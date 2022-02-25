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Війська РФ взяли під контроль переправу до Херсона, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ взяли під контроль переправу до Херсона, - ОДА

Російські окупанти змогли прорвати оборону Херсона та захопити контроль над переправою до міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, не зважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста. Закликаємо зберігати спокій та не піддаватись паніці.

Керівництвом області докладається максимум зусиль для підтримання правопорядку та збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, однак обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання. Ведеться постійний моніторинг ситуації, вся важлива інформація буде оперативно доведена до населення офіційними джерелами масової інформації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Кількох російських військових взяли в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Полонених росіян головне не брати. Вбийте їх..
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25.02.2022 17:11
+47
як взяли, так і втратили
кому пощастить додому в целофановому пакеті поїде, решта на перегній
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25.02.2022 17:14
+46
небыло когда, дороги надо строить...
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25.02.2022 17:17
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определённо южный фронт был УМЫШЛЕННО разбалансирован.
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25.02.2022 19:30 Відповісти
Украина должна знать - Если вдруг русские предложит какое нибудь перемирие или прекращение огня для переговоров, значит им нужно время для отдыха, перегруппировки и пополнения сли. Ни в коем случае не соглашайтесь на перемирие. Бить врага надо без перерыва. Не останавливайтесь
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25.02.2022 20:30 Відповісти
Московські загарбники б'ють по Антонівці (пригород ) міста Херсон там де починається Антонівський міст через Дніпро з градів.

https://www.youtube.com/watch?v=ktdZpHTol5E
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25.02.2022 21:30 Відповісти
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