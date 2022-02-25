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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Евровидение (765) Россия (91262)

Россию выбросили из Евровидения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение".

Исполнительный совет EBU принял такое решение по рекомендации руководящего органа Евровидения, на основе правил мероприятия и ценностей вещателя, сообщает Цензор.НЕТ.

Рекомендацию Референтной группы поддержал Телевизионный комитет ЕВС.

Решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс приведет к ухудшению репутации конкурса.

Прежде чем принять решение, ЕВС потратил время на широкие консультации среди своих членов.

"ЕВС является аполитичной организацией-членом вещателей, стремящимся отстаивать ценности общественной службы. Мы продолжаем защищать ценности культурного соревнования, которое способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет публику, отмечает разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - сказано в заявлении.
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Топ комментарии
+52
Естонія та Фінляндія поставили ультиматум організаторам - якщо Росія бере участь, то Естонія з Фінляндією бойкотують.
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25.02.2022 18:52
+44
Їх треба викидати з усіх організацій, дати Україні зброю, фінансування, закрити небо, а не жувати соплі, на рахунку кожна година 🤬
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25.02.2022 18:53
+37
А Білорусь? Це одна банда!
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25.02.2022 18:55
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Естонія та Фінляндія поставили ультиматум організаторам - якщо Росія бере участь, то Естонія з Фінляндією бойкотують.
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25.02.2022 18:52 Ответить
там, кстати, захарова уже Финляндии "последствиями" угрожает, если захотят в нато
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25.02.2022 18:57 Ответить
Сурков недавно вспоминал какая была крутая расея имея под собой и Финляндию, и Польшу, и Балтию. Но в 1918 году негодяи все это у расеи отняли. С тех пор у неё неимоверные моральные страдания. И они хотят это все взад. Сказал- мы работаем над этим. Так что если на Западе думают что можно отделаться Украиной, пускай не обольщаются. Орки придут и за ними. Если им сейчас головы не укоротить.
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25.02.2022 19:02 Ответить
захэрова пусть полстакана примит на грудь полегчает
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25.02.2022 19:38 Ответить
Маловато для неё будет...
А так - в самый раз.
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25.02.2022 20:33 Ответить
закуски очень много
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25.02.2022 21:20 Ответить
Это да, с этим не поспоришь.
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25.02.2022 21:23 Ответить
Хвала Ф і Е!
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25.02.2022 19:02 Ответить
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:10 Ответить
Їх треба викидати з усіх організацій, дати Україні зброю, фінансування, закрити небо, а не жувати соплі, на рахунку кожна година 🤬
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25.02.2022 18:53 Ответить
РАШУ В ПАРАШУ,
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25.02.2022 19:12 Ответить
конкурентом меньше)) они уже встрепенулись выходя из совета европы ввести смертную казнь,зачем им шоу?))
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25.02.2022 18:54 Ответить
Казнь и есть шоу
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25.02.2022 19:16 Ответить
на любитєля шоу
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25.02.2022 21:11 Ответить
если бы выкинули еше из ФИФА и УЕФА-вот это был бы удар по величию...Но что мы хотим от Европы?В Сирии камня на камня не оставили и что?Хотя могли остановить все очень быстро
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25.02.2022 18:54 Ответить
Як же вони викинуть звідтам генспонсора газкров.
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25.02.2022 19:10 Ответить
Кажуть, "Шальке" прибрало з форми логотип Газпрома. Може, фейк.
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25.02.2022 19:15 Ответить
ФИФА уже отменила матч в Питере...
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25.02.2022 19:31 Ответить
А еще надо им вообще запретить участие во всех Олимпиадах.
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25.02.2022 21:24 Ответить
А Білорусь? Це одна банда!
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25.02.2022 18:55 Ответить
бiлорусь багаторазовий гандон
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25.02.2022 21:12 Ответить
Парашку взагалі треба вже бомбити.
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25.02.2022 18:55 Ответить
немає чим...
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25.02.2022 19:01 Ответить
Оце мінус..
А Порошенко розробляв потужну зброю, яка би могла..
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25.02.2022 19:02 Ответить
Вона обов"язково буде-початок вже є.З часом в Україні будуть власні ОТРК і крилаті ракети.Зараз головне-від )(уйла ботоксного і кацапофашистів відбитися.
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25.02.2022 19:05 Ответить
Еще бы эту гадость выкинули из УЕФА, ФИФА и других спортивных турниров.
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25.02.2022 18:55 Ответить
Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные федерациями в России и Беларуси.
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25.02.2022 19:01 Ответить
Особливо з хокею, там в ниж лежбище!!
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25.02.2022 19:20 Ответить
Ирландия немедленно с 25 февраля отменила визы для всех украинцев
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25.02.2022 18:56 Ответить
Так они за расею, шоле?
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25.02.2022 19:04 Ответить
Та навпаки, впровадила безвізовий режим для україгців! (Досі була єдиною країною ЄС, яка вимагала віз через особливі стосунки з UK)
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25.02.2022 19:29 Ответить
...та відмінили Гран-при Формули-1 в Сочі)
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25.02.2022 18:56 Ответить
Потужно а як там свіфт?
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25.02.2022 18:58 Ответить
немцы уперлись, сказали, что русские бабушки пострадают, бо не смогут получить от внучков уженемцев переводы евриков
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25.02.2022 19:04 Ответить
ребята, граждане ЕС вы можете подписать петицию в поддержку отключения РФ от SWIFT, не упустите шанс, заранее спасибо

Wegen Angriffskrieg auf Ukraine: Russland sofort von SWIFT ausschließen
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25.02.2022 19:20 Ответить
********! Путлерпрямо сийчаз застрелидццаЁ!
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25.02.2022 18:58 Ответить
"русское евровидение, иди на ***!" (С)
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25.02.2022 18:59 Ответить
И телевидение тоже
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25.02.2022 19:22 Ответить
это само собой входит в этот пакет )
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25.02.2022 19:23 Ответить
Эта страна занялась самоликвидацией ! Практические весь цивилизованный мир желает этому бандитскому шобло скорейшего погребения!
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25.02.2022 19:00 Ответить
Какого ***, извините за мой маланский, сейчас эта ***** идет на Цнзоре?
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25.02.2022 19:00 Ответить
министр финансов Германии согласился на отключение банков России от системы SWIFT. Остались Австрия, Италия, Венгрия и Кипр.
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25.02.2022 19:01 Ответить
Тут два варианта.Если Германия всерьез намерена поддержать отключения лаптестана от свифта.то. сможет убедить в это верном шаге Австрию и Италию пока не слишком поздно для целостности.мира . стабильности всей Европы сейчас и в будущем!Боже.как иной раз тяжко это писать и говорить что это не пафос а реалии.Меня это угнетает.это непонимание и близорукость Европы.
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25.02.2022 19:15 Ответить
Второй вариант.он плачевный для Европы!
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25.02.2022 19:16 Ответить
При этом это чувак из Свободных Демократов, которые по идее за бизнес и кагбэ должны только о своём кармане заботиться. Его слова примерно такие: "И почему не отлкючить свифт? Мы боимся, что не сможем по свифту заплатить за газ? Просто интересно!"
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25.02.2022 21:41 Ответить
Ну і хто під час консультацій - впирався ?
Перш ніж прийняти це рішення, ЄМС витратив час на широкі консультації серед своїх членів. Джерело: https://censor.net/ua/n3319208
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25.02.2022 19:05 Ответить
ЄВРАБАЧЕННЯ-ДО ПАБАЧЄННЯ...
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25.02.2022 19:05 Ответить
Треба цю маячню викидати звідусіль, немов брудну ганчірку.

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25.02.2022 19:07 Ответить
выбросьте их из жизни!
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25.02.2022 19:10 Ответить
потрошки кацапею виставляють за двері:"Руководство Формулы-1 приняло решение отменить Гран-при России в 2022 году из-за вторжения в Украину. Соответствующее заявление было сделано 25 февраля после совещания с ФИА и представителями команд."У России отобрали этап Формулы-1: руководство чемпионата шокировано вторжением в Украину
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25.02.2022 19:12 Ответить
Ну ось і Формула підійшла, добре синку, добре!! а я писав, вже через 2-3 години після вторгнення (не першого звісно) шо і футбол і хокей і біатлон и все-все-все робіть життя кцапа відтепер насченним сабытиями))
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25.02.2022 19:32 Ответить
до речы - мільдоный можете жерты з лопати, ніхто ж не проти вже
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25.02.2022 19:34 Ответить
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25.02.2022 19:13 Ответить
Думаю после этого ситуация начнет меняться кардинально.... дебилы...
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25.02.2022 19:16 Ответить
Eto horosho, no ja za tob ctobi rasseju unichtozjitj, razdolbatj na neskoljko kuskov, datj svobodu nekotorim poroboshchonim narodam a ostaljnih vostanavlivatj Ukrainu i tak chtob jedu prisilali te kto budet dobivatj resursi, neprishla jeda - podihajet ruskij, i vsio.
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25.02.2022 19:23 Ответить
беспрецедентного кризиса в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3319208 ??? Что за тупая формулировка со стороны *** ? Полномасштабное вторжение и вона развязанная фашистской ********** против суверенного государства Украина!!! За такое раССею бомбить надо, а не просто вышвырнуть с какого-то та евровидения. АУЕ вот это помощь для Украины! Это важно! Гнилая европа и импотентное сша. Вчера байден блеял ниочем. Создается стойкое ощущение, что байден и европа с БЕСпутиным заодно.
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25.02.2022 19:23 Ответить
да... це звичайно хід конем, прямо в морду... ТОРГОВЕ ЕМБАРГО, РОЗРИВ ДИП. ВІДНОСИН, ВСІХ ОРКОВ НАЗАД В ЇХ ВИГРІБНУ ЯМУ!
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25.02.2022 19:26 Ответить
Посоны, вроде мелочь, но тут ведь такое дело. Отмена участия в Евровидении, отмена Формулы-1 в Сочи, перенос спортивных турниров в другие страны - это лишь начало. Сейчас как снежный ком пойдёт всё, тут главное начать. Пока рашка отфыркивается, что ей "на всё пофиг", престиж и инвестиционный климат уходят под плинтус. Пусть рашисты бравируют дальше. А потом будут бороться с ценами, ВПНами, санкциями, скулить про вселенскую несправедливость и всемирный заговор "русофобов".
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25.02.2022 19:32 Ответить
И вообще, запретить кацапам посещать страны ЕС, Америки и Австралии
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25.02.2022 19:45 Ответить
Свиняка може скільки завгодно мекати про "на всё пофиг" але ж всі давно розуміють шо то не так!! Для них це перш за все елемент пропаганди!! В гадюки забирають її отруту!!
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25.02.2022 19:48 Ответить
А вот это зря! ***** бы там прекрасно смотрелся со своим шизофреническим бредом
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25.02.2022 19:58 Ответить
На 1 год? А навсегда, слабо?
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25.02.2022 21:23 Ответить
 
 