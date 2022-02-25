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Новости Война в Украине
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В Киеве объявлена очередная воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве объявлена очередная воздушная тревога

Киевлян просят всех срочно перейти к ближайшему укрытию!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевгорсовет.

"Напоминаем, что при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не работают. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции.
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Топ комментарии
+31
Edward Sheff🇫🇮@edward_sheff·3 ч
Прийшло підтвердження від армійців
«ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ
Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».

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25.02.2022 18:59
+17
Воно ж падло, як усі злодії: працює в темряві!
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25.02.2022 18:52
+17
Боже, будь ласка, візьми його під свій захист і збережи його!
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25.02.2022 19:04
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Блин!!!!

Пишите в каком конкретно районе.На Борщаговке Святошинского района тишина и ни одной сирены.
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25.02.2022 18:50 Ответить
На соломенке тоже тихо сейчас. 20 минут назад было слышно сирену издалека
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25.02.2022 18:51 Ответить
мабуть всіх
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25.02.2022 18:52 Ответить
1. А сенс бігти у сховище на Борщагівці, коли ******** Оболонь?

2. Де ревуни на Борщагівці? Чому вони мовчать?
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25.02.2022 18:56 Ответить
Ще не ясно кого будуть бомбити
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25.02.2022 18:57 Ответить
Згоден, як зрозуміти що в нихв голові, вони мавпи бьють не розуміючи куди
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25.02.2022 19:17 Ответить
5хв тому говорив з Київом, кажуть тихо, але людей на вулицях небагато, всі по хатам.
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25.02.2022 18:59 Ответить
Голосеевский район, тихо.
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25.02.2022 19:01 Ответить
Познеки - Осокорки тоже.
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25.02.2022 19:12 Ответить
А хрен ли делать на улице?
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25.02.2022 19:11 Ответить
а собацюрика на пісьнуть вивести, він же не кацап...
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25.02.2022 19:15 Ответить
Нема Мнеб детей вывести, пока хату не розгромили, нооо....
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25.02.2022 19:17 Ответить
посидьте краще вдома з дитятками...
перебдіти все краще ніж недобдіти як ми за дітей.
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25.02.2022 19:22 Ответить
Так собсно и вариантов нет
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25.02.2022 19:25 Ответить
Нивки-Берковці - сирена і "бахи" з боку Ворзеля-Гостомеля
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25.02.2022 19:05 Ответить
Сирени вимкнули.
Ніхто не скаже відмінили тривогу, чи як?
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25.02.2022 18:50 Ответить
Виноградар
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25.02.2022 18:51 Ответить
Тільки стемніло - починається..
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25.02.2022 18:51 Ответить
Воно ж падло, як усі злодії: працює в темряві!
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25.02.2022 18:52 Ответить
и рано утром когда мирняк с детьми спит !
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25.02.2022 18:53 Ответить
Наземні війська підздулися, але бомбити же не так страшно, ихжетутнет
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25.02.2022 18:52 Ответить
тепер не й пробують агітувати києвлян за "русский мир" .
Тут усе усі вже зрозуміли
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25.02.2022 18:52 Ответить
Да хер там. Сегодня слышал разговор двух пенсов: "Какую страну просрали. Как сыр в масле катались...". Ничего не меняется. Очень надеюсь, что таких единицы.
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25.02.2022 21:27 Ответить
Кто знает что в Николаеве?? Там вроде десант высадился
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25.02.2022 18:53 Ответить
Десант в Николаеве отправлен в отпуск.
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25.02.2022 19:33 Ответить
Российский десант в Николаеве наверное не слыхал про чудо 21 века - разводной мост.
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25.02.2022 19:35 Ответить
БУЧА
мало-мало катайца..

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25.02.2022 18:55 Ответить
шикарний мангал, аж заздрісно
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25.02.2022 18:58 Ответить
Фуууу! Воно же все м'ясо засмердить!
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25.02.2022 19:07 Ответить
Что ето за транспорт такой? Новая модель кабриолет?
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25.02.2022 19:04 Ответить
Доставка билетов на концерт кобзона курьером "Энлоу".
Для бурятов - места в партере.
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25.02.2022 19:05 Ответить
Как он добрался до Бучи?
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25.02.2022 19:38 Ответить
Китайські компанії тимчасово припинили закупівлю нафти з Росії, поставки якої йдуть морем з далекосхідних портів

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Bloomberg.

Ця пауза, як стверджує агентство, спричинена тим, що китайська сторона хоче оцінити можливі наслідки військового вторгнення Росії в Україну.

Йдеться про проблеми, пов'язані з відмовою більшості банків відкривати акредитиви покупцям російської нафти, і китайські трейдери чекають, коли проясниться ситуація з фінансуванням постачання.

Як повідомляло Depo.ua, у відповідь на дії Росії країни Заходу (США, Канада, Євросоюз, Великобританія, Японія) оголосили про нові, жорсткіші, санкції проти РФ, зокрема фінансово-економічного характеру.

Під санкції, зокрема, потрапили російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ, Новікомбанк та Радкомбанк.
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25.02.2022 18:59 Ответить
Edward Sheff🇫🇮@edward_sheff·3 ч
Прийшло підтвердження від армійців
«ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ
Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».

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25.02.2022 18:59 Ответить
Поменше отих апломбів- нехай маестро працює.
З Богом.
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25.02.2022 19:01 Ответить
Боже, будь ласка, візьми його під свій захист і збережи його!
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25.02.2022 19:04 Ответить
Бережи Боже цього сокола! 🙏
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25.02.2022 19:08 Ответить
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25.02.2022 19:00 Ответить
Без оружия? 18 тысяч калашей на весь Киев? Выдавали на Оболони в районе Эпицентра.
Виноградарь ноль. Записали телефон и иди домой. Киев большой.
Снабдите жителей Киева оружием!
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25.02.2022 19:33 Ответить
Оболонь. Тихо
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25.02.2022 19:01 Ответить
а в Европе небо закрыли с завтра для оккупантов
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25.02.2022 19:03 Ответить
Телиги. Парк отдыха. Пока тихо
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25.02.2022 19:09 Ответить
⚡️🚨 Страны НАТО осудили военную операцию России в Украине и призвали Путина прекратить агрессию
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25.02.2022 19:10 Ответить
У Югославії теж дуже довго призивали сербів припинити агресію...
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25.02.2022 19:14 Ответить
Эрдоган заявил, что НАТО нужно было действовать решительнее по Украине

25 февраля 2022, 15:20

1









НАТО нужно было действовать решительнее, Запад помогает Украине только советами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, комментируя военное вмешательство России в Украину.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле.

"Мы поговорим на сегодняшнем саммите НАТО о дальнейших шагах", - отметил Эрдоган.
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25.02.2022 19:16 Ответить
А это на секунду, страна НАТО
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25.02.2022 19:19 Ответить
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы для России по просьбе Украины, заявил Чавушоглу

25 февраля 2022, 09:51

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689Просмотров





Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра газета Hürriyet.
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25.02.2022 19:21 Ответить
Что означит могут? Согласно Монтрё обязаны!
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25.02.2022 19:34 Ответить
İnshAllah
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25.02.2022 19:35 Ответить
А некоторые уже готовятся и ждут кацапов.

Владелец каменного здания конца XIX века постройки в историческом Подоле в Киеве ведет строительные работы.

Об этом написал юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

"Верх цинизма - пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".

"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Цимлянский переулок, 3", - написал Перов.

Он добавил, что в период военного положения проведение строительных работ запрещено.
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25.02.2022 19:11 Ответить
Тебе реально делать нечего? Я даже посмотрел, как выглядел этот дом раньше. Откуда там камень? Обычный кирпич и бетон в аварийном состоянии. Балконы точно нужно было срезать - ремонту не подлежат, остальное отреставрировать можно, но какой в этом смысл?
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25.02.2022 21:49 Ответить
Я за низ рад, но смотреть не буду
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25.02.2022 19:15 Ответить
Чому по Києву ще не висять більборди - "Принимаем танки 10 тыс.долл. и виза в Европу"
Ви ж подивіться кого вони післали - пацанів з глубинки, сиріт і т.д. Їм можна підкупати!
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25.02.2022 19:15 Ответить
Более разумнее будит ,сейчас все в основном на телеканалах смотрят новости в случае воздушной тревоги на экране давать звуковой сигнал тревоги с описанием хотя бы на пол экрана телевизора указать город и место воздушного нападения
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25.02.2022 19:16 Ответить
Не смотрю телевизор, как и знаю, многие
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25.02.2022 19:28 Ответить
Думаете, что приготовить котейль быстро? К этому нужно готовиться! В условиях, что магазины не работают, а бензина нет! Таковы реалии.
Каждой семье необходимы хотя бы 3 бутылки стеклянных.
Забрасываете пенопласта жменю. Заливаете ауспиритом, или ацетоном, чтобы размяк. 15 мин минимум. Пенопласт станет липучим и будет прожигать ткань, или гореть на броне.
Потом развести пополам масло отработку с бензином и залить половину, может чуть более.
Главное, чтобы треть бутылки было свободным. Это место для паров, которые важны.
Ну фитиль из тряпки обязательно хб, а не синтетика! Горлышко запаковать максимально плотно, чтобы пары не вышли. На этом все.
Не обязательно это все сразу делать и держать опасный предмет дома. Но 30 минут понадобятся.
Слава Украине!
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25.02.2022 19:44 Ответить
ЗС УКРАЇНИ

@ArmedForcesUkr ·7 хв

Пильнуємо

Такі маяки ворог кидає біля скупчення наших військ і блок-постів!

Київ вистоїть! Україна вистоїть!
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25.02.2022 20:26 Ответить
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25.02.2022 20:27 Ответить
**** этих наводчиков нужно ловить и садить на бутылку где-то на пустыре с такой подсветкой, пускай подсвечивает!
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25.02.2022 21:59 Ответить
 
 