Українські військові збили російську крилату ракету під Вінницею, - голова ОДА. ВIДЕО
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Під Вінницею сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у фейсбуці.
"Наші військові збили російську крилату ракету – під Вінницею! Слава ЗСУ!", - написав Борзов.
Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало відео.
Топ коментарі
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