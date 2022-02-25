КГГА опубликовала список аптек КП "Фармация", работающих в штатном режиме: адреса

КГГА опубликовала список аптек КП "Фармация", работающих в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации КП "Фармация" по состоянию на 25.02.2022 с 9:00 до 18:00 работают следующие аптеки:













