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На Оболоні в Києві готуються зустрічати окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Оболоні в Києві готуються зустрічати окупантів. ВIДЕО

На столичній Оболоні роздають зброю чоловікам для захисту міста. Увага! Нецензурна лексика!!!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відео зняте на столичній Оболоні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зруйнований міст, що веде з Ірпеня на Київ: "Ось що ти несеш іншим народам, "великий російський народ". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
Правильно. Іншого виходу немає.
Вся країна тепер ЗСУ.
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25.02.2022 14:29
+59
Героям слава !!
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25.02.2022 14:28
+52
тримайтесь
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25.02.2022 14:28
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тримайтесь
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25.02.2022 14:28 Відповісти
Героям слава !!
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25.02.2022 14:28 Відповісти
Одно настораживает, у кого это оружие потом останется после разгрома орков.
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25.02.2022 14:28 Відповісти
а скільки зброї залишать орки ?
війна це така штука..
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25.02.2022 14:30 Відповісти
не переймайтеся . Захід дасть грошей на викуп і ми всю зброю назад принесемо або поміняємо на інструменти чи побутову техніку
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25.02.2022 14:32 Відповісти
Ага. І що вони з нею робитимуть: стрілятимуть по кацапам чи сховають, щоб потім продати. А якщо російські диверсанти розберуть нашу зброю?
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25.02.2022 14:32 Відповісти
а ты Зин молчала бы... (с)
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25.02.2022 14:36 Відповісти
иди на хер шмара
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25.02.2022 14:53 Відповісти
зброя піде потім на бандитизм. Но це краще ніж окупація.

П.С.: краще давати зброю по документам. Но якщо кацапи планують шурмовати сьогодні/завтра і часу немає, то я теж роздавав би зброю.
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25.02.2022 14:34 Відповісти
Вони вже штурмують.
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Правильно. Іншого виходу немає.
Вся країна тепер ЗСУ.
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25.02.2022 14:29 Відповісти
Втікає багато.
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25.02.2022 17:12 Відповісти
Звісно, втікає.
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25.02.2022 17:16 Відповісти
А ви де ?
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25.02.2022 17:17 Відповісти
Як думаєте - встоїмо ?
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25.02.2022 17:19 Відповісти
Ми так. Головнокомандувач, не знаю.
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25.02.2022 17:20 Відповісти
Ну, не велика втрата , я вважаю.
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25.02.2022 17:22 Відповісти
Але він зараз торимає ричаги.
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Ви не в дома чи що ?
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25.02.2022 17:28 Відповісти
У вашому районі помічений підозрілий священик.
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25.02.2022 17:34 Відповісти
Крім Києва в Україні ще багато міст. На всіх у орди орків не вистачить. Головне не складати руки і триматись до кінця. Якщо це потрібно то нехай Зе переїзджає в Хмельницький. І так з міста до міста поки ворог не видихається.
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Київ здавати не треба, якщо є можливості і добра воля населення його захищати, ні в якому разі!
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Киев не сдадим, московиты захлебнутся своей кровь.
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25.02.2022 14:54 Відповісти
Tesaugo jus Dievas. Gospodj xrani vas.
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25.02.2022 16:19 Відповісти
НАБОЇВ МАЛО, ДЕ НАБОЇ?!!
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Парни, достойно встретьте врага, но и себя берегите! Вы самые смелые и лучшие! Уважение вам и честь, как и всем нашим воинам по всей Украине!
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Як я пишаюсь нашими громадянами!!!
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25.02.2022 14:32 Відповісти
Одне серце на всіх.В якому живе Україна!А Україна у нас одна.Це наш спільний дім.Тут живуть наші батьки,діти ,внуки.Тут століттями віддавали і віддають життя наші герої.Наші найкращі люди.Невже ж ми здамося,-да ніколи.Ми вільні були і будем.Слава нашим найхоробрішім і найгарнішим чоловікам.Ми любим вас.Бережіть себе .Повертайтесь до нас живими ,дуже просим вас.Слава Україні!Смерть ворогам!
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25.02.2022 14:53 Відповісти
Красавчики!
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25.02.2022 14:32 Відповісти
Так має бути у кожному місті та селі Вся Україна має стати Зміїним
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25.02.2022 14:41 Відповісти
такі відео треба скидати на кацапські сайти
нехай бачуть які квіти для них в Україні
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25.02.2022 14:55 Відповісти
Кадры на века!
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25.02.2022 14:33 Відповісти
И зачем было людям морочить голову со сбором справок для разрешения на оружие ? Вот оно - бери не хочу !
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25.02.2022 14:33 Відповісти
Русские, вас тут ждут! Вас будут убивать! Идите домой, к маме!
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Доброї охоти вам, брати та сестри!
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25.02.2022 14:35 Відповісти

Мы принимаем бой!
UA 0:23 / 3:28 Это была славная охота
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25.02.2022 16:17 Відповісти
Я уже сбу пишу ежедневно. Присоединяйтесь, надо блокировать сепарские телеграмм-каналы. Они раскрывают все передвижения наших войск. У нас в Одессе это Ху.вая Одесса и Одесса как она есть. В вашем городе, возможно, тоже такие есть. Пишите в сбу с фото скринами этих каналов! Помогите нашим воинам с тыла!
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Пиши туда дезу якобы от местных. Если фотошопом владеешь ложи "технику" на Street view
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Я вот одного не понимаю,неужели они думают,что зайдя в Киев они типа "победят"? Их же на каждом углу уничтожать будут,постоянно и регулярно,в любом населённом пункте Украины,это же теперь всё-на века,неужели они реально настолько тупорылые?
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25.02.2022 14:36 Відповісти
Важно не дати їм нормально зайти, бо потім вони беруть в заручники жінок і дітей всього Києва.
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25.02.2022 14:38 Відповісти
Если кацапы даже и зайдут , то им придётся ещё и УДЕРЖАТЬ всё это…
А вот тут вся надежда на наших воинов и тероборону у которых есть оружие !!!
Убивать, резать, сжигать, уничтожать их всех любым способом , без жалости и сожаления!!!
У наших преимущество , они знают каждый дом, каждый поворот .
Надеюсь , козломордые не успеют дупля отбить , как будут уже покойниками!
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25.02.2022 18:10 Відповісти
путін хоче громадянської війни
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25.02.2022 14:48 Відповісти
какой громадянської війни ??? вы о чем?
пут... ***** хочет кровью украинцев залить их города и села...а те кто останется чтоб забыли и веру и мову и волю и Историю свою и своих предков...
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25.02.2022 14:59 Відповісти
треба було слухати.і ще .на переговорах з ЗЄ путін запропонує мертвечука на прем'єра.якщо ЗЄ погодиться ,буде громадянська війна.путін сказав,що зробить громадянську війну в Україні.
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25.02.2022 15:13 Відповісти
громадянська війна це війна між українцями, всередені України...
коли рашкіна армія зайшла на нашу теріторію і обстрілює українські місті - війна вже ніколи не стане громадянською... щоб там не казав ***** і кого б воно там не рекламувало
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25.02.2022 15:48 Відповісти
В кремле агония, они обратились за помощью к чиченцам, так что правильно раздают! Орки понаедут, мочить из за каждого угла нужно.
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25.02.2022 14:36 Відповісти
К "кадыровцам",чеченцы ещё помогут нам,настоящие воины Ичкерии.
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25.02.2022 14:39 Відповісти
Побольше раздавайте гранат.
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25.02.2022 14:36 Відповісти
Дайте по такому камазу у кожне маленьке містечко та всім окупантам ******* буде.
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Тот кто принял решение раздать зброю народу - герой. Это остановит врага. Внутреннего тоже.
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Людям с оружием нужно разделиться. Одна половина на защиту от орков. Вторая - срочно арестовывать жопоблок всем составом в настоящую тюрьму. И никаких домашних арестов ! На кону наша свобода. Мы не можем больше себе позволить проирышей.
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25.02.2022 14:41 Відповісти
Все будет. Наши люди прошли высшую школу самоорганизации.
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25.02.2022 14:45 Відповісти
Ідея для стартапа - взяти в полон мертвечука і посадити у невідомий підвал. Тримати його там як стримуючий об*єкт якому вписуватимуть піздюлін по мірі просування росіян
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Хлопці! Ні пуху ні пера Вам! Я побіг, нафіг ту клаву, може в нас теж почали роздавати
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25.02.2022 14:39 Відповісти
вот это я понимаю, подход!!!
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25.02.2022 14:39 Відповісти
Кияне! Держитесь. Встречайте с цветочками коктейля Молотова.
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25.02.2022 14:40 Відповісти
"Процедуру максимально упростили - нужен только паспорт.", тобто можна і без стрілкового досвіду отримати?
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25.02.2022 14:40 Відповісти
Можна і без паспорта. Півень клюнув в жопу. Час настав. Проте краще пізно, ніж ніколи.
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Хренасе...
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25.02.2022 14:42 Відповісти
******, без документов, просто так раздают. Завтра гопники и мародеры с этим оружием будут грабить квартиры и магазины.
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Не факт. А вот если не раздать - то гопники с аквафрешем точно будут грабить.
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25.02.2022 14:47 Відповісти
Будут. Но недолго. По той же причине - у людей теперь на руках оружие.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
это не кацапстан твой))) что-то во времена майдана никого не грабили,доказано.
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25.02.2022 14:51 Відповісти
Сказал человек с непонятным флагом) Ты сам где сейчас? Я в Киеве, а ты?
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25.02.2022 15:51 Відповісти
тыкать не надо сынок))) и флаг у меня очень нормальный)) я дома..а друзья и родственники близкие в Украине.
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25.02.2022 16:07 Відповісти
Я не думаю, что я намного младше вас, но я не про это. Я знаю, о чем я говорю. У нас в Киеве уже ходят мародеры, в частности на Сырце. Говорят, что эвакуация, люди открывают дверь, убивают и грабят.
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25.02.2022 20:10 Відповісти
Молю Бога за вас! Тримайтесь!!!
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Плохо что это только ща происходит и то только в Киеве…((
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25.02.2022 14:45 Відповісти
Это русское правительство затеяло! Русское! Которое русские выбрали и которое русские выбирают! У россиян нет совести, они молча наблюдают, как их солдафоны бомбят украинские города. А возразить своему правительству боятся, потому что их штрафуют и сажают за антивоенные выступления... - Ха! Как страшно!
ПРИКИНЬТЕ, а украинцев и их детей убивают бомбы русских солдафонов! Что страшней?
Считаю, что любой русский, который находится на свободе и не выступает активно против войны - молчаливый соучастник убийцы из бункера.
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Они не просто молчат - они тащатся от этого, уж поверьте.
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25.02.2022 14:49 Відповісти
По настоящему это затеяли та часть россиян, у которых в уме мечта жить в русскоговорящей империи мира всего. И к чёрту что жизнь дерьмо и какое дерьмо у власти. Но у нас, блин, ЫмперИя. И ОНИ там нас ДОЛЖНЫ УВАЖАТЬ. В России и в соседих странах после совка этих падл осталось точно много.
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Понимаю, что я немного не в тему, но в интернете есть канал по ремонту стиральных машин.
https://www.youtube.com/channel/UCXAmmER3VF4285Z68DNUx4Q/community?lb=UgkxDLahPQb-LOhfRrzjJznNt4rzwAY6kBEN


От автора этого канала кацапы пИсали кипятком: "Какая грамотная речь, какое качество съемки, лучший мастер и т.п." (чтобы было понятно, чувак собственными руками собрал некое подобие токарного станка с ЧПУ для ремонта одной стиралки).
А вчера он написал:


Мастер Плюс1 день назад

Привет друзья!✌️ Извините, если кого-то расстрою, но у нас началась новая стадия войны. Открытая война, в которой Россия открыто, напала на Украину. 🇺🇦 Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу и говорю по-русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы. Самое страшное в том, что сегодняшнее нападение на Украину совершил не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян! Мы будем сражаться за свою землю! Нам будет не просто, но мы выстоим, и залечим раны! Главное, что у нас останется - честь и свобода. А вот, потом, будет не просто тем, кто на это, просто, закрыл глаза. Слава Украине! 🇺🇦

Что там началось! Абсолютно позитивный чувак мгновенно стал для рашистов нациком, фашистом. Море отписок... После прочтения комментов, я понял, что разговаривать там не с кем. Они реально больные люди. Точнее не больные... Больных нужно лечить, а этих истреблять.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
Блин, прочитал заголовок, подумал что ватники повылазили. Друг с Константиновки Донецкой области говорит, что вата ходит веселая.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
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25.02.2022 14:49 Відповісти
Оборона Киева 1941: 7 июля - 26 сентября 1941 года.
Оборона Киева 2022: 25 февраля - Москва.
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25.02.2022 14:50 Відповісти
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25.02.2022 14:50 Відповісти
Українська рецептура : ....
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25.02.2022 16:15 Відповісти
Просто нет слов.
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25.02.2022 14:51 Відповісти
хороший русский - мертвый русский
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25.02.2022 14:52 Відповісти
Бейте этих гадов. Смешивайте с землей. Слава Украине. Мы с вами.
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25.02.2022 14:53 Відповісти
Давайте і в регіонах ,, чого чекати , чого - тягти резину . .? Роздайте її хоча б тим хто має поняття як з нею поводитись , силовикам , мисливцям , колишнім військовим і т.д. Країну треба озброїти ВЖЕ ЗАРАЗ , а не тоді коли ворог вже зайде в міста . Голими руками кацапню не подолати , ОЗБРОЮЙТЕ КРАЇНУ ., вашу мать ..
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25.02.2022 14:53 Відповісти
Дааа.было бы лучше .понятно ...ли сейчас печатать.говорил что это надо было делать под паспорт и пару вопросов через детектор. на человека 15 минут на оформление .как в бнке.за 4 месяца можно было вооружить .думаю желающих было бы намного больше .кто прошел бы проверку чем всего того оружия на складах Украины.Начните уже это делать в Одессе.Николаеве.По всем городам.пару вопросов на детектор.проверка по базе о не судимости. разве это нельзя сделать на человека. 15 уделить максимум для удостоверенности что оружие в правильных руках.
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25.02.2022 14:56 Відповісти
Как ********* и предполагали - будут встречать с цветами, только диаметрально наоборот.
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25.02.2022 14:57 Відповісти
Эппл, Самсунг и другие, заблокируйте все мобильники на территории России.
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25.02.2022 14:58 Відповісти
Народ, смотрите, чтобы это место не вычислили. Лучше удалить видео, если это место еще понадобится.
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25.02.2022 15:01 Відповісти
Ну що земляки, ви хотіли вільний обіг зброї?
Як вам такий?
Як на мене, це сама ліберальна процедура у світі.
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25.02.2022 15:09 Відповісти
Поставте на виду готический плакат от 2014 с Турчиновым: "Приходи русский в Украину, не бойся".
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25.02.2022 15:37 Відповісти
Слава Украине !!!!!!!!!!!!!
Героям слава !!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:39 Відповісти
Ребята, если уж вы выкладываете на сайте видео, то сделайте так, чтобы оно открывалось. Через раз вместо видео надпись типа "Channel with username ____________ not found".
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25.02.2022 15:54 Відповісти
А когда, простите, будут раздавать оружие ближе к Майдану?
Мне до Оболони не добраться!
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25.02.2022 16:28 Відповісти
Esli ne ošibajusj, granaty tože vydajut? (8 sekunda rolika)
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25.02.2022 16:29 Відповісти
убейте их сколько сможете, убейте их всех
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25.02.2022 20:24 Відповісти
 
 