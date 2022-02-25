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Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ взяли под контроль переправу в Херсон, - ОГА

Российские оккупанты смогли прорвать оборону Херсона и захватить контроль над переправой в город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон. Враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города. Призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Руководством области прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но обещаем сделать все возможное для ее урегулирования. Ведется постоянный мониторинг ситуации, вся важная информация будет оперативно доведена до населения официальными источниками массовой информации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+67
Полонених росіян головне не брати. Вбийте їх..
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25.02.2022 17:11
+47
як взяли, так і втратили
кому пощастить додому в целофановому пакеті поїде, решта на перегній
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25.02.2022 17:14
+46
небыло когда, дороги надо строить...
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25.02.2022 17:17
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определённо южный фронт был УМЫШЛЕННО разбалансирован.
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25.02.2022 19:30 Ответить
Украина должна знать - Если вдруг русские предложит какое нибудь перемирие или прекращение огня для переговоров, значит им нужно время для отдыха, перегруппировки и пополнения сли. Ни в коем случае не соглашайтесь на перемирие. Бить врага надо без перерыва. Не останавливайтесь
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25.02.2022 20:30 Ответить
Московські загарбники б'ють по Антонівці (пригород ) міста Херсон там де починається Антонівський міст через Дніпро з градів.

https://www.youtube.com/watch?v=ktdZpHTol5E
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25.02.2022 21:30 Ответить
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