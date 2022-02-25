Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА. ВIДЕО

Під Вінницею сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у фейсбуці.

"Наші військові збили російську крилату ракету – під Вінницею! Слава ЗСУ!", - написав Борзов.

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Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відео.