В Киеве объявлена очередная воздушная тревога

Киевлян просят всех срочно перейти к ближайшему укрытию!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевгорсовет.

"Напоминаем, что при сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не работают. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Призываем переместиться в другие укрытия или подземные станции.