.02.2022 12:13 Ответить
Нажаль ні 😔
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25.02.2022 12:16 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3318965/********************************************************************
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25.02.2022 12:12 Ответить
Вирым ЗСУ
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25.02.2022 12:01 Ответить
Послухайте наших солдатів. Це сюжет для фільму... https://youtu.be/kBaxJIZjKM8
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25.02.2022 12:03 Ответить
Украина - для России Massengrab! Каждые 200 секунд подыхает один русский солдат.
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25.02.2022 12:05 Ответить
То гарно... але україці мають час і мають надхнення .
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25.02.2022 12:42 Ответить
Так, знайомий підтверджуює! Дійсно збили! Слава ВСУ!
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25.02.2022 12:07 Ответить
Збивати падлюк усіх.
Слава Захистникам України!
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25.02.2022 12:11 Ответить
Ребята-защитники!!Дай Бог вам сил!!
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25.02.2022 12:12 Ответить
Зараз почнеться понос що я - провокатор, але, шановні, знаєте чому )(уйло до нас лізе? ТОМУ ЩО МИ РОЗМОВЛЯЄМО РОСІЙСЬКОЮ! Повірте: якщо б Харків розмовляв українською, миттєво відпали б усі питання! Це фантастика, але це - правда.
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25.02.2022 12:52 Ответить
Вот ты розмовляешь на мове , но сидишь за клавиатуровй, а я знаю русскоязычных днепрян , одесситов которые сейчас там, в ВСУ .Так кто из вас больший патриот? И да , ты реально провокатор.
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25.02.2022 13:21 Ответить
Средства ПВО и ПРО - это то, что сейчас особенно требуется Украине, ТРЕБУЙТЕ от "харантов" (будапешсткой туалетной бумаги), чтоб поставляли необходимое вооружение (это не просто помощь, а откуп за их ПОЗОР)!
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25.02.2022 13:24 Ответить
 
 