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Росію викинули з Євробачення

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Європейський мовний союз (EBU) оголосив, що жоден російський артист не братиме участі в цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення.

Виконавча рада EBU прийняла таке рішення за рекомендацією керівного органу Євробачення,  на основі правил заходу та цінностей мовника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рекомендацію Референтної групи також підтримав Телевізійний комітет ЄМС.

Рішення відображає стурбованість тим, що на фоні безпрецедентної кризи в Україні включення російської заявки до цьогорічного конкурсу призведе до погіршення репутації конкурсу.

Перш ніж прийняти це рішення, ЄМС витратив час на широкі консультації серед своїх членів.

"ЄМС є аполітичною організацією-членом мовників, що прагне відстоювати цінності суспільної служби.Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені", - сказано в заяві.
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Топ коментарі
+52
Естонія та Фінляндія поставили ультиматум організаторам - якщо Росія бере участь, то Естонія з Фінляндією бойкотують.
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25.02.2022 18:52
+44
Їх треба викидати з усіх організацій, дати Україні зброю, фінансування, закрити небо, а не жувати соплі, на рахунку кожна година 🤬
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25.02.2022 18:53
+37
А Білорусь? Це одна банда!
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25.02.2022 18:55
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Естонія та Фінляндія поставили ультиматум організаторам - якщо Росія бере участь, то Естонія з Фінляндією бойкотують.
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25.02.2022 18:52 Відповісти
там, кстати, захарова уже Финляндии "последствиями" угрожает, если захотят в нато
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25.02.2022 18:57 Відповісти
Сурков недавно вспоминал какая была крутая расея имея под собой и Финляндию, и Польшу, и Балтию. Но в 1918 году негодяи все это у расеи отняли. С тех пор у неё неимоверные моральные страдания. И они хотят это все взад. Сказал- мы работаем над этим. Так что если на Западе думают что можно отделаться Украиной, пускай не обольщаются. Орки придут и за ними. Если им сейчас головы не укоротить.
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25.02.2022 19:02 Відповісти
захэрова пусть полстакана примит на грудь полегчает
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25.02.2022 19:38 Відповісти
Маловато для неё будет...
А так - в самый раз.
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25.02.2022 20:33 Відповісти
закуски очень много
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Это да, с этим не поспоришь.
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25.02.2022 21:23 Відповісти
Хвала Ф і Е!
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25.02.2022 19:02 Відповісти
Пропоную нам всім голосувати за наших польскіх друзів, потім за Прибалтів і Великобританію.
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10.05.2022 18:10 Відповісти
Їх треба викидати з усіх організацій, дати Україні зброю, фінансування, закрити небо, а не жувати соплі, на рахунку кожна година 🤬
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25.02.2022 18:53 Відповісти
РАШУ В ПАРАШУ,
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25.02.2022 19:12 Відповісти
конкурентом меньше)) они уже встрепенулись выходя из совета европы ввести смертную казнь,зачем им шоу?))
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25.02.2022 18:54 Відповісти
Казнь и есть шоу
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25.02.2022 19:16 Відповісти
на любитєля шоу
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25.02.2022 21:11 Відповісти
если бы выкинули еше из ФИФА и УЕФА-вот это был бы удар по величию...Но что мы хотим от Европы?В Сирии камня на камня не оставили и что?Хотя могли остановить все очень быстро
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25.02.2022 18:54 Відповісти
Як же вони викинуть звідтам генспонсора газкров.
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Кажуть, "Шальке" прибрало з форми логотип Газпрома. Може, фейк.
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25.02.2022 19:15 Відповісти
ФИФА уже отменила матч в Питере...
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25.02.2022 19:31 Відповісти
А еще надо им вообще запретить участие во всех Олимпиадах.
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25.02.2022 21:24 Відповісти
А Білорусь? Це одна банда!
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25.02.2022 18:55 Відповісти
бiлорусь багаторазовий гандон
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Парашку взагалі треба вже бомбити.
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25.02.2022 18:55 Відповісти
немає чим...
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Оце мінус..
А Порошенко розробляв потужну зброю, яка би могла..
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25.02.2022 19:02 Відповісти
Вона обов"язково буде-початок вже є.З часом в Україні будуть власні ОТРК і крилаті ракети.Зараз головне-від )(уйла ботоксного і кацапофашистів відбитися.
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25.02.2022 19:05 Відповісти
Еще бы эту гадость выкинули из УЕФА, ФИФА и других спортивных турниров.
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25.02.2022 18:55 Відповісти
Исполком МОК призвал все международные федерации перенести или отменить все спортивные мероприятия, запланированные федерациями в России и Беларуси.
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Особливо з хокею, там в ниж лежбище!!
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25.02.2022 19:20 Відповісти
Ирландия немедленно с 25 февраля отменила визы для всех украинцев
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25.02.2022 18:56 Відповісти
Так они за расею, шоле?
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25.02.2022 19:04 Відповісти
Та навпаки, впровадила безвізовий режим для україгців! (Досі була єдиною країною ЄС, яка вимагала віз через особливі стосунки з UK)
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25.02.2022 19:29 Відповісти
...та відмінили Гран-при Формули-1 в Сочі)
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25.02.2022 18:56 Відповісти
Потужно а як там свіфт?
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25.02.2022 18:58 Відповісти
немцы уперлись, сказали, что русские бабушки пострадают, бо не смогут получить от внучков уженемцев переводы евриков
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25.02.2022 19:04 Відповісти
ребята, граждане ЕС вы можете подписать петицию в поддержку отключения РФ от SWIFT, не упустите шанс, заранее спасибо

Wegen Angriffskrieg auf Ukraine: Russland sofort von SWIFT ausschließen
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25.02.2022 19:20 Відповісти
********! Путлерпрямо сийчаз застрелидццаЁ!
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25.02.2022 18:58 Відповісти
"русское евровидение, иди на ***!" (С)
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25.02.2022 18:59 Відповісти
И телевидение тоже
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25.02.2022 19:22 Відповісти
это само собой входит в этот пакет )
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25.02.2022 19:23 Відповісти
Эта страна занялась самоликвидацией ! Практические весь цивилизованный мир желает этому бандитскому шобло скорейшего погребения!
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25.02.2022 19:00 Відповісти
Какого ***, извините за мой маланский, сейчас эта ***** идет на Цнзоре?
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25.02.2022 19:00 Відповісти
министр финансов Германии согласился на отключение банков России от системы SWIFT. Остались Австрия, Италия, Венгрия и Кипр.
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25.02.2022 19:01 Відповісти
Тут два варианта.Если Германия всерьез намерена поддержать отключения лаптестана от свифта.то. сможет убедить в это верном шаге Австрию и Италию пока не слишком поздно для целостности.мира . стабильности всей Европы сейчас и в будущем!Боже.как иной раз тяжко это писать и говорить что это не пафос а реалии.Меня это угнетает.это непонимание и близорукость Европы.
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Второй вариант.он плачевный для Европы!
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25.02.2022 19:16 Відповісти
При этом это чувак из Свободных Демократов, которые по идее за бизнес и кагбэ должны только о своём кармане заботиться. Его слова примерно такие: "И почему не отлкючить свифт? Мы боимся, что не сможем по свифту заплатить за газ? Просто интересно!"
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25.02.2022 21:41 Відповісти
Ну і хто під час консультацій - впирався ?
Перш ніж прийняти це рішення, ЄМС витратив час на широкі консультації серед своїх членів. Джерело: https://censor.net/ua/n3319208
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25.02.2022 19:05 Відповісти
ЄВРАБАЧЕННЯ-ДО ПАБАЧЄННЯ...
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25.02.2022 19:05 Відповісти
Треба цю маячню викидати звідусіль, немов брудну ганчірку.

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25.02.2022 19:07 Відповісти
выбросьте их из жизни!
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25.02.2022 19:10 Відповісти
потрошки кацапею виставляють за двері:"Руководство Формулы-1 приняло решение отменить Гран-при России в 2022 году из-за вторжения в Украину. Соответствующее заявление было сделано 25 февраля после совещания с ФИА и представителями команд."У России отобрали этап Формулы-1: руководство чемпионата шокировано вторжением в Украину
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25.02.2022 19:12 Відповісти
Ну ось і Формула підійшла, добре синку, добре!! а я писав, вже через 2-3 години після вторгнення (не першого звісно) шо і футбол і хокей і біатлон и все-все-все робіть життя кцапа відтепер насченним сабытиями))
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25.02.2022 19:32 Відповісти
до речы - мільдоный можете жерты з лопати, ніхто ж не проти вже
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25.02.2022 19:34 Відповісти
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25.02.2022 19:13 Відповісти
Думаю после этого ситуация начнет меняться кардинально.... дебилы...
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25.02.2022 19:16 Відповісти
Eto horosho, no ja za tob ctobi rasseju unichtozjitj, razdolbatj na neskoljko kuskov, datj svobodu nekotorim poroboshchonim narodam a ostaljnih vostanavlivatj Ukrainu i tak chtob jedu prisilali te kto budet dobivatj resursi, neprishla jeda - podihajet ruskij, i vsio.
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25.02.2022 19:23 Відповісти
беспрецедентного кризиса в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3319208 ??? Что за тупая формулировка со стороны *** ? Полномасштабное вторжение и вона развязанная фашистской ********** против суверенного государства Украина!!! За такое раССею бомбить надо, а не просто вышвырнуть с какого-то та евровидения. АУЕ вот это помощь для Украины! Это важно! Гнилая европа и импотентное сша. Вчера байден блеял ниочем. Создается стойкое ощущение, что байден и европа с БЕСпутиным заодно.
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25.02.2022 19:23 Відповісти
да... це звичайно хід конем, прямо в морду... ТОРГОВЕ ЕМБАРГО, РОЗРИВ ДИП. ВІДНОСИН, ВСІХ ОРКОВ НАЗАД В ЇХ ВИГРІБНУ ЯМУ!
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25.02.2022 19:26 Відповісти
Посоны, вроде мелочь, но тут ведь такое дело. Отмена участия в Евровидении, отмена Формулы-1 в Сочи, перенос спортивных турниров в другие страны - это лишь начало. Сейчас как снежный ком пойдёт всё, тут главное начать. Пока рашка отфыркивается, что ей "на всё пофиг", престиж и инвестиционный климат уходят под плинтус. Пусть рашисты бравируют дальше. А потом будут бороться с ценами, ВПНами, санкциями, скулить про вселенскую несправедливость и всемирный заговор "русофобов".
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25.02.2022 19:32 Відповісти
И вообще, запретить кацапам посещать страны ЕС, Америки и Австралии
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25.02.2022 19:45 Відповісти
Свиняка може скільки завгодно мекати про "на всё пофиг" але ж всі давно розуміють шо то не так!! Для них це перш за все елемент пропаганди!! В гадюки забирають її отруту!!
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25.02.2022 19:48 Відповісти
А вот это зря! ***** бы там прекрасно смотрелся со своим шизофреническим бредом
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25.02.2022 19:58 Відповісти
На 1 год? А навсегда, слабо?
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25.02.2022 21:23 Відповісти
 
 