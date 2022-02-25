Украинские военные сбили российскую крылатую ракету под Винницей, - глава ОГА
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Под Винницей силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов в Фейсбуке.
"Наши военные сбили российскую крылатую ракету – под Винницей! Слава ВСУ!" - написал Борзов.
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало видео.
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