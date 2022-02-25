РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4026 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
64 276 98
война (46763) Киев (24537)

На Оболони в Киеве готовятся встречать оккупантов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Оболони в Киеве готовятся встречать оккупантов. ВИДЕО

На столичной Оболони раздают оружие мужчинам для защиты города. Внимание! Нецензурная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что видео снято на столичной Оболони.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разрушенный мост, ведущий из Ирпеня в Киев: "Вот что ты несешь другим народам, "великий русский народ". ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
Правильно. Іншого виходу немає.
Вся країна тепер ЗСУ.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:29
+59
Героям слава !!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28
+52
тримайтесь
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тримайтесь
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28 Ответить
Одно настораживает, у кого это оружие потом останется после разгрома орков.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:28 Ответить
а скільки зброї залишать орки ?
війна це така штука..
показать весь комментарий
25.02.2022 14:30 Ответить
не переймайтеся . Захід дасть грошей на викуп і ми всю зброю назад принесемо або поміняємо на інструменти чи побутову техніку
показать весь комментарий
25.02.2022 14:32 Ответить
Ага. І що вони з нею робитимуть: стрілятимуть по кацапам чи сховають, щоб потім продати. А якщо російські диверсанти розберуть нашу зброю?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:32 Ответить
а ты Зин молчала бы... (с)
показать весь комментарий
25.02.2022 14:36 Ответить
иди на хер шмара
показать весь комментарий
25.02.2022 14:53 Ответить
зброя піде потім на бандитизм. Но це краще ніж окупація.

П.С.: краще давати зброю по документам. Но якщо кацапи планують шурмовати сьогодні/завтра і часу немає, то я теж роздавав би зброю.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:34 Ответить
Вони вже штурмують.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:46 Ответить
Правильно. Іншого виходу немає.
Вся країна тепер ЗСУ.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:29 Ответить
Втікає багато.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:12 Ответить
Звісно, втікає.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:16 Ответить
А ви де ?
показать весь комментарий
25.02.2022 17:17 Ответить
Як думаєте - встоїмо ?
показать весь комментарий
25.02.2022 17:19 Ответить
Ми так. Головнокомандувач, не знаю.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:20 Ответить
Ну, не велика втрата , я вважаю.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:22 Ответить
Але він зараз торимає ричаги.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:25 Ответить
Ви не в дома чи що ?
показать весь комментарий
25.02.2022 17:28 Ответить
У вашому районі помічений підозрілий священик.
показать весь комментарий
25.02.2022 17:34 Ответить
Крім Києва в Україні ще багато міст. На всіх у орди орків не вистачить. Головне не складати руки і триматись до кінця. Якщо це потрібно то нехай Зе переїзджає в Хмельницький. І так з міста до міста поки ворог не видихається.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:30 Ответить
Київ здавати не треба, якщо є можливості і добра воля населення його захищати, ні в якому разі!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:31 Ответить
Киев не сдадим, московиты захлебнутся своей кровь.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:54 Ответить
Tesaugo jus Dievas. Gospodj xrani vas.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:19 Ответить
НАБОЇВ МАЛО, ДЕ НАБОЇ?!!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:30 Ответить
Парни, достойно встретьте врага, но и себя берегите! Вы самые смелые и лучшие! Уважение вам и честь, как и всем нашим воинам по всей Украине!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:31 Ответить
Як я пишаюсь нашими громадянами!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:32 Ответить
Одне серце на всіх.В якому живе Україна!А Україна у нас одна.Це наш спільний дім.Тут живуть наші батьки,діти ,внуки.Тут століттями віддавали і віддають життя наші герої.Наші найкращі люди.Невже ж ми здамося,-да ніколи.Ми вільні були і будем.Слава нашим найхоробрішім і найгарнішим чоловікам.Ми любим вас.Бережіть себе .Повертайтесь до нас живими ,дуже просим вас.Слава Україні!Смерть ворогам!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:53 Ответить
Красавчики!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:32 Ответить
Так має бути у кожному місті та селі Вся Україна має стати Зміїним
показать весь комментарий
25.02.2022 14:41 Ответить
такі відео треба скидати на кацапські сайти
нехай бачуть які квіти для них в Україні
показать весь комментарий
25.02.2022 14:55 Ответить
Кадры на века!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:33 Ответить
И зачем было людям морочить голову со сбором справок для разрешения на оружие ? Вот оно - бери не хочу !
показать весь комментарий
25.02.2022 14:33 Ответить
Русские, вас тут ждут! Вас будут убивать! Идите домой, к маме!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:35 Ответить
Доброї охоти вам, брати та сестри!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:35 Ответить

Мы принимаем бой!
UA 0:23 / 3:28 Это была славная охота
показать весь комментарий
25.02.2022 16:17 Ответить
Я уже сбу пишу ежедневно. Присоединяйтесь, надо блокировать сепарские телеграмм-каналы. Они раскрывают все передвижения наших войск. У нас в Одессе это Ху.вая Одесса и Одесса как она есть. В вашем городе, возможно, тоже такие есть. Пишите в сбу с фото скринами этих каналов! Помогите нашим воинам с тыла!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:35 Ответить
Пиши туда дезу якобы от местных. Если фотошопом владеешь ложи "технику" на Street view
показать весь комментарий
25.02.2022 14:43 Ответить
Я вот одного не понимаю,неужели они думают,что зайдя в Киев они типа "победят"? Их же на каждом углу уничтожать будут,постоянно и регулярно,в любом населённом пункте Украины,это же теперь всё-на века,неужели они реально настолько тупорылые?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:36 Ответить
Важно не дати їм нормально зайти, бо потім вони беруть в заручники жінок і дітей всього Києва.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:38 Ответить
Если кацапы даже и зайдут , то им придётся ещё и УДЕРЖАТЬ всё это…
А вот тут вся надежда на наших воинов и тероборону у которых есть оружие !!!
Убивать, резать, сжигать, уничтожать их всех любым способом , без жалости и сожаления!!!
У наших преимущество , они знают каждый дом, каждый поворот .
Надеюсь , козломордые не успеют дупля отбить , как будут уже покойниками!
показать весь комментарий
25.02.2022 18:10 Ответить
путін хоче громадянської війни
показать весь комментарий
25.02.2022 14:48 Ответить
какой громадянської війни ??? вы о чем?
пут... ***** хочет кровью украинцев залить их города и села...а те кто останется чтоб забыли и веру и мову и волю и Историю свою и своих предков...
показать весь комментарий
25.02.2022 14:59 Ответить
треба було слухати.і ще .на переговорах з ЗЄ путін запропонує мертвечука на прем'єра.якщо ЗЄ погодиться ,буде громадянська війна.путін сказав,що зробить громадянську війну в Україні.
показать весь комментарий
25.02.2022 15:13 Ответить
громадянська війна це війна між українцями, всередені України...
коли рашкіна армія зайшла на нашу теріторію і обстрілює українські місті - війна вже ніколи не стане громадянською... щоб там не казав ***** і кого б воно там не рекламувало
показать весь комментарий
25.02.2022 15:48 Ответить
В кремле агония, они обратились за помощью к чиченцам, так что правильно раздают! Орки понаедут, мочить из за каждого угла нужно.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:36 Ответить
К "кадыровцам",чеченцы ещё помогут нам,настоящие воины Ичкерии.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:39 Ответить
Побольше раздавайте гранат.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:36 Ответить
Дайте по такому камазу у кожне маленьке містечко та всім окупантам ******* буде.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:37 Ответить
Тот кто принял решение раздать зброю народу - герой. Это остановит врага. Внутреннего тоже.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:37 Ответить
Людям с оружием нужно разделиться. Одна половина на защиту от орков. Вторая - срочно арестовывать жопоблок всем составом в настоящую тюрьму. И никаких домашних арестов ! На кону наша свобода. Мы не можем больше себе позволить проирышей.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:41 Ответить
Все будет. Наши люди прошли высшую школу самоорганизации.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:45 Ответить
Ідея для стартапа - взяти в полон мертвечука і посадити у невідомий підвал. Тримати його там як стримуючий об*єкт якому вписуватимуть піздюлін по мірі просування росіян
показать весь комментарий
25.02.2022 17:25 Ответить
Хлопці! Ні пуху ні пера Вам! Я побіг, нафіг ту клаву, може в нас теж почали роздавати
показать весь комментарий
25.02.2022 14:39 Ответить
вот это я понимаю, подход!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:39 Ответить
Кияне! Держитесь. Встречайте с цветочками коктейля Молотова.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:40 Ответить
"Процедуру максимально упростили - нужен только паспорт.", тобто можна і без стрілкового досвіду отримати?
показать весь комментарий
25.02.2022 14:40 Ответить
Можна і без паспорта. Півень клюнув в жопу. Час настав. Проте краще пізно, ніж ніколи.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:46 Ответить
Хренасе...
показать весь комментарий
25.02.2022 14:42 Ответить
******, без документов, просто так раздают. Завтра гопники и мародеры с этим оружием будут грабить квартиры и магазины.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:42 Ответить
Не факт. А вот если не раздать - то гопники с аквафрешем точно будут грабить.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:47 Ответить
Будут. Но недолго. По той же причине - у людей теперь на руках оружие.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:48 Ответить
это не кацапстан твой))) что-то во времена майдана никого не грабили,доказано.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:51 Ответить
Сказал человек с непонятным флагом) Ты сам где сейчас? Я в Киеве, а ты?
показать весь комментарий
25.02.2022 15:51 Ответить
тыкать не надо сынок))) и флаг у меня очень нормальный)) я дома..а друзья и родственники близкие в Украине.
показать весь комментарий
25.02.2022 16:07 Ответить
Я не думаю, что я намного младше вас, но я не про это. Я знаю, о чем я говорю. У нас в Киеве уже ходят мародеры, в частности на Сырце. Говорят, что эвакуация, люди открывают дверь, убивают и грабят.
показать весь комментарий
25.02.2022 20:10 Ответить
Молю Бога за вас! Тримайтесь!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 14:43 Ответить
Плохо что это только ща происходит и то только в Киеве…((
показать весь комментарий
25.02.2022 14:45 Ответить
Это русское правительство затеяло! Русское! Которое русские выбрали и которое русские выбирают! У россиян нет совести, они молча наблюдают, как их солдафоны бомбят украинские города. А возразить своему правительству боятся, потому что их штрафуют и сажают за антивоенные выступления... - Ха! Как страшно!
ПРИКИНЬТЕ, а украинцев и их детей убивают бомбы русских солдафонов! Что страшней?
Считаю, что любой русский, который находится на свободе и не выступает активно против войны - молчаливый соучастник убийцы из бункера.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:46 Ответить
Они не просто молчат - они тащатся от этого, уж поверьте.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:49 Ответить
По настоящему это затеяли та часть россиян, у которых в уме мечта жить в русскоговорящей империи мира всего. И к чёрту что жизнь дерьмо и какое дерьмо у власти. Но у нас, блин, ЫмперИя. И ОНИ там нас ДОЛЖНЫ УВАЖАТЬ. В России и в соседих странах после совка этих падл осталось точно много.
показать весь комментарий
25.02.2022 15:36 Ответить
Понимаю, что я немного не в тему, но в интернете есть канал по ремонту стиральных машин.
https://www.youtube.com/channel/UCXAmmER3VF4285Z68DNUx4Q/community?lb=UgkxDLahPQb-LOhfRrzjJznNt4rzwAY6kBEN


От автора этого канала кацапы пИсали кипятком: "Какая грамотная речь, какое качество съемки, лучший мастер и т.п." (чтобы было понятно, чувак собственными руками собрал некое подобие токарного станка с ЧПУ для ремонта одной стиралки).
А вчера он написал:


Мастер Плюс1 день назад

Привет друзья!✌️ Извините, если кого-то расстрою, но у нас началась новая стадия войны. Открытая война, в которой Россия открыто, напала на Украину. 🇺🇦 Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу и говорю по-русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы. Самое страшное в том, что сегодняшнее нападение на Украину совершил не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян! Мы будем сражаться за свою землю! Нам будет не просто, но мы выстоим, и залечим раны! Главное, что у нас останется - честь и свобода. А вот, потом, будет не просто тем, кто на это, просто, закрыл глаза. Слава Украине! 🇺🇦

Что там началось! Абсолютно позитивный чувак мгновенно стал для рашистов нациком, фашистом. Море отписок... После прочтения комментов, я понял, что разговаривать там не с кем. Они реально больные люди. Точнее не больные... Больных нужно лечить, а этих истреблять.
показать весь комментарий
25.02.2022 18:23 Ответить
Блин, прочитал заголовок, подумал что ватники повылазили. Друг с Константиновки Донецкой области говорит, что вата ходит веселая.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 14:49 Ответить
Оборона Киева 1941: 7 июля - 26 сентября 1941 года.
Оборона Киева 2022: 25 февраля - Москва.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 14:50 Ответить
Українська рецептура : ....
показать весь комментарий
25.02.2022 16:15 Ответить
Просто нет слов.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:51 Ответить
хороший русский - мертвый русский
показать весь комментарий
25.02.2022 14:52 Ответить
Бейте этих гадов. Смешивайте с землей. Слава Украине. Мы с вами.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:53 Ответить
Давайте і в регіонах ,, чого чекати , чого - тягти резину . .? Роздайте її хоча б тим хто має поняття як з нею поводитись , силовикам , мисливцям , колишнім військовим і т.д. Країну треба озброїти ВЖЕ ЗАРАЗ , а не тоді коли ворог вже зайде в міста . Голими руками кацапню не подолати , ОЗБРОЮЙТЕ КРАЇНУ ., вашу мать ..
показать весь комментарий
25.02.2022 14:53 Ответить
Дааа.было бы лучше .понятно ...ли сейчас печатать.говорил что это надо было делать под паспорт и пару вопросов через детектор. на человека 15 минут на оформление .как в бнке.за 4 месяца можно было вооружить .думаю желающих было бы намного больше .кто прошел бы проверку чем всего того оружия на складах Украины.Начните уже это делать в Одессе.Николаеве.По всем городам.пару вопросов на детектор.проверка по базе о не судимости. разве это нельзя сделать на человека. 15 уделить максимум для удостоверенности что оружие в правильных руках.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:56 Ответить
Как ********* и предполагали - будут встречать с цветами, только диаметрально наоборот.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:57 Ответить
Эппл, Самсунг и другие, заблокируйте все мобильники на территории России.
показать весь комментарий
25.02.2022 14:58 Ответить
Народ, смотрите, чтобы это место не вычислили. Лучше удалить видео, если это место еще понадобится.
показать весь комментарий
25.02.2022 15:01 Ответить
Ну що земляки, ви хотіли вільний обіг зброї?
Як вам такий?
Як на мене, це сама ліберальна процедура у світі.
показать весь комментарий
25.02.2022 15:09 Ответить
Поставте на виду готический плакат от 2014 с Турчиновым: "Приходи русский в Украину, не бойся".
показать весь комментарий
25.02.2022 15:37 Ответить
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Героям слава !!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2022 15:39 Ответить
Ребята, если уж вы выкладываете на сайте видео, то сделайте так, чтобы оно открывалось. Через раз вместо видео надпись типа "Channel with username ____________ not found".
показать весь комментарий
25.02.2022 15:54 Ответить
А когда, простите, будут раздавать оружие ближе к Майдану?
Мне до Оболони не добраться!
показать весь комментарий
25.02.2022 16:28 Ответить
Esli ne ošibajusj, granaty tože vydajut? (8 sekunda rolika)
показать весь комментарий
25.02.2022 16:29 Ответить
убейте их сколько сможете, убейте их всех
показать весь комментарий
25.02.2022 20:24 Ответить
 
 