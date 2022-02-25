86 911 138
В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 25 лютого в Миколаєві російський десант намагався здійснити спробу висадитися. Йшов бій. Українські захисники дали відсіч.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Момент потрапив на відео.
"Миколаїв, не виходимо із дому. Не знімаємо біля вікон. Перебувайте в кімнатах, де відсутні вікна", - повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кіма.
Пізніше він записав коротке звернення, в якому повідомив, що евакуація відбулася злагоджено. Кіма запевнив, що наразі ситуація стабільна.
"Знаходжуся в Миколаєві. Стався інцидент із десантом. Дати інформацію не можу. Зараз все заспокоїлося, все нормально", - сказав він.
Топ коментарі
+79 Павло ШОвте
показати весь коментар25.02.2022 19:12
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар25.02.2022 19:13
+44 Белка со свистком
показати весь коментар25.02.2022 19:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
так шо, не паникуйте, все будет Украина!
бьем рашистских оккупантов! эта война должна закончиться в столице врага - в мацкве!
Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.
Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !
Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...
ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!
Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!
Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...
Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.
"По моим данным, "кадыровцы" отказываются входить в Украину. Сидят в Бобруйске и требуют отправить их обратно в Чечню", - говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что на их решение повлияла информация о тысяче убитых россиян в течение всего одного дня.
"После того, как "кадыровцы" узнали о тысяче убитых за день российских солдат, воевать им сразу перехотелось. Они думали, это будет как в Грузии, а оказалось, что это ад", - написал Гончаренко.
кадыровцы - это животные, к тому же еще и мусульманские фанатики. Рашистское мясо утюжит военную инфраструктуру Украины, убивает наших военных, взрывает базы, чтобы эти ослоебы потом во все города позаходили и начали тут свои зверства.
Все мужики - в тероборону. Надо защищать наших жен, дочерей, сестер. Назад дороги уже нет.
никакими 10 тыс не пахнет
это ложь
да и воевать они тут особо не будут
надоеюсь "вернутся" быстро
https://www.5.ua/dv/life/269272
Это Украина. Это не параша.
Обращения Зеленского к россиянам - бессмысленное занятие. У них мозги зазомбированы, а остатки пропиты.