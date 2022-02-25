У Києві оголошена чергова повітряна тривога

Киян просять всіх терміново перейти до найближчого укриття!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київміськраду.

"Нагадуємо, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюють. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції.