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В Николаеве состоялась попытка высадки российских десантников, шел бой
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 25 февраля в Николаеве российский десант пытался предпринять попытку высадиться. Шел бой. Украинские защитники дали отпор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Момент попал на видео.
"Николаев, не выходим из дома. Не снимаем у окон. Находитесь в комнатах, где отсутствуют окна", - сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Кима.
Позже он записал короткое обращение, в котором сообщил, что эвакуация прошла слаженно. Кима заверил, что ситуация стабильная.
"Нахожусь в Николаеве. Произошел инцидент с десантом. Дать информацию не могу. Сейчас все успокоилось, все нормально", - сказал он.
Топ комментарии
+79 Павло ШОвте
показать весь комментарий25.02.2022 19:12
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+44 Белка со свистком
показать весь комментарий25.02.2022 19:14
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так шо, не паникуйте, все будет Украина!
бьем рашистских оккупантов! эта война должна закончиться в столице врага - в мацкве!
Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.
Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !
Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...
ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!
Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!
Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...
Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.
"По моим данным, "кадыровцы" отказываются входить в Украину. Сидят в Бобруйске и требуют отправить их обратно в Чечню", - говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что на их решение повлияла информация о тысяче убитых россиян в течение всего одного дня.
"После того, как "кадыровцы" узнали о тысяче убитых за день российских солдат, воевать им сразу перехотелось. Они думали, это будет как в Грузии, а оказалось, что это ад", - написал Гончаренко.
кадыровцы - это животные, к тому же еще и мусульманские фанатики. Рашистское мясо утюжит военную инфраструктуру Украины, убивает наших военных, взрывает базы, чтобы эти ослоебы потом во все города позаходили и начали тут свои зверства.
Все мужики - в тероборону. Надо защищать наших жен, дочерей, сестер. Назад дороги уже нет.
никакими 10 тыс не пахнет
это ложь
да и воевать они тут особо не будут
надоеюсь "вернутся" быстро
https://www.5.ua/dv/life/269272
Это Украина. Это не параша.
Обращения Зеленского к россиянам - бессмысленное занятие. У них мозги зазомбированы, а остатки пропиты.