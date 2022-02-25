КГГА опубликовала список аптек КП "Фармация", работающих в штатном режиме: адреса
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
КГГА опубликовала список аптек КП "Фармация", работающих в штатном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации КП "Фармация" по состоянию на 25.02.2022 с 9:00 до 18:00 работают следующие аптеки:
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вчера вечером нам написал читатель, который находился на госпитализации в гомельской больнице. По его словам, днем 24 февраля его (как и других больных), выписали. Читатель рассказывал, что на выписку отправили даже лежачих пациентов.
Схожая ситуация и в Гомельской детской больнице. Читатель пишет со слов своей родственницы, которая работает там. Утверждается, что со стороны руководства было «устное приказание очистить хирургическое отделение этой больницы».
Похоже, ситуация затронула не только больницы: читатель, ссылаясь на «руководство одного из медицинских учреждений Гомеля», рассказывает, что в области главврачам поликлиник «было приказано сформировать выездные бригады составом около 3−4 человек, укомплектованные и готовые оказывать помощь раненым».
=========================
Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.