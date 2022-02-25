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У Києві оголошена чергова повітряна тривога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві оголошена чергова повітряна тривога

Киян просять всіх терміново перейти до найближчого укриття!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київміськраду.

"Нагадуємо, що при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюють. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Закликаємо переміститися в інші укриття або на підземні станції.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Edward Sheff🇫🇮@edward_sheff·3 ч
Прийшло підтвердження від армійців
«ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ
Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».

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25.02.2022 18:59
+17
Воно ж падло, як усі злодії: працює в темряві!
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25.02.2022 18:52
+17
Боже, будь ласка, візьми його під свій захист і збережи його!
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25.02.2022 19:04
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Блин!!!!

Пишите в каком конкретно районе.На Борщаговке Святошинского района тишина и ни одной сирены.
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25.02.2022 18:50 Відповісти
На соломенке тоже тихо сейчас. 20 минут назад было слышно сирену издалека
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25.02.2022 18:51 Відповісти
мабуть всіх
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25.02.2022 18:52 Відповісти
1. А сенс бігти у сховище на Борщагівці, коли ******** Оболонь?

2. Де ревуни на Борщагівці? Чому вони мовчать?
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25.02.2022 18:56 Відповісти
Ще не ясно кого будуть бомбити
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25.02.2022 18:57 Відповісти
Згоден, як зрозуміти що в нихв голові, вони мавпи бьють не розуміючи куди
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25.02.2022 19:17 Відповісти
5хв тому говорив з Київом, кажуть тихо, але людей на вулицях небагато, всі по хатам.
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25.02.2022 18:59 Відповісти
Голосеевский район, тихо.
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Познеки - Осокорки тоже.
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25.02.2022 19:12 Відповісти
А хрен ли делать на улице?
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25.02.2022 19:11 Відповісти
а собацюрика на пісьнуть вивести, він же не кацап...
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Нема Мнеб детей вывести, пока хату не розгромили, нооо....
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25.02.2022 19:17 Відповісти
посидьте краще вдома з дитятками...
перебдіти все краще ніж недобдіти як ми за дітей.
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25.02.2022 19:22 Відповісти
Так собсно и вариантов нет
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25.02.2022 19:25 Відповісти
Нивки-Берковці - сирена і "бахи" з боку Ворзеля-Гостомеля
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25.02.2022 19:05 Відповісти
Сирени вимкнули.
Ніхто не скаже відмінили тривогу, чи як?
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25.02.2022 18:50 Відповісти
Виноградар
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25.02.2022 18:51 Відповісти
Тільки стемніло - починається..
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25.02.2022 18:51 Відповісти
Воно ж падло, як усі злодії: працює в темряві!
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25.02.2022 18:52 Відповісти
и рано утром когда мирняк с детьми спит !
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25.02.2022 18:53 Відповісти
Наземні війська підздулися, але бомбити же не так страшно, ихжетутнет
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25.02.2022 18:52 Відповісти
тепер не й пробують агітувати києвлян за "русский мир" .
Тут усе усі вже зрозуміли
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25.02.2022 18:52 Відповісти
Да хер там. Сегодня слышал разговор двух пенсов: "Какую страну просрали. Как сыр в масле катались...". Ничего не меняется. Очень надеюсь, что таких единицы.
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25.02.2022 21:27 Відповісти
Кто знает что в Николаеве?? Там вроде десант высадился
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25.02.2022 18:53 Відповісти
Десант в Николаеве отправлен в отпуск.
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25.02.2022 19:33 Відповісти
Российский десант в Николаеве наверное не слыхал про чудо 21 века - разводной мост.
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25.02.2022 19:35 Відповісти
БУЧА
мало-мало катайца..

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25.02.2022 18:55 Відповісти
шикарний мангал, аж заздрісно
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25.02.2022 18:58 Відповісти
Фуууу! Воно же все м'ясо засмердить!
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25.02.2022 19:07 Відповісти
Что ето за транспорт такой? Новая модель кабриолет?
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Доставка билетов на концерт кобзона курьером "Энлоу".
Для бурятов - места в партере.
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25.02.2022 19:05 Відповісти
Как он добрался до Бучи?
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25.02.2022 19:38 Відповісти
Китайські компанії тимчасово припинили закупівлю нафти з Росії, поставки якої йдуть морем з далекосхідних портів

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Bloomberg.

Ця пауза, як стверджує агентство, спричинена тим, що китайська сторона хоче оцінити можливі наслідки військового вторгнення Росії в Україну.

Йдеться про проблеми, пов'язані з відмовою більшості банків відкривати акредитиви покупцям російської нафти, і китайські трейдери чекають, коли проясниться ситуація з фінансуванням постачання.

Як повідомляло Depo.ua, у відповідь на дії Росії країни Заходу (США, Канада, Євросоюз, Великобританія, Японія) оголосили про нові, жорсткіші, санкції проти РФ, зокрема фінансово-економічного характеру.

Під санкції, зокрема, потрапили російські банки, зокрема Сбєрбанк, ВТБ, Новікомбанк та Радкомбанк.
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25.02.2022 18:59 Відповісти
Edward Sheff🇫🇮@edward_sheff·3 ч
Прийшло підтвердження від армійців
«ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ
Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».

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25.02.2022 18:59 Відповісти
Поменше отих апломбів- нехай маестро працює.
З Богом.
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Боже, будь ласка, візьми його під свій захист і збережи його!
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Бережи Боже цього сокола! 🙏
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25.02.2022 19:08 Відповісти
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25.02.2022 19:00 Відповісти
Без оружия? 18 тысяч калашей на весь Киев? Выдавали на Оболони в районе Эпицентра.
Виноградарь ноль. Записали телефон и иди домой. Киев большой.
Снабдите жителей Киева оружием!
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25.02.2022 19:33 Відповісти
Оболонь. Тихо
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25.02.2022 19:01 Відповісти
а в Европе небо закрыли с завтра для оккупантов
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25.02.2022 19:03 Відповісти
Телиги. Парк отдыха. Пока тихо
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25.02.2022 19:09 Відповісти
⚡️🚨 Страны НАТО осудили военную операцию России в Украине и призвали Путина прекратить агрессию
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25.02.2022 19:10 Відповісти
У Югославії теж дуже довго призивали сербів припинити агресію...
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25.02.2022 19:14 Відповісти
Эрдоган заявил, что НАТО нужно было действовать решительнее по Украине

25 февраля 2022, 15:20

1









НАТО нужно было действовать решительнее, Запад помогает Украине только советами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, комментируя военное вмешательство России в Украину.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы. Отношение Запада к Украине не может считаться ни дружбой, ни солидарностью", - сказал президент журналистам в пятницу в Стамбуле.

"Мы поговорим на сегодняшнем саммите НАТО о дальнейших шагах", - отметил Эрдоган.
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25.02.2022 19:16 Відповісти
А это на секунду, страна НАТО
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25.02.2022 19:19 Відповісти
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы для России по просьбе Украины, заявил Чавушоглу

25 февраля 2022, 09:51

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689Просмотров





Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра газета Hürriyet.
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Что означит могут? Согласно Монтрё обязаны!
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25.02.2022 19:34 Відповісти
İnshAllah
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25.02.2022 19:35 Відповісти
А некоторые уже готовятся и ждут кацапов.

Владелец каменного здания конца XIX века постройки в историческом Подоле в Киеве ведет строительные работы.

Об этом написал юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

"Верх цинизма - пока наши Герои ведут ожесточенное сопротивление российским оккупантам возле Академгородка, сучий потрох решает свои "вапросы".

"Дужие казаки" разбирают каменный дом конца ХІХ века на Подоле. Цимлянский переулок, 3", - написал Перов.

Он добавил, что в период военного положения проведение строительных работ запрещено.
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25.02.2022 19:11 Відповісти
Тебе реально делать нечего? Я даже посмотрел, как выглядел этот дом раньше. Откуда там камень? Обычный кирпич и бетон в аварийном состоянии. Балконы точно нужно было срезать - ремонту не подлежат, остальное отреставрировать можно, но какой в этом смысл?
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25.02.2022 21:49 Відповісти
Я за низ рад, но смотреть не буду
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Чому по Києву ще не висять більборди - "Принимаем танки 10 тыс.долл. и виза в Европу"
Ви ж подивіться кого вони післали - пацанів з глубинки, сиріт і т.д. Їм можна підкупати!
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Более разумнее будит ,сейчас все в основном на телеканалах смотрят новости в случае воздушной тревоги на экране давать звуковой сигнал тревоги с описанием хотя бы на пол экрана телевизора указать город и место воздушного нападения
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25.02.2022 19:16 Відповісти
Не смотрю телевизор, как и знаю, многие
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25.02.2022 19:28 Відповісти
Думаете, что приготовить котейль быстро? К этому нужно готовиться! В условиях, что магазины не работают, а бензина нет! Таковы реалии.
Каждой семье необходимы хотя бы 3 бутылки стеклянных.
Забрасываете пенопласта жменю. Заливаете ауспиритом, или ацетоном, чтобы размяк. 15 мин минимум. Пенопласт станет липучим и будет прожигать ткань, или гореть на броне.
Потом развести пополам масло отработку с бензином и залить половину, может чуть более.
Главное, чтобы треть бутылки было свободным. Это место для паров, которые важны.
Ну фитиль из тряпки обязательно хб, а не синтетика! Горлышко запаковать максимально плотно, чтобы пары не вышли. На этом все.
Не обязательно это все сразу делать и держать опасный предмет дома. Но 30 минут понадобятся.
Слава Украине!
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25.02.2022 19:44 Відповісти
ЗС УКРАЇНИ

@ArmedForcesUkr ·7 хв

Пильнуємо

Такі маяки ворог кидає біля скупчення наших військ і блок-постів!

Київ вистоїть! Україна вистоїть!
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25.02.2022 20:26 Відповісти
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25.02.2022 20:27 Відповісти
**** этих наводчиков нужно ловить и садить на бутылку где-то на пустыре с такой подсветкой, пускай подсвечивает!
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25.02.2022 21:59 Відповісти
 
 