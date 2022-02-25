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В Киеве объявлена очередная воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Киевлян просят всех срочно перейти к ближайшему укрытию!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевгорсовет.
"Напоминаем, что при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не работают. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции.
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+31 Салаутдин
показать весь комментарий25.02.2022 18:59
+17 mrSmith
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показать весь комментарий25.02.2022 19:04
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Пожалуйста, подождите...
Пишите в каком конкретно районе.На Борщаговке Святошинского района тишина и ни одной сирены.
2. Де ревуни на Борщагівці? Чому вони мовчать?
перебдіти все краще ніж недобдіти як ми за дітей.
Ніхто не скаже відмінили тривогу, чи як?
Тут усе усі вже зрозуміли
мало-мало катайца..
Для бурятов - места в партере.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Bloomberg.
Ця пауза, як стверджує агентство, спричинена тим, що китайська сторона хоче оцінити можливі наслідки військового вторгнення Росії в Україну.
Йдеться про проблеми, пов'язані з відмовою більшості банків відкривати акредитиви покупцям російської нафти, і китайські трейдери чекають, коли проясниться ситуація з фінансуванням постачання.
Як повідомляло Depo.ua, у відповідь на дії Росії країни Заходу (США, Канада, Євросоюз, Великобританія, Японія) оголосили про нові, жорсткіші, санкції проти РФ, зокрема фінансово-економічного характеру.
Під санкції, зокрема, потрапили російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ, Новікомбанк та Радкомбанк.
Прийшло підтвердження від армійців
«ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ
Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».
З Богом.
Виноградарь ноль. Записали телефон и иди домой. Киев большой.
Снабдите жителей Киева оружием!
25 февраля 2022, 15:20
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НАТО нужно было действовать решительнее, Запад помогает Украине только советами.
Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, комментируя военное вмешательство России в Украину.
"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле.
"Мы поговорим на сегодняшнем саммите НАТО о дальнейших шагах", - отметил Эрдоган.
25 февраля 2022, 09:51
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Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра газета Hürriyet.
Владелец каменного здания конца XIX века постройки в историческом Подоле в Киеве ведет строительные работы.
Об этом написал юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.
"Верх цинизма - пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".
"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Цимлянский переулок, 3", - написал Перов.
Он добавил, что в период военного положения проведение строительных работ запрещено.
Ви ж подивіться кого вони післали - пацанів з глубинки, сиріт і т.д. Їм можна підкупати!
Каждой семье необходимы хотя бы 3 бутылки стеклянных.
Забрасываете пенопласта жменю. Заливаете ауспиритом, или ацетоном, чтобы размяк. 15 мин минимум. Пенопласт станет липучим и будет прожигать ткань, или гореть на броне.
Потом развести пополам масло отработку с бензином и залить половину, может чуть более.
Главное, чтобы треть бутылки было свободным. Это место для паров, которые важны.
Ну фитиль из тряпки обязательно хб, а не синтетика! Горлышко запаковать максимально плотно, чтобы пары не вышли. На этом все.
Не обязательно это все сразу делать и держать опасный предмет дома. Но 30 минут понадобятся.
Слава Украине!
@ArmedForcesUkr ·7 хв
Пильнуємо
Такі маяки ворог кидає біля скупчення наших військ і блок-постів!
Київ вистоїть! Україна вистоїть!