Россию выбросили из Евровидения
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Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".
Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, на основе правил мероприятия и ценностей вещателя, сообщает Цензор.НЕТ.
Рекомендацию Референтной группы поддержал Телевизионный комитет ЕВС.
Решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс приведет к ухудшению репутации конкурса.
Прежде чем принять решение, ЕВС потратил время на широкие консультации среди своих членов.
"ЕВС является аполитичной организацией-членом вещателей, стремящимся отстаивать ценности общественной службы. Мы продолжаем защищать ценности культурного соревнования, которое способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет публику, отмечает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - сказано в заявлении.
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А так - в самый раз.
А Порошенко розробляв потужну зброю, яка би могла..
Wegen Angriffskrieg auf Ukraine: Russland sofort von SWIFT ausschließen
Перш ніж прийняти це рішення, ЄМС витратив час на широкі консультації серед своїх членів. Джерело: https://censor.net/ua/n3319208