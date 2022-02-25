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В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Миколаєві відбулася спроба висадки російських десантників, йшов бій

Ввечері 25 лютого в Миколаєві російський десант намагався здійснити спробу висадитися. Йшов бій. Українські захисники дали відсіч.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Момент потрапив на відео.

"Миколаїв, не виходимо із дому. Не знімаємо біля вікон. Перебувайте в кімнатах, де відсутні вікна", - повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кіма.

Пізніше він записав коротке звернення, в якому повідомив, що евакуація відбулася злагоджено. Кіма запевнив, що наразі ситуація стабільна.

"Знаходжуся в Миколаєві. Стався інцидент із десантом. Дати інформацію не можу. Зараз все заспокоїлося, все нормально", - сказав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+79
Минобороны РФ пока не признало ни одного погибшего в их чудо-спец.-нац.-демилитац.-операции. НИ ОДНОГО. Если вы видели десятки видео, то вам показалось
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25.02.2022 19:12
+47
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 19:13
+44
Почему наводчиков не расстреливают на месте по закону военного времени?
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25.02.2022 19:14
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в Одессе-маме тероборона уже сформирована, и есть приличный запас по личном составу

так шо, не паникуйте, все будет Украина!

бьем рашистских оккупантов! эта война должна закончиться в столице врага - в мацкве!
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25.02.2022 19:50 Відповісти
Погибшие в боях с ВСУ российские военные.
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25.02.2022 19:29 Відповісти
там их 10 ко запечённых
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25.02.2022 19:40 Відповісти
тут для тебя ещё из Конотопа https://twitter.com/i/status/1497254825389604867
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25.02.2022 19:43 Відповісти
Конотоп!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 19:59 Відповісти
тут им не там и там им не тут а в аду оккупантов сру ждут
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25.02.2022 20:01 Відповісти
Красотища то какая!
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25.02.2022 19:47 Відповісти
И туристы - загорелые такие.
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25.02.2022 20:13 Відповісти
Старе відео славетних часів наступу ЗСУ... Але все одно приємно
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25.02.2022 20:58 Відповісти
Где стингеры. Десантное воздушное судно можно сбить. Ну, если выше, отстреливать в воздухе. Время есть.
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25.02.2022 19:32 Відповісти
Нет у нас ПВО в Николаеве. Три вертолета прилетело в центр города и высадили десант.
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25.02.2022 20:25 Відповісти
Оце так підготувались... Як ми бачимо армія здатна дуже класно воювати. Якби зазделегідь підготувались краще, задіючи всіх резервістів АТО, та забезпечив достатньою кількістю потужної зброї, то ця вся орда в 150 тисяч була би розгромлена
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25.02.2022 20:45 Відповісти
Когда закончится война, окажется что ПОТЕРЬ у ВС России нет,,, это были ДОБРОВОЛЬЦЫ
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25.02.2022 19:35 Відповісти
Чому й досі "ЗЕ-генералісимус" і його 400 генералів з лампасами на підштаниках не розбомбили (не знищили) і ДОСІ ... ВСЬОГО два мостових переходи з Криму на материкову частину України?

Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.

Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !

Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...

ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!

Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!

Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...

Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
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25.02.2022 20:03 Відповісти
на равнинной реке развернуть понтонный мост - дело нескольких часов
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25.02.2022 21:15 Відповісти
Если кадыровцы придут в Украину, с ними нельзя разговаривать, их нужно уничтожать. Кадыровцев нельзя брать в плен, их нужно уничтожать. Нельзя мешкать, их нужно уничтожать быстро. И ещё, возможно, это последний козырь Путина, этот козырь надо уничтожить.
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25.02.2022 19:40 Відповісти
слухи о планируемом прибытии которых появились в сети, отказываются пересекать границу Украины.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

"По моим данным, "кадыровцы" отказываются входить в Украину. Сидят в Бобруйске и требуют отправить их обратно в Чечню", - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что на их решение повлияла информация о тысяче убитых россиян в течение всего одного дня.

"После того, как "кадыровцы" узнали о тысяче убитых за день российских солдат, воевать им сразу перехотелось. Они думали, это будет как в Грузии, а оказалось, что это ад", - написал Гончаренко.
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25.02.2022 19:45 Відповісти
народ, не ведитесь на этот чес Алешин. Он простопытается типа успакоить публику.
кадыровцы - это животные, к тому же еще и мусульманские фанатики. Рашистское мясо утюжит военную инфраструктуру Украины, убивает наших военных, взрывает базы, чтобы эти ослоебы потом во все города позаходили и начали тут свои зверства.
Все мужики - в тероборону. Надо защищать наших жен, дочерей, сестер. Назад дороги уже нет.
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25.02.2022 20:12 Відповісти
Мы готовы и хер им на встречу хоть кадыровцы хоть десантники все будут уничтоженны в хлам
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25.02.2022 20:59 Відповісти
Что кадыровец, что кацап удобрения получаются отличные. Херсонские арбузы не солгут.
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25.02.2022 22:54 Відповісти
их не так много
никакими 10 тыс не пахнет
это ложь
да и воевать они тут особо не будут
надоеюсь "вернутся" быстро
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25.02.2022 19:46 Відповісти
Махно спалив живцем, як не помиляюсь, 2000 чеченів з Дикої дивізії.
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25.02.2022 21:52 Відповісти
Чисто закидывают мясом, как завещал великий 4жды герой жуков
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25.02.2022 19:42 Відповісти
Украине надо бить из Градов и Ураганов по Белгороду и Гомелю днем и ночью, чтобы лапотники и бульбаши почувствовали, как это бывает когда на тебя падают ракеты. Слава Украине!
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25.02.2022 19:42 Відповісти
Пару вертушок летали ,кого там с них можно десантировать ,перестреляем как зайцев и всего делов ...
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25.02.2022 19:46 Відповісти
А не напали б на Україну змогли б і надалі зберегти міф про свою непереможність
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25.02.2022 19:52 Відповісти
у Тель-Авіві перед посольством рф зібралися кілька десятків людей, серед яких були громадяни росії, які публічно спалили свої паспорти.
https://www.5.ua/dv/life/269272
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Пипец. Вторая армия в мире, параша. Несет огромные потери. Киев держись. Чую, ночь будет напряженной.
Это Украина. Это не параша.
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25.02.2022 20:05 Відповісти
С утра писал. цветочный коктейль на дроне. Киев. Не дай себя разрушить. Очень красивый город.
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25.02.2022 20:12 Відповісти
Стефанчук? Обращается еще как Владимир Путин. Позор.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Військ явно не вистачає на всі напрямки. Оце підготовка чела з відосиків
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25.02.2022 20:33 Відповісти
https://novosti-n.org/news/SMY-opublykovaly-vydeo-obstrelov-v-Nykolaeve-235578
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25.02.2022 21:25 Відповісти
Прямо сейчас обстрел. Пожар в районе космонавтов мира
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25.02.2022 21:56 Відповісти
На севастопольском сайте написали, что росдесант высадился в центре Николаева. Жители выходят из подвалов и радостные встречают военных. Я, конечно, знала что раша умеет лепить фэйки, но этот превзошел предыдущие фэйки. Слава ВСУ!
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25.02.2022 21:57 Відповісти
Если б Вы слышали, что несут на рос ТВ, у Вас бы уши завернулись. Для лаптеногих - в Украине освободительная операция сил добра. Так нагло врут, что на голову не налазит. А пипл хавает и 75% населения поддерживает войну с Украиной.
Обращения Зеленского к россиянам - бессмысленное занятие. У них мозги зазомбированы, а остатки пропиты.
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25.02.2022 22:16 Відповісти
Так они вышли радостно и накормили от души горячим свежим свинцом
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25.02.2022 22:57 Відповісти
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