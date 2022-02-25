На Оболоні в Києві готуються зустрічати окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На столичній Оболоні роздають зброю чоловікам для захисту міста. Увага! Нецензурна лексика!!!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відео зняте на столичній Оболоні.
Топ коментарі
+69 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2022 14:29
+59 Amber
показати весь коментар25.02.2022 14:28
+52 GoodWin
показати весь коментар25.02.2022 14:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
війна це така штука..
П.С.: краще давати зброю по документам. Но якщо кацапи планують шурмовати сьогодні/завтра і часу немає, то я теж роздавав би зброю.
Вся країна тепер ЗСУ.
нехай бачуть які квіти для них в Україні
Мы принимаем бой!
UA 0:23 / 3:28 Это была славная охота
А вот тут вся надежда на наших воинов и тероборону у которых есть оружие !!!
Убивать, резать, сжигать, уничтожать их всех любым способом , без жалости и сожаления!!!
У наших преимущество , они знают каждый дом, каждый поворот .
Надеюсь , козломордые не успеют дупля отбить , как будут уже покойниками!
пут... ***** хочет кровью украинцев залить их города и села...а те кто останется чтоб забыли и веру и мову и волю и Историю свою и своих предков...
коли рашкіна армія зайшла на нашу теріторію і обстрілює українські місті - війна вже ніколи не стане громадянською... щоб там не казав ***** і кого б воно там не рекламувало
ПРИКИНЬТЕ, а украинцев и их детей убивают бомбы русских солдафонов! Что страшней?
Считаю, что любой русский, который находится на свободе и не выступает активно против войны - молчаливый соучастник убийцы из бункера.
https://www.youtube.com/channel/UCXAmmER3VF4285Z68DNUx4Q/community?lb=UgkxDLahPQb-LOhfRrzjJznNt4rzwAY6kBEN
От автора этого канала кацапы пИсали кипятком: "Какая грамотная речь, какое качество съемки, лучший мастер и т.п." (чтобы было понятно, чувак собственными руками собрал некое подобие токарного станка с ЧПУ для ремонта одной стиралки).
А вчера он написал:
Мастер Плюс1 день назад
Привет друзья!✌️ Извините, если кого-то расстрою, но у нас началась новая стадия войны. Открытая война, в которой Россия открыто, напала на Украину. 🇺🇦 Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу и говорю по-русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы. Самое страшное в том, что сегодняшнее нападение на Украину совершил не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян! Мы будем сражаться за свою землю! Нам будет не просто, но мы выстоим, и залечим раны! Главное, что у нас останется - честь и свобода. А вот, потом, будет не просто тем, кто на это, просто, закрыл глаза. Слава Украине! 🇺🇦
Что там началось! Абсолютно позитивный чувак мгновенно стал для рашистов нациком, фашистом. Море отписок... После прочтения комментов, я понял, что разговаривать там не с кем. Они реально больные люди. Точнее не больные... Больных нужно лечить, а этих истреблять.
Оборона Киева 2022: 25 февраля - Москва.
Як вам такий?
Як на мене, це сама ліберальна процедура у світі.
Героям слава !!!!!!!!!!
Мне до Оболони не добраться!