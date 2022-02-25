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Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА. ВIДЕО

Під Вінницею сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у фейсбуці.

"Наші військові збили російську крилату ракету – під Вінницею! Слава ЗСУ!", - написав Борзов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали знищену на Херсонщині колону артилерії військ РФ. ВIДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відео.

Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА 01
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Топ коментарі
+38
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25.02.2022 12:01
+26
тримай но без жмуров
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25.02.2022 11:52
+19
давайте більше відео зажмурених кацапів
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25.02.2022 11:51
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давайте більше відео зажмурених кацапів
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25.02.2022 11:51 Відповісти
тримай но без жмуров
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25.02.2022 11:52 Відповісти
со жмурами лучше
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25.02.2022 12:25 Відповісти
со жмурами то уже металлолом. Лучше танк отдельно, котлеты отдельно
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25.02.2022 14:02 Відповісти
коментар відмічено як спам
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25.02.2022 11:55 Відповісти
***, Гена иди бухать, прономерованный крокодильчик.
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25.02.2022 11:59 Відповісти
один вопрос для таких как ты . Ты в жизни тоже такой @бнутый, или только на сайте ?
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25.02.2022 12:06 Відповісти
Урод, я сейчас с отдела иду стоят 5 ментов на входе ,ничего не раздаем все начальство уехало
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25.02.2022 12:26 Відповісти
гена , в глазах такого урода как ты , все уроды . Таким как ты #всёпропало даже рогатку нелья , гоко себе выбьешь .
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25.02.2022 13:02 Відповісти
панікерів усіх в СПАМ
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25.02.2022 11:57 Відповісти
Слышь ты не паникер , ты сам лично пробывал получить обещанное оружие - простой с паспортом - я со вчерашнего дня по городу бегал и кезде хрен . Сейчас в ГОВД идём может хоть менты чего дадут
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25.02.2022 12:06 Відповісти
Так тримати, ЗСУ найкращі.
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25.02.2022 11:58 Відповісти
.
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25.02.2022 11:58 Відповісти
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25.02.2022 12:01 Відповісти
мелькала новость, что кто то попал в плен...
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25.02.2022 12:05 Відповісти
Жартуєте? Це Герої, читайте новини за вчора.
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25.02.2022 12:10 Відповісти
не шучу, с утра проскакивал заголовок с такой новостью и что герои, ни кто не сомневается ну и если кто то выживет еще лучше...
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25.02.2022 12:13 Відповісти
Нажаль ні 😔
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25.02.2022 12:16 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3318965/********************************************************************
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25.02.2022 12:12 Відповісти
Вирым ЗСУ
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25.02.2022 12:01 Відповісти
Послухайте наших солдатів. Це сюжет для фільму... https://youtu.be/kBaxJIZjKM8
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25.02.2022 12:03 Відповісти
Украина - для России Massengrab! Каждые 200 секунд подыхает один русский солдат.
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25.02.2022 12:05 Відповісти
То гарно... але україці мають час і мають надхнення .
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25.02.2022 12:42 Відповісти
Так, знайомий підтверджуює! Дійсно збили! Слава ВСУ!
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25.02.2022 12:07 Відповісти
Збивати падлюк усіх.
Слава Захистникам України!
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25.02.2022 12:11 Відповісти
Ребята-защитники!!Дай Бог вам сил!!
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25.02.2022 12:12 Відповісти
Зараз почнеться понос що я - провокатор, але, шановні, знаєте чому )(уйло до нас лізе? ТОМУ ЩО МИ РОЗМОВЛЯЄМО РОСІЙСЬКОЮ! Повірте: якщо б Харків розмовляв українською, миттєво відпали б усі питання! Це фантастика, але це - правда.
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25.02.2022 12:52 Відповісти
Вот ты розмовляешь на мове , но сидишь за клавиатуровй, а я знаю русскоязычных днепрян , одесситов которые сейчас там, в ВСУ .Так кто из вас больший патриот? И да , ты реально провокатор.
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25.02.2022 13:21 Відповісти
Средства ПВО и ПРО - это то, что сейчас особенно требуется Украине, ТРЕБУЙТЕ от "харантов" (будапешсткой туалетной бумаги), чтоб поставляли необходимое вооружение (это не просто помощь, а откуп за их ПОЗОР)!
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25.02.2022 13:24 Відповісти
 
 